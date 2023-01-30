«Русское экономическое чудо»: Почему в России инфляция и безработица ниже, чем в Европе

Каждый год Михаил Мишустин принимает участие в доброй акции «Елка желаний». Например, в 2022 году премьер исполнил желание 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края и подарил мальчику теннисный стол. А заодно сыграл с ним в пинг-понг и вручил ракетку чемпиона мира из Китая Фань Чжэньдуна. Фото: Александр АСТАФЬЕВ/РИА Новости

«Российская экономика рухнет на 11,2%!» - пророчил в апреле Всемирный банк. «Доллар будет стоить 200 рублей!» - вещал в марте Джо Байден.

И вот что имеем к началу 2023-го: снижение ВВП удалось остановить, рубль за год укрепился на 6,4%, Россия – в десятке ведущих экономик мира. И это несмотря на все сложности, которые обрушились на нашу страну и которые пришлось решать правительству в прошлом году. И если бы только в прошлом...

Правительству под руководством премьера Михаила Мишустина исполнилось три года. За это время Россия случилась пандемия коронавируса, российские власти приняли решение о начале СВО на Украине и на страну обрушились невиданные санкции. С подобными сложностями еще не приходилось справляться ни одному правительству в новейшей истории нашей страны. Как и почему нам удалось выстоять? Чтобы это понять, подведем итоги трехлетки работы кабмина.

С ВИРУСА СНЯЛИ КОРОНУ

После назначения Мишустин фактически получил карт-бланш на подбор команды. Новый состав кабмина обновился наполовину, в команду премьера пришли люди, которых принято называть молодыми технократами.

Как позже признавался журналистам Владимир Путин, в некоторых предложенных Мишустиным на пост министров кандидатурах он сомневался. Но в итоге принял точку зрения премьера.

Главной проблемой, с которой тут же столкнулось молодое правительство Мишустина, стал коронавирус. Более того, премьер и сам не избежал болезни. Весной 2020 года Мишустину пришлось три недели провести на больничной койке, а его обязанности исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и решил действовать на опережение. Уже с 20 февраля 2020 года Россия одной из первых стран мира закрыла границу с Китаем. С 18 марта был ограничен въезд в Россию для всех иностранцев, а с 27 марта прекращено авиасообщение с другими странами (за исключением полетов для вывоза россиян из-за границы). По оценкам Всемирной организации здравоохранения, принятые правительством меры позволили избежать резкого роста числа заболевших и успеть подготовить больницы.

С началом пандемии россияне рванули в магазины закупаться продуктами на месяцы вперед. Но правительству удалось избежать дефицита. Торговым сетям было поручено иметь запас минимум на два месяца, был установлен «зеленый коридор» для импортных товаров первой необходимости и продуктов. А когда осенью резко взлетела стоимость базовых продуктов - сахара, муки, хлеба, подсолнечного масла - то правительство включило механизм госрегулирования и зафиксировало розничные цены.

Позже, в 2021 году, представители разных стран и международных организаций признали эффективность мер российского правительства по борьбе с Covid-19. Так, в июне 2021 года Всемирный банк опубликовал отчет, в котором говорилось:

«Россия превосходно сдержала дополнительные всплески уровня бедности, вызванного COVID-19. Этот успех во многом обусловлен различными компенсационными социальными мерами, такими как увеличение пособий по безработице, детских пособий и поддержка семей с одним родителем. Сейчас, когда восстановление экономики набирает обороты, и при условии эффективной реализации объявленной политики, мы прогнозируем, что уровень бедности в России к концу 2021 года снизится до 11,4 с допандемийного уровня бедности в 12,3%.»

Не могли не отметить на Западе и успехи российской вакцины «Спутник V», производство которой оперативно запустило правительство. Россия заключила сделки на поставку своей вакцины более чем в 40 стран.

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ ЭКОНОМИК МИРА

Если вы думаете, что мировая пресса начала «топить» нашу экономику после 24 февраля, значит, вы редко читаете Times и Guardian. В том же 2020 году западные эксперты (да и российские порой тоже) состязались в пессимистических прогнозах. Они предрекали, что наша экономика завалится на бок из-за падения цен на нефть и ослабления курса рубля.

