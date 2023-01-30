«Он домогался селедок с крупой», в Вашингтоне стали на юбилейную вахту, парижские стальные чудовища, языковая культура ВСУ

Зеленский получил от Запада танки и теперь хочет самолеты. Фото: REUTERS

Когда бундесканцлер Шольц после символического сопротивления прогнулся пред соединенным напором внутренних (Анналена) и внешних (Польша, Прибалтика etc.) друзей, дав согласие на поставку Украине «Леопардов», В. А. Зеленский, так страстно желавший бронетехники, тут же продемонстрировал диалектику желания, отмеченную поэтами А. С. Пушкиным -

Мы смолоду

влюбляемся и алчем

Утех любви,

но только утолим

Сердечный глад мгновенным обладаньем,

Уж, охладев, скучаем

и томимся -

и Н. М. Олейниковым -

Когда ему выдали

сахар и мыло,

Он стал домогаться селедок с крупой.

...Типичная пошлость

царила

В его голове

небольшой.

Забыв про «Леопарды» и «Абрамсы», В. А. Зеленский немедленно пожелал самолетов. Пока истребителей F-15 и F-16, но развитие его желаний стандартно, и вскоре он возжаждет стратегiчних бомбардувальнiков B-1 и B-52.

Наряду со слабовольными немцами и американцами, исполняющими желания Зеленского, есть и мужественные римляне. Итальянский вице-премьер Сальвини, несмотря на всю настырность украинского президента, с плачем и воем требовавшего дать ему выступить с видеообращением к участникам и зрителям фестиваля эстрадной песни в Сан-Ремо, ответил твердым «нет». Он указал, что намерен «слушать песни, а не что-то еще».

Но, конечно, многие наши недружественные партнеры по-прежнему непоколебимы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала СВО на Украине: «Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах».

Возможно, 24 февраля - скорбная дата для США, повернувшая геополитическую фортуну в какую-то непонятную сторону. Но ведь и прежде в истории были такие даты: 1 августа 1914 г.*, 1 сентября 1939 г.**, 22 июня (а для американцев 7 декабря) 1941 г.***. Они, конечно, запомнились всем противоборствующим сторонам, но чтобы хоть в 1915-м, хоть в 1942-м в госучреждениях воюющих держав полным ходом шло обсуждение, как отметить годовщину, - старожилы такого не припомнят. Поскольку были и более насущные темы для планирования.

Хотя, действительно, в условиях мирового кризиса политики и эксперты часто говорят невесть что. По инерции обсуждая поставки танков «Леклерк» Украине, эксперт парижской газеты Le Monde назвал их «monstres d’acier de plus de 50 tonnes, aussi robustes que fragiles», т. е. «стальные чудовища весом более 50 тонн, столь же прочные, сколь и хрупкие». Как сказал бы Василий Иванович Чапаев: «А это, Петька, я даже представить себе не могу». Возможно, впрочем, лукавый эксперт специально так охарактеризовал танки «Леклерк», чтобы киевские просители отвязались.

Тем временем в старейшем учебном заведении, Киево-Могилянской академии, ведущей начало от XVII в., запретили говорить на русском языке. Запрет касается не преподавания на русском - это запретили уже давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала.

При этом данные радиоперехвата переговоров, которые ведут между собой участники ВСУ, свидетельствуют, что в боевой обстановке герои Украины изъясняются по большей части на москальской мове - типа «Вася, прикрой!». Надо направить к ним киево-могилянских академиков, чтобы солдаты воздерживались от употребления русского языка.

*1 августа 1914 г. началась Первая мировая война.

**1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая.

***22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная, 7 декабря - мощная японская атака на американскую военную базу Перл-Харбор.