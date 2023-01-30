Анекдоты: Прошу к получаемой мною надбавке за вредность доплачивать мне также за жадность и строптивость

- Доктор, почему, когда я сижу за компьютером в интернете, у меня свистит в ушах?
- Голубчик, это нормально. Просто ваша жизнь со свистом пролетает мимо.
* * *
- Сколько времени проработали на предыдущем месте?
- Пять лет.
- А почему перестали там работать?
- Амнистия.
* * *
Сидит в баре грустный мужик, подпирает голову руками, перед ним стоит полная рюмка. Мимо проходит другой посетитель бара, видит, что мужик ни на что не реагирует, и выпивает рюмку.
Мужик смотрит на пустую рюмку и говорит:
- Вот, блин, жизнь пошла! С работы выгнали, жена бросила, машина сгорела, любовница к другому ушла, а тут еще какой-то придурок мой яд выпил...
* * *
Пушкин - первый русский рэпер. Он тоже рифмовал, имел африканские корни и умер в перестрелке.
* * *
- О, Серега! Сто лет не виделись! Ты где работаешь?
- Да в аэропорту, туалеты мою.
- Ничего себе! Ты чокнулся? Иди ко мне на фирму. Для начала - экспедитором. Две штуки баксов в месяц, премия, машину выдам...
- Да? И уйти из авиации?
* * *
Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.
- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!
- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!
* * *
После шестидесяти лет из торта должна выскакивать не стриптизерша, а аптекарша.
* * *
Учительница:
- Вовочка, а правда, что богатые помогают бедным?
- Правда, Марьванна!
- Приведи пример!
- Ну вот когда алкаш Вася из соседнего подъезда написал на отцовом «Лексусе» слово «Лох», то папа сам оплатил ему лечение.
* * *
Маленькая хитрость. Если вы не хотите давать кому-либо свой номер телефона и в то же время боитесь обидеть этого человека, дайте ему номер любой городской поликлиники: там все время занято.
* * *
- Ты представляешь, я сбросила 500 килокалорий за пару секунд!
- И как же тебе это удалось?
- Да выронила гамбургер.
* * *
Маша поняла, что не особо привлекательна, когда, выиграв в карты, парень заставил ее кукарекать.
* * *
- Это что, лежачие полицейские, что ли?
- Да.
- А почему не покрашены?
- Они в штатском.
* * *
Маленькие хитрости. Если есть печеньки достаточно быстро и с двух рук, то фитнес-браслет подумает, что вы бежите.