А потом пришел 2022 год. Россия стала «чемпионом мира» по санкциям: ни на одну страну еще не сваливались столько ограничений. Прогнозы некоторых экспертов мутировали из пессимистических в апокалиптические. Как уже сказано, Всемирный банк в апреле прогнозировал снижение Российского ВВП по итогам года на 11,2%. Кстати, в 2020-м нам обещали падение на 6,5%.

Тем не менее, в оба непростых года правительству удалось справиться. В итоге и в 2020-м, и в 2022-м снижение ВВП составило 2,7%. А в 2021-м экономика выросла на 4,7%. Более того, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира и заняла девятое место в рейтинге стран по ВВП.

Как правительство этого добилось? Одна из эффективных мер - весной 2022 года кабмин разрешил параллельный импорт (ввоз товаров в страну без согласия производителя). И несмотря на уход многих иностранных компаний, дефицита, в том числе импортных товаров, в России не случилось.

А еще, несмотря на европейское эмбарго и потолок цен, у нас не обвалился экспорт нефти. Поставки были перенаправлены в другие страны. Например, за первую половину 2022 года продажи российской нефти в Индию подскочили на 900%! Так что «нефтяные» доходы бюджета - а это одна из главных статей пополнения нашей казны – тоже не рухнули.

Только цифры: за последние три года правительство потратило 7,6 трлн рублей на борьбу с ковидом и санкциями.

ИНФЛЯЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Многие российские и зарубежные эксперты предрекали, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 20–24%. И вот Росстат подбил итоги: цены за прошлый год выросли на 11,9%. Да, это тоже немало. Но, во-первых, это в два раза лучше прогнозов. А во-вторых, инфляция сейчас бушует во всем мире, и российский показатель заметно лучше, чем во многих странах (подробнее см. «Конкретно»).

Обуздать инфляцию помог курс на импортозамещение, параллельный импорт, отличный урожай прошлого года и крепкий рубль.

Кстати, о рубле. В марте 2022 года по понятным причинам наша валюта рухнула, доллар стал стоить больше 120 рублей. Но если рубль и упал, то явно «орлом» вверх. Правительство вместе с Центробанком вовремя приняли меры: ввели валютные ограничения, отрегулировали международную торговлю – и рубль укрепился. Летом его курс достиг минимума с 2014 года (51,2 рубля за доллар). Кстати, санкции тоже нечаянно укрепили рубль: поток импорта в Россию упал, спрос на доллары и евро снизился, а в таких условиях национальная валюта растет.

КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ?

Безработица в 2020 году выросла до 5,8%. Виной тому пандемия, экономический спад и закрытие некоторых предприятий – проклятый ковид подкосил. Но при этом в 2020 году Россия по уровню безработицы находилась рядом с Китаем (5,2%), Австралией (6,5%) и опережала США (8,1%), Турцию (13,1%) и Испанию (15,5%).

В 2022 году международные эксперты также обещали России рост безработицы. А как его было не прогнозировать, когда сотни иностранных компаний покинули страну? Вопреки ожиданиям, к концу 2022 года уровень безработицы обновил исторический минимум! Он составил всего 3,7%.

Для стабилизации рынка труда правительство не жалело сил и денег. Кабмин направил 40 млрд рублей на поддержку занятости - их потратили на создание временных вакансий, повышение квалификации работников промышленных предприятий и обучение безработных.

В прошлом году Россия поставила абсолютный рекорд по сбору зерна. Сможем и страну обеспечить, и на экспорте отлично заработать. Фото: Сергей МАЛЬГАВКО/ТАСС

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помощь людям...

С началом пандемии правительство разработало меры по поддержке малообеспеченных россиян. Так, максимальный размер пособия по безработице повысили с 8 000 до 12 130 рублей. Семья с детьми и пенсионерам неоднократно выплачивались единовременные пособия.

