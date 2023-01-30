«Русское экономическое чудо»: Почему в России инфляция и безработица ниже, чем в Европе

Каждый год Михаил Мишустин принимает участие в доброй акции «Елка желаний». Например, в 2022 году премьер исполнил желание 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края и подарил мальчику теннисный стол. А заодно сыграл с ним в пинг-понг и вручил ракетку чемпиона мира из Китая Фань Чжэньдуна. Фото: Александр АСТАФЬЕВ/РИА Новости
«Российская экономика рухнет на 11,2%!» - пророчил в апреле Всемирный банк. «Доллар будет стоить 200 рублей!» - вещал в марте Джо Байден.
И вот что имеем к началу 2023-го: снижение ВВП удалось остановить, рубль за год укрепился на 6,4%, Россия – в десятке ведущих экономик мира. И это несмотря на все сложности, которые обрушились на нашу страну и которые пришлось решать правительству в прошлом году. И если бы только в прошлом...
Правительству под руководством премьера Михаила Мишустина исполнилось три года. За это время Россия случилась пандемия коронавируса, российские власти приняли решение о начале СВО на Украине и на страну обрушились невиданные санкции. С подобными сложностями еще не приходилось справляться ни одному правительству в новейшей истории нашей страны. Как и почему нам удалось выстоять? Чтобы это понять, подведем итоги трехлетки работы кабмина.
После назначения Мишустин фактически получил карт-бланш на подбор команды. Новый состав кабмина обновился наполовину, в команду премьера пришли люди, которых принято называть молодыми технократами.
Как позже признавался журналистам Владимир Путин, в некоторых предложенных Мишустиным на пост министров кандидатурах он сомневался. Но в итоге принял точку зрения премьера.
Главной проблемой, с которой тут же столкнулось молодое правительство Мишустина, стал коронавирус. Более того, премьер и сам не избежал болезни. Весной 2020 года Мишустину пришлось три недели провести на больничной койке, а его обязанности исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и решил действовать на опережение. Уже с 20 февраля 2020 года Россия одной из первых стран мира закрыла границу с Китаем. С 18 марта был ограничен въезд в Россию для всех иностранцев, а с 27 марта прекращено авиасообщение с другими странами (за исключением полетов для вывоза россиян из-за границы). По оценкам Всемирной организации здравоохранения, принятые правительством меры позволили избежать резкого роста числа заболевших и успеть подготовить больницы.
С началом пандемии россияне рванули в магазины закупаться продуктами на месяцы вперед. Но правительству удалось избежать дефицита. Торговым сетям было поручено иметь запас минимум на два месяца, был установлен «зеленый коридор» для импортных товаров первой необходимости и продуктов. А когда осенью резко взлетела стоимость базовых продуктов - сахара, муки, хлеба, подсолнечного масла - то правительство включило механизм госрегулирования и зафиксировало розничные цены.
Позже, в 2021 году, представители разных стран и международных организаций признали эффективность мер российского правительства по борьбе с Covid-19. Так, в июне 2021 года Всемирный банк опубликовал отчет, в котором говорилось:
«Россия превосходно сдержала дополнительные всплески уровня бедности, вызванного COVID-19. Этот успех во многом обусловлен различными компенсационными социальными мерами, такими как увеличение пособий по безработице, детских пособий и поддержка семей с одним родителем. Сейчас, когда восстановление экономики набирает обороты, и при условии эффективной реализации объявленной политики, мы прогнозируем, что уровень бедности в России к концу 2021 года снизится до 11,4 с допандемийного уровня бедности в 12,3%.»
Не могли не отметить на Западе и успехи российской вакцины «Спутник V», производство которой оперативно запустило правительство. Россия заключила сделки на поставку своей вакцины более чем в 40 стран.
Если вы думаете, что мировая пресса начала «топить» нашу экономику после 24 февраля, значит, вы редко читаете Times и Guardian. В том же 2020 году западные эксперты (да и российские порой тоже) состязались в пессимистических прогнозах. Они предрекали, что наша экономика завалится на бок из-за падения цен на нефть и ослабления курса рубля.
