Геннадий Зюганов - чем ещё помочь фронту: Беспечности и расслабухе - нет! Бдительность плюс мобилизованность!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Геннадий Андреевич, это Гамов.

- Привет, Саша.

- Мы с Казбеком Тайсаевым (депутат Госдумы) на «Партийной среде» (программа на Радио «Комсомольская правда» - 97,2 FМ) подробно рассказали о вашем 102-м гуманитарном конвое в Донбасс. И впервые все телеканалы показывали, как вы его отправляли. Чем еще помочь фронту?

- Прежде всего, надо поработать с ребятами, которые пошли на фронт добровольно, и теми, кого призвали.

Президент назвал цифру - 220 тысяч мобилизованных в ближайшее время уже смогут подключится к «работе».

Они должны быть хорошо экипированы, подготовлены и уверенно себя чувствовать.

И, главное, - и бойцам, и командирам надо обязательно осознавать, что их дело - исключительно правое, что они защищают страну от нацизма, фашизма, от бендеровщины. От вызовов, которые бросили нам натовцы, американцы, вся эта агрессивная публика.

Я сегодня переговорил со всеми своими губернаторами, руководителями - от КПРФ.

Клычков и его актив на Орловщине максимально укомплектовали подразделения, которые там у них формируются - помогли всем необходимым, ребята сейчас тренируются, готовятся. Губернатор выезжал в Ковров и в Нижний Новгород, где посланцы Орловщины на полигонах проходят практику.

Коновалов из Хакасии побывал в Новосибирской области, для того чтобы понять, как там поставлено дело.

То же самое касается и Локтя (мэр Новосибирска). Эта же задача стоит и перед Русских в Ульяновской области.

- Почему, на ваш взгляд, на полигоне в Белгородской области случился теракт, 11 человек погибли…

- Когда идёт война, теракты, к сожалению, неизбежны.

Но есть еще одна причина - на мой взгляд, отсутствует должная бдительность.

А она, в условиях военной опасности, должна быть утроена.

Ну, взяли, набили машину взрывчаткой, протащили через три страны. Все можно было засечь, определить. Это касается любого полигона.

- Это вы уже про Крымский мост, который пытались взорвать.

- Понимаешь, не пытались, а грохнули.

На мой взгляд, беспечности больше, чем надо. А должны быть, прежде всего, сами отмобилизованы.

Службы безопасности обязаны работать круглые сутки, и - иметь свою разведку, источники, необходимые данные, свою информацию - где положено и где только можно…

Это большая, сложная, ответственная работа, но этим надо заниматься.

Давно говорил, надо расслабуху закончить, надо понимать, что против нас ведут войну, а война – дело серьезное и ответственное.

- Я понял, товарищ Генеральный секретарь.

- Сейчас все службы и подразделения должны взаимодействовать между собой. Максимально надо усилить меры, для того чтобы больше не обстреливали ни Донецк, ни наши республики, не нападали на родную землю. Одновременно - помочь Украине освободиться от нацистско-бендеровской своры.

По сути дела, американцы и англичане ее (речь о «своре». - А.Г.) готовят, вооружают, они же нацеливают, они же отдают приказы. Сегодня это очевидно.

Надо понимать, что идет война не с Украиной, а - за Украину, за русский мир, за свою независимость и самостоятельность, тот суверенитет, о котором все говорят, против натовской оравы.

А она («орава». - А.Г.) довольно сильная и крепкая, и денег много, и оружия много. Вот они развязали эту драку сознательно на Украине, и надо помочь всем нам дружно освободиться от этой очередной напасти четвертого рейха, которую возглавили Байдены, Джонсоны, вся эта провокационная публика…

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