Кроме того, россияне получили право временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКХ, а также взносы за капремонт. Людям, чьи доходы снизились на 30%, предоставили каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

В июне 2022 года правительство провело внеочередную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума - на 10%. С 1 января 2023 года прожиточный минимум увеличен еще на 3,3%, страховые пенсии – на 4,8%, МРОТ –на 6,3%.

В России сформирована единая система поддержки семей с детьми до 17 лет, с 1 января с 2023 года введено единое пособие для семей с детьми и беременных. Правительство также разработало меры по поддержке мобилизованных и их семей.

...бизнесу...

С самого начала пандемии правительство разработало множество мер по поддержке бизнеса. В их числе отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, арендных платежей, моратории на штрафы, выдача беспроцентных кредитов.

Практически все три последних года в России действовал запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса. А еще такие компании получили право на льготное кредитование. Им воспользовались сотни тысяч компаний.

После ужесточения западных санкций правительство разработало дополнительные меры по поддержке экономики. Первый пакет помощи экономике правительство запустило в середине марта 2022 года, на это потратили больше триллиона рублей. Российский бизнес стал переориентировать экспорт в страны Евразийского экономического союза, куда вместе с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Было списано 430 млрд рублей задолженностей предприятий в пострадавших от санкций отраслях, это позволило сохранить около 5,5 млн рабочих мест. Бизнесменам младше 25 лет предложили гранты в 500 тысяч рублей на развитие своего дела (для жителей арктической зоны — до 1 млн рублей).

...аграриям

В 2022 году Россия поставила рекорд по сбору зерна - 153 млн тонн. Кроме того, поставлены рекорды по производству сои и рапса, тепличных овощей, плодов и ягод. Объем финансирования по всем госпрограммам в аграрном секторе составил в 2022 году 511,4 млрд рублей, это рекордный показатель за всю историю. Правительство оказало поддержку производителям хлеба, молока, мяса, зерна, плодово-ягодной продукции и другому агробизнесу, который поставляет продукцию на внутренний рынок.

А еще в 2022 году российские аграрии закупили рекордные за 30 лет объемы минудобрений. В том числе благодаря таким мерам правительства, как экспортные квоты и фиксация цен.

…и промышленности

Отдельно были разработаны меры по поддержке промышленности. Так, за последние три года правительство потратило более 70 млрд рублей, чтобы поднять спрос на отечественные автомобили. Одна из мер - льготное кредитование, на которое имеют право сразу несколько категорий россиян, от семей с детьми до начинающих водителей. Это помогло продать более 400 тысяч машин и смягчить падение продаж автомобилей.

А запущенная в 2020 году госпрограмма льготной ипотеки поддержала строительство в пандемию. В 2021 году в России ввели на 13% больше жилья, чем годом ранее. В прошлом году правительство продлило программу льготной ипотеки до июля 2024 года. Кредит на новостройку можно взять под 8% годовых.

В ДЕСЯТОЧКУ

Счастливая цифра

Михаил Мишустин сделал упор на скорейший перевод экономики в «цифру». Был расширен перечень госуслуг, которые можно получить дистанционно.

Не так давно Всемирный банк опубликовал Международный рейтинг цифровизации правительства и госуслуг GovTech Maturity Index (GTMI), в котором Россия заняла 10 место. Для сравнения, в 2020 году Россия занимала 36 место в рейтинге.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Правительство спасло экономику от хаоса

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики:

- Работа кабмина Михаила Мишустина пришлась на форс-мажорные периоды: пандемия ковида, которая практически по всему миру вызвала экономический спад; а с февраля прошлого года - еще и очень сложное геополитическое положение, связанное с проведение СВО и санкциями. В такие периоды любая экономика дает сбои. Но главное, что правительству Мишустина удалось удержать экономику от хаоса и кризиса. Да, экономика упала меньше, чем на 3%. Но еще в марте не то что иностранные эксперты, но и наши основные регуляторы в виде Минэкономики, Минфина и Центробанка предполагали падение в районе 8-10%.