А потом пришел 2022 год. Россия стала «чемпионом мира» по санкциям: ни на одну страну еще не сваливались столько ограничений. Прогнозы некоторых экспертов мутировали из пессимистических в апокалиптические. Как уже сказано, Всемирный банк в апреле прогнозировал снижение Российского ВВП по итогам года на 11,2%. Кстати, в 2020-м нам обещали падение на 6,5%.
Тем не менее, в оба непростых года правительству удалось справиться. В итоге и в 2020-м, и в 2022-м снижение ВВП составило 2,7%. А в 2021-м экономика выросла на 4,7%. Более того, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира и заняла девятое место в рейтинге стран по ВВП.
Как правительство этого добилось? Одна из эффективных мер - весной 2022 года кабмин разрешил параллельный импорт (ввоз товаров в страну без согласия производителя). И несмотря на уход многих иностранных компаний, дефицита, в том числе импортных товаров, в России не случилось.
А еще, несмотря на европейское эмбарго и потолок цен, у нас не обвалился экспорт нефти. Поставки были перенаправлены в другие страны. Например, за первую половину 2022 года продажи российской нефти в Индию подскочили на 900%! Так что «нефтяные» доходы бюджета - а это одна из главных статей пополнения нашей казны – тоже не рухнули.
Только цифры: за последние три года правительство потратило 7,6 трлн рублей на борьбу с ковидом и санкциями.
Многие российские и зарубежные эксперты предрекали, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 20–24%. И вот Росстат подбил итоги: цены за прошлый год выросли на 11,9%. Да, это тоже немало. Но, во-первых, это в два раза лучше прогнозов. А во-вторых, инфляция сейчас бушует во всем мире, и российский показатель заметно лучше, чем во многих странах (подробнее см. «Конкретно»).
Обуздать инфляцию помог курс на импортозамещение, параллельный импорт, отличный урожай прошлого года и крепкий рубль.
Кстати, о рубле. В марте 2022 года по понятным причинам наша валюта рухнула, доллар стал стоить больше 120 рублей. Но если рубль и упал, то явно «орлом» вверх. Правительство вместе с Центробанком вовремя приняли меры: ввели валютные ограничения, отрегулировали международную торговлю – и рубль укрепился. Летом его курс достиг минимума с 2014 года (51,2 рубля за доллар). Кстати, санкции тоже нечаянно укрепили рубль: поток импорта в Россию упал, спрос на доллары и евро снизился, а в таких условиях национальная валюта растет.
Безработица в 2020 году выросла до 5,8%. Виной тому пандемия, экономический спад и закрытие некоторых предприятий – проклятый ковид подкосил. Но при этом в 2020 году Россия по уровню безработицы находилась рядом с Китаем (5,2%), Австралией (6,5%) и опережала США (8,1%), Турцию (13,1%) и Испанию (15,5%).
В 2022 году международные эксперты также обещали России рост безработицы. А как его было не прогнозировать, когда сотни иностранных компаний покинули страну? Вопреки ожиданиям, к концу 2022 года уровень безработицы обновил исторический минимум! Он составил всего 3,7%.
Для стабилизации рынка труда правительство не жалело сил и денег. Кабмин направил 40 млрд рублей на поддержку занятости - их потратили на создание временных вакансий, повышение квалификации работников промышленных предприятий и обучение безработных.
В прошлом году Россия поставила абсолютный рекорд по сбору зерна. Сможем и страну обеспечить, и на экспорте отлично заработать. Фото: Сергей МАЛЬГАВКО/ТАСС
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С началом пандемии правительство разработало меры по поддержке малообеспеченных россиян. Так, максимальный размер пособия по безработице повысили с 8 000 до 12 130 рублей. Семья с детьми и пенсионерам неоднократно выплачивались единовременные пособия.
