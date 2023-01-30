Сибиряк Михалыч переделывает Москву

Следователь Фролов (Евгений Миронов) разрывается между двумя реальностями. Фото: Кадр из фильма

«Пробуждение»

Мистический триллер, драма, детектив

Телевизионная премьера позапрошлогоднего хита онлайн-кинотеатра «Иви», ремейк американского сериала Awake (2012). Следователь убойного отдела Павел Фролов (Евгений Миронов) едет в отпуск с женой Светланой (Наталия Вдовина) и сыном-подростком Кириллом (Михаил Шведов). Когда семья уже стоит в очереди на регистрацию в аэропорту, Павла срочно вызывают на работу. Жена и сын отказываются лететь без него, и семья возвращается домой. По дороге их машина неожиданно летит в кювет и переворачивается.

После этого Павел каждый день просыпается в одной из двух реальностей: в одной в ДТП погибла жена, а в другой - сын. Павел отказывается считать себя сумасшедшим и пытается соединить две реальности, параллельно продолжая расследовать преступления. Превосходная психологическая притча о хрупкости семьи с динамичным сюжетом и феноменальным Евгением Мироновым.

Первый канал.

Понедельник - четверг, 21.45.Понедельник - четверг, 21.45.

«Просто Михалыч»

Увиденное в столице не перестает удивлять героя Владимира Епифанцева. Фото: Кадр из фильма

Комедия

Потомственный москвич из интеллигентной актерской семьи Владимир Епифанцев оказался неожиданно хорош в роли коренного сельчанина в комедии «Жуки». Возможно, поэтому ему предложили еще одну роль в похожем амплуа. Михалыч - мужик простой, но с характером: сибиряк! Лихие люди отбирают родной лесхоз, вот он и приехал в Москву - правду искать. Остановился у двоюродного брата Владимира (Павел Ворожцов). А тот хорошо поднялся в столице-то: огромный дом, прислуга. Только вот жена та еще стерва (Ольга Медынич). Михалыч дивится московской чванливости и фальши и исподволь наводит свои порядки. Тем временем сын Владимира - оболтус Марк (Антон Рогачев) загорелся идеей сделать Михалыча звездой YouTube. Также снимались Екатерина Климова, Светлана Камынина, Гоша Куценко.

ТНТ.

Понедельник - четверг, 21.00.

«Склифосовский-10»

Хирург Брагин (Максим Аверин) счастливо женат. Но надолго ли его хватит? Фото: Кадр из фильма

Мелодрама, медицинский процедурал

Истории про больницы и врачей - один из трех самых популярных сериальных жанров (наряду с детективами и мелодрамами). В юбилейном сезоне «Склифосовского» примерно все как всегда: люди в белых халатах спасают жизни всех остальных, попутно пытаясь построить личное счастье. Всяческих драм тут хватает. Завотделением Ирина Павлова (Елена Яковлева) сама попадает в Склиф в роли пациента - после жуткого ДТП. А пластическую операцию ей сделает не кто-нибудь, а доктор Кривицкий (Андрей Ильин), в которого она влюблена. Зато у Олега Брагина (Максим Аверин) и Марины (Мария Куликова) в семье лад. Разве что есть подозрение, что Сперанская (Мария Порошина) не до конца потеряла надежду вернуть Олега.

В актерских рядах пополнение - к проекту присоединился Дмитрий Ульянов в роли хирурга Волошина. Кроме того, в сериал возвращаются доктор Бреславец (Эммануил Виторган) и супруги Пастуховы (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер).

Россия 1.

Понедельник - четверг, 21.20.