Однако благодаря работе правительства падение оказалось небольшое. Санкции - беспрецедентные, таких не было за всю историю человечества. Это очень сложный маневр: как в условиях таких санкций поднимать экономику, сохранить доходы населения и занятость.

Важно, что Мишустин и его правительство нацелены на трансформацию российской экономики, на частичную смену ее парадигмы. Российская экономика зависит от спроса на сырьевые товары, а правительство старается перевести ее на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть на обрабатывающую промышленность и на высокотехнологичные услуги. Плюс включен механизм импортозамещения, то есть создания высокотехнологичной продукции на отечественной производственной базе. Это принципиальные шаги. Перестраивается логистика. Западный рынок уходит, но мы ищем партнеров на Востоке, в том числе и в арабском мире. То есть сегодня создается совершенно новая экономика. И все это зависит от деятельности кабмина.

При этом правительство не только полностью сохранило, но даже усилило социальную направленность экономики. Особенно это касается части населения с низкими доходами. Идут повышения и индексации зарплат, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума. Инфляцию удалось удержать в районе 13%, безработица минимальная. Да, реальные доходы населения падают, но не с той интенсивностью, какая могла бы быть после введения санкций.

На ближайшую трехлетку у нас дефицитный бюджет. Главное запустить экономику, чтобы она из состояния спада перешла в состояние роста. Если экономика будет расти, то больше будет прибыль, больше будет создаваться рабочих мест, больше будет поступать налогов в бюджет, вырастут доходы населения. Запустить экономику нужно за счет государственных инвестиций, за счет вложения в человеческий капитал - в образование людей, здравоохранение, в науку. Если человек будет здоровый и компетентный, он сам поднимет экономику. Этим сейчас занимается правительство, это его задача на ближайшие годы.

ДОСЛОВНО

Что бы запад ни пророчил

Пандемия, санкции, экономические сложности... Все три года работы кабмина мировые СМИ обещают российской экономике (а в пандемию – еще и медицинской системе) полный крах и швах. Вы только полюбуйтесь!

Вот пара прогнозов на самые непростые годы – 2020-й и 2022-й:

The National Interest, США, апрель-2020:

«Несмотря на инвестиции в здравоохранение, большая часть больничного оборудования в России является устаревшей. Медицинский персонал не всегда хорошо обучен и может не обладать необходимыми навыками для лечения коронавируса. Средний возраст российских врачей также относительно высок, что вызывает беспокойство с точки зрения их уязвимости к коронавирусной инфекции, в особенности с учетом нехватки средств индивидуальной защиты.»

S&P Global, США, март-2022:

«Обесценивание рубля и сбои в цепочках поставок поднимут инфляцию до 23,6%. Сложная инвестиционная среда будет препятствовать восстановлению экономики — ожидается, что реальный ВВП России не достигнет значения 2021 года до 2030-х годов».

И вот что иностранная пресса с удивлением констатировала потом:

Отчет Всемирного банка, июнь-2021:

«Россия превосходно сдержала дополнительные всплески уровня бедности, вызванного covid-19. Этот успех во многом обусловлен различными компенсационными социальными мерами, такими как увеличение пособий по безработице, детских пособий и поддержка семей с одним родителем. Сейчас, когда восстановление экономики набирает обороты, и при условии эффективной реализации объявленной политики, мы прогнозируем, что уровень бедности в России к концу 2021 года снизится до 11,4% с допандемийного уровня бедности в 12,3%.»

Le Monde, Франция, октябрь-2022:

«На внутреннем рынке Россия хорошо подготовилась. Ограничения, введенные еще в 2014 году, трансформировали экономику, усилив ее автономию в определенных секторах и спровоцировав развитие торговых партнеров за пределами Европы и Америки».

Yahoo News Japan, Япония, январь-2022:

«Серьезных трудностей, которые представляют себе японцы, не возникло. Например, не было огромных очередей за товарами и в банкоматы или опустошения прилавков в магазинах. У многих могло сложиться впечатление, что российская экономика рухнет под воздействием санкций. Действительно, последствия ограничительных мер оказались достаточно серьезными, но экономика страны продемонстрировала удивительную стойкость.»

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