Герой спецоперации «Z» старший сержант Намжилов поддержал наступление прицельным огнем

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил офицерам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял: «Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения. Недорубленный лес опять вырастает».

ТОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ ПРИКРЫЛ КОЛОННУ

Сержант Антон Теплов

Сержант Антон ТЕПЛОВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции командир отделения сержант Антон Теплов вместе со своим подразделением выполнял задачи в интересах батальонной тактической группы российских десантников. При совершении марша, в составе подразделения в районе одного из населенных пунктов сержант Теплов обнаружил движущуюся в направлении колонны, боевую машину пехоты националистов. Без промедления оценив сложившуюся обстановку Теплов огнем из гранатомета уничтожил боевую машину противника. Профессионализм сержанта Антона Теплова позволил предотвратить атаку противника на российское подразделение, в результате чего колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь».

ПОДДЕРЖАЛ НАСТУПЛЕНИЕ ПРИЦЕЛЬНЫМ ОГНЕМ

Старший сержант Булат Намжилов

Старший сержант Булат НАМЖИЛОВ Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Булат Намжилов в составе реактивного артиллерийского взвода выполнял боевые задачи по вытеснению подразделений украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе боя экипажем Намжилова благодаря прицельным ударам по позициям боевиков была уничтожена вражеская боевая машина пехоты и большое количество живой силы противника. В бою боевая машина Намжилова подверглась ответному огню вражеской артиллерии. Умело маневрируя на сложном участке местности, Булату удалось вывести технику в безопасное место и продолжить вести бой. Точные удары экипажа Булата Намжилова позволили наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование националистов и развить наступление».

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