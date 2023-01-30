Анекдоты: Прошу к получаемой мною надбавке за вредность доплачивать мне также за жадность и строптивость

- Доктор, почему, когда я сижу за компьютером в интернете, у меня свистит в ушах?

- Голубчик, это нормально. Просто ваша жизнь со свистом пролетает мимо.

* * *

- Сколько времени проработали на предыдущем месте?

- Пять лет.

- А почему перестали там работать?

- Амнистия.

* * *

Сидит в баре грустный мужик, подпирает голову руками, перед ним стоит полная рюмка. Мимо проходит другой посетитель бара, видит, что мужик ни на что не реагирует, и выпивает рюмку.

Мужик смотрит на пустую рюмку и говорит:

- Вот, блин, жизнь пошла! С работы выгнали, жена бросила, машина сгорела, любовница к другому ушла, а тут еще какой-то придурок мой яд выпил...

* * *

Пушкин - первый русский рэпер. Он тоже рифмовал, имел африканские корни и умер в перестрелке.

* * *

- О, Серега! Сто лет не виделись! Ты где работаешь?

- Да в аэропорту, туалеты мою.

- Ничего себе! Ты чокнулся? Иди ко мне на фирму. Для начала - экспедитором. Две штуки баксов в месяц, премия, машину выдам...

- Да? И уйти из авиации?

* * *

Сын ссорится с родителями:

- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.

- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!

- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!

* * *

После шестидесяти лет из торта должна выскакивать не стриптизерша, а аптекарша.

* * *

Учительница:

- Вовочка, а правда, что богатые помогают бедным?

- Правда, Марьванна!

- Приведи пример!

- Ну вот когда алкаш Вася из соседнего подъезда написал на отцовом «Лексусе» слово «Лох», то папа сам оплатил ему лечение.

* * *

Маленькая хитрость. Если вы не хотите давать кому-либо свой номер телефона и в то же время боитесь обидеть этого человека, дайте ему номер любой городской поликлиники: там все время занято.

* * *

- Ты представляешь, я сбросила 500 килокалорий за пару секунд!

- И как же тебе это удалось?

- Да выронила гамбургер.

* * *

Маша поняла, что не особо привлекательна, когда, выиграв в карты, парень заставил ее кукарекать.

* * *

- Это что, лежачие полицейские, что ли?

- Да.

- А почему не покрашены?

- Они в штатском.

* * *

Маленькие хитрости. Если есть печеньки достаточно быстро и с двух рук, то фитнес-браслет подумает, что вы бежите.