Кроме того, россияне получили право временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКХ, а также взносы за капремонт. Людям, чьи доходы снизились на 30%, предоставили каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
В июне 2022 года правительство провело внеочередную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума - на 10%. С 1 января 2023 года прожиточный минимум увеличен еще на 3,3%, страховые пенсии – на 4,8%, МРОТ –на 6,3%.
В России сформирована единая система поддержки семей с детьми до 17 лет, с 1 января с 2023 года введено единое пособие для семей с детьми и беременных. Правительство также разработало меры по поддержке мобилизованных и их семей.
С самого начала пандемии правительство разработало множество мер по поддержке бизнеса. В их числе отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, арендных платежей, моратории на штрафы, выдача беспроцентных кредитов.
Практически все три последних года в России действовал запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса. А еще такие компании получили право на льготное кредитование. Им воспользовались сотни тысяч компаний.
После ужесточения западных санкций правительство разработало дополнительные меры по поддержке экономики. Первый пакет помощи экономике правительство запустило в середине марта 2022 года, на это потратили больше триллиона рублей. Российский бизнес стал переориентировать экспорт в страны Евразийского экономического союза, куда вместе с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Было списано 430 млрд рублей задолженностей предприятий в пострадавших от санкций отраслях, это позволило сохранить около 5,5 млн рабочих мест. Бизнесменам младше 25 лет предложили гранты в 500 тысяч рублей на развитие своего дела (для жителей арктической зоны — до 1 млн рублей).
В 2022 году Россия поставила рекорд по сбору зерна - 153 млн тонн. Кроме того, поставлены рекорды по производству сои и рапса, тепличных овощей, плодов и ягод. Объем финансирования по всем госпрограммам в аграрном секторе составил в 2022 году 511,4 млрд рублей, это рекордный показатель за всю историю. Правительство оказало поддержку производителям хлеба, молока, мяса, зерна, плодово-ягодной продукции и другому агробизнесу, который поставляет продукцию на внутренний рынок.
А еще в 2022 году российские аграрии закупили рекордные за 30 лет объемы минудобрений. В том числе благодаря таким мерам правительства, как экспортные квоты и фиксация цен.
Отдельно были разработаны меры по поддержке промышленности. Так, за последние три года правительство потратило более 70 млрд рублей, чтобы поднять спрос на отечественные автомобили. Одна из мер - льготное кредитование, на которое имеют право сразу несколько категорий россиян, от семей с детьми до начинающих водителей. Это помогло продать более 400 тысяч машин и смягчить падение продаж автомобилей.
А запущенная в 2020 году госпрограмма льготной ипотеки поддержала строительство в пандемию. В 2021 году в России ввели на 13% больше жилья, чем годом ранее. В прошлом году правительство продлило программу льготной ипотеки до июля 2024 года. Кредит на новостройку можно взять под 8% годовых.
В ДЕСЯТОЧКУ
Михаил Мишустин сделал упор на скорейший перевод экономики в «цифру». Был расширен перечень госуслуг, которые можно получить дистанционно.
Не так давно Всемирный банк опубликовал Международный рейтинг цифровизации правительства и госуслуг GovTech Maturity Index (GTMI), в котором Россия заняла 10 место. Для сравнения, в 2020 году Россия занимала 36 место в рейтинге.
Конкретно.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Правительство спасло экономику от хаоса
Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики:
- Работа кабмина Михаила Мишустина пришлась на форс-мажорные периоды: пандемия ковида, которая практически по всему миру вызвала экономический спад; а с февраля прошлого года - еще и очень сложное геополитическое положение, связанное с проведение СВО и санкциями. В такие периоды любая экономика дает сбои. Но главное, что правительству Мишустина удалось удержать экономику от хаоса и кризиса. Да, экономика упала меньше, чем на 3%. Но еще в марте не то что иностранные эксперты, но и наши основные регуляторы в виде Минэкономики, Минфина и Центробанка предполагали падение в районе 8-10%.
Однако благодаря работе правительства падение оказалось небольшое. Санкции - беспрецедентные, таких не было за всю историю человечества. Это очень сложный маневр: как в условиях таких санкций поднимать экономику, сохранить доходы населения и занятость.
