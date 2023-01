Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 30 января 2023 года: Незалежную признали самой заминированной страной мира, у Европы заканчиваются варианты для санкций

Украину признали самой заминированной страной мира Фото: REUTERS

ЗАПАД ВЕДЕТ ДЕЛО К ПОРАЖЕНИЮ УКРАИНЫ

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Запад намеренно растягивает поставки военной техники стран НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, осознавая неизбежность поражения режима Зеленского. По его мнению, некоторые страны на словах поддерживая Украину практикуют невмешательство в конфликт, а другие поставляют технику и оборудование, которое не работает так, как должно.

- Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины, – уверен Скот Риттер.

Слишком смелое предположение, и при всем уважении к отставному полковнику ему можно посоветовать побывать хотя бы в том же Донецке, когда его обстреливают из американских систем РСЗО "Хаймарс".

БАЙДЕН ПРИКРЫЛ ШОЛЬЦА СВОИМИ "АБРАМСАМИ"

Американское издание The Washington Post сообщило, что Байден по инициативе Госсекретаря США Блинкена специально сделал заявление про поставки американских танков "Абрамс", чтобы развязать руки канцлеру ФРГ. Олаф Шольц не соглашался делать это объявление первым.

- Для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы, пишет издание. - Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения "долгосрочных" потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики.

При этом, как отмечают американские журналисты, главным противником поставок американских танков был, как ни странно, шеф Пентагона Ллойд Остин.

Кто бы мог подумать, что под перьями ястреба бьется сердце голубя? На самом деле Остин предположил и не без оснований, что украинцы не смогут обслуживать тяжелые танки из США и поддерживать их боеспособность.

ЗА АРТИКЛЬ ОТВЕТИТ

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг вызвал повальное возмущение украинцев, неправильно, на их взгляд, написав название их страны на английском языке.

В своем посте в поддержку Киева Кинг, а он только матом не кроет Россию и всячески поддерживает Незалежную и нынешнюю власть Зеленского имел неосторожность написать the Ukraine. А это противоречит официальному названию страны на английском языке, которое Киев отстаивает с таким же упорством, как украинское происхождение борща. И этого было достаточно, чтобы на Украине тут же забыли, что Кинг полностью на их стороне. Кингу сразу "насовали в панамку".

- Обращение the Ukraine унизительно для нации.

- Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine.

- Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например, the Untied Kingdom, - написала ему самая подкованная читательница из Незалежной. Словно все они забыли, что долгое время Украины была одной из республик (регионом) СССР, и многие и сейчас по инерции пишут название их страны с артиклем.

Что этот Кинг себе позволяет? Он бы еще "на Украине" вместо "в" написал бы.

САМАЯ ЗАМИНИРОВАННАЯ СТРАНА МИРА

По данным экспертов Sky News, нынешняя Украина стала самой заминированной страной в мире. По их подсчетам, сейчас заминировано более 40% всей территории страны. При этом военные действия вряд ли проходили более, чем на 20% ее площади.

- Распространение мин огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном, — рассказала представитель британской неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон. Как она особо отметила, речь идет не только об установленных на минных полях противотанковых, противопехотных минах, минах-ловушках, но и о неразорвавшихся и кассетных боеприпасах, раскиданных по полям.

А морские мины британцы подсчитали? А то сейчас они чуть ли не по половине Черного моря дрейфуют, установленные ВМСУ так, что больше половины их были сорваны с минрепов первыми же штормами.

ДЛЯ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

С чувством глубокого сожаления и невосполнимой утраты член Еврокомиссии от Литвы Виргиниюс Синкявичюс сообщил, что у Евросоюза не осталось практически ни одной, не затронутой до сих пор сферы экономики, не затронутой санкциями против России. А потому принятие новых антироссийских санкций находится под вопросом.

- Но есть, несомненно, возможности для улучшения уже существующих, - попробовал утешить себя и европейцев литовский евродепутат и в качестве одной из таких мер предположил, что можно посмотреть, что можно в этой сфере сделать в Центральной Азии и Белоруссии, используя которые, как считает Синкявичюс, Россия обходит санкции.

- Сегодня обсуждается приравнивание санкций против Беларуси, которая является одним из ведущих государств, помогающих обходить санкции, - подытожил он.

Эх, коротка кольчужка, да? То ли Россия слишком большая, то ли фантазия у европейцев мелковата.

НЕ ВИДАТЬ НЕЗАЛЕЖНОЙ СВОИХ БАЙРАКТАРОВ

Еще пару лет назад в Киеве с гордостью говорили, что у них скоро появятся свои разведывательные и ударные беспилотники, потому что Халук Байрактар, генеральный директор компании Baykar Defence договорился с руководством Незалежной о строительстве завода по их производству на Украине.

Но время шло, а завод так и не появился, и теперь уже совершенно ясно, что не появится. И глава турецкой компании недавно объяснил, почему очередная "перемога" украинцев не состоится. Как оказалось, у него вымогали взятку в 10 миллионов долларов США за подведение и подключение производственных мощностей к электросетям. И, что интересно, никто не помог ему перешагнуть этот барьер, который лишил Киев стратегического по своему значению оружия.

Ой, не зря на Украину все-таки приехали аж целых три генеральных инспектора из США проверять, куда же деваются переданные из США Киеву вооружения.

УКЛОНИСТ ЧИ ТРАНСГЕНДЕР?

На украинско-венгерской границе патруль Госпогранслужбы Украины задержал трех мужчин, пытавшихся переходом госграницы уклониться от мобилизации. Один из них, по словам пограннаряда, пытался прикинуться женщиной, но что-то его выдало, несмотря на юбку и парик – то ли трехдневная щетина, то ли обувь 44-го размера.

После проведения разъяснительно работы он все же был вынужден признать себя мужчиной. А мог бы сказать, что является трансгендером, и чувствует себя женщиной, несмотря на первичные и вторичные мужские половые признаки. Но то ли ему не хватило европейской просвещенности по этой теме, то ли он/она/оно, поглядев на явно гомофобных украинских пограничников, сразу понял всю бесполезность такого хитрого хода, а пришлось сдаться.

В окопах с тебя, сынку, спросят за колготки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Ивано-Франковске хитрые украинские военкоматчики придумали коварный план. По квартирам запустили ряженых попов, предлагавших бесплатно освятить квартиру, а после открывания дверей в дело вступали сотрудники с повестками.

- В вознесенском районе города Запорожье районная администрация наградила почетной грамотой магазин "Интим". В чем именно секс-шоп проявил себя в оказании всесторонней помощи в условиях военного положения, так и осталось тайной.

- Министерство реинтеграции Украины, явно не надеясь на Министерство энергетики, опубликовало пять советов, как выбрать генератор для дома.

- Офицеры бундесвера считают, что из-за помощи Украине армия Германии сейчас находится в самом плачевном состоянии, чем когда-либо.

