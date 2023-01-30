Вопрос дня: А вы за что фильмы Леонида Гайдая любите?

Георгий Вицин (Трус): - Говорят, Гайдаю 100! Юрий Никулин (Балбес): - А 200 - еще лучше! Евгений Моргунов (Бывалый): - И с шашлыком. Фото: Кадр из фильма

Владимир Бортко, режиссер:

- Дай бог, чтобы однажды у нас вновь появился режиссер такого уровня, как Гайдай. Дар комедиографа - очень редкий. И у нас, и на Западе. Я счастлив, что мне довелось однажды повстречаться с ним.

Юрий Норштейн, режиссер:

- Он умел очень точно превращать абсурд в реальность и реальность в абсурд, это у него получалось лучше, чем у кого бы то ни было.

Михаил Ширвиндт, актер:

- Он гений, абсолютный. За ним идут Данелия и Рязанов, но у них меньше нетленок. Просто Гайдай знал, как победить время, его будут смотреть наши внуки. Вот взять комедию 1930-х «Веселые ребята», считавшуюся советской классикой, сейчас это невозможно смотреть, к сожалению. А фильмы Гайдая не стареют.

Эдуард Бояков, театральный режиссер:

- Нравятся гайдаевская эстетика, великолепные типажи, толстый и тонкий Моргунов - Вицин, Никулин. Уважаю Гайдая как профессионала и мастера психологии, после войны и сталинской эпохи очень не хватало людям вот такого лекарства.

Даниил Ковалев, автор ютуб-канала о кино Taganay:

- Любим фильмы Гайдая за добрый и непошлый юмор, за ярких персонажей и удивительную легкость киноязыка.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, кинопереводчик:

- За то, что они добрые и по-настоящему смешные. Растащены на цитаты. Если учишь английский язык - надо обязательно прочитать «Алису в стране чудес». Если учишь русский - смотри фильмы Гайдая, без них русских не понять.

Галина Иванкина, искусствовед и специалист по советскому периоду:

- Я люблю фильмы Гайдая за их солнечность, динамику, любовь к жизни и любовь к людям. Гайдай, если вдуматься, никогда не клеймил даже.

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