Важно, что Мишустин и его правительство нацелены на трансформацию российской экономики, на частичную смену ее парадигмы. Российская экономика зависит от спроса на сырьевые товары, а правительство старается перевести ее на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть на обрабатывающую промышленность и на высокотехнологичные услуги. Плюс включен механизм импортозамещения, то есть создания высокотехнологичной продукции на отечественной производственной базе. Это принципиальные шаги. Перестраивается логистика. Западный рынок уходит, но мы ищем партнеров на Востоке, в том числе и в арабском мире. То есть сегодня создается совершенно новая экономика. И все это зависит от деятельности кабмина.
При этом правительство не только полностью сохранило, но даже усилило социальную направленность экономики. Особенно это касается части населения с низкими доходами. Идут повышения и индексации зарплат, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума. Инфляцию удалось удержать в районе 13%, безработица минимальная. Да, реальные доходы населения падают, но не с той интенсивностью, какая могла бы быть после введения санкций.
На ближайшую трехлетку у нас дефицитный бюджет. Главное запустить экономику, чтобы она из состояния спада перешла в состояние роста. Если экономика будет расти, то больше будет прибыль, больше будет создаваться рабочих мест, больше будет поступать налогов в бюджет, вырастут доходы населения. Запустить экономику нужно за счет государственных инвестиций, за счет вложения в человеческий капитал - в образование людей, здравоохранение, в науку. Если человек будет здоровый и компетентный, он сам поднимет экономику. Этим сейчас занимается правительство, это его задача на ближайшие годы.
ДОСЛОВНО
Пандемия, санкции, экономические сложности... Все три года работы кабмина мировые СМИ обещают российской экономике (а в пандемию – еще и медицинской системе) полный крах и швах. Вы только полюбуйтесь!
Вот пара прогнозов на самые непростые годы – 2020-й и 2022-й:
The National Interest, США, апрель-2020:
«Несмотря на инвестиции в здравоохранение, большая часть больничного оборудования в России является устаревшей. Медицинский персонал не всегда хорошо обучен и может не обладать необходимыми навыками для лечения коронавируса. Средний возраст российских врачей также относительно высок, что вызывает беспокойство с точки зрения их уязвимости к коронавирусной инфекции, в особенности с учетом нехватки средств индивидуальной защиты.»
S&P Global, США, март-2022:
«Обесценивание рубля и сбои в цепочках поставок поднимут инфляцию до 23,6%. Сложная инвестиционная среда будет препятствовать восстановлению экономики — ожидается, что реальный ВВП России не достигнет значения 2021 года до 2030-х годов».
И вот что иностранная пресса с удивлением констатировала потом:
Отчет Всемирного банка, июнь-2021:
«Россия превосходно сдержала дополнительные всплески уровня бедности, вызванного covid-19. Этот успех во многом обусловлен различными компенсационными социальными мерами, такими как увеличение пособий по безработице, детских пособий и поддержка семей с одним родителем. Сейчас, когда восстановление экономики набирает обороты, и при условии эффективной реализации объявленной политики, мы прогнозируем, что уровень бедности в России к концу 2021 года снизится до 11,4% с допандемийного уровня бедности в 12,3%.»
Le Monde, Франция, октябрь-2022:
«На внутреннем рынке Россия хорошо подготовилась. Ограничения, введенные еще в 2014 году, трансформировали экономику, усилив ее автономию в определенных секторах и спровоцировав развитие торговых партнеров за пределами Европы и Америки».
Yahoo News Japan, Япония, январь-2022:
«Серьезных трудностей, которые представляют себе японцы, не возникло. Например, не было огромных очередей за товарами и в банкоматы или опустошения прилавков в магазинах. У многих могло сложиться впечатление, что российская экономика рухнет под воздействием санкций. Действительно, последствия ограничительных мер оказались достаточно серьезными, но экономика страны продемонстрировала удивительную стойкость.»
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