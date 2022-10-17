Российская модель Валерия Кауфман бросил голливудского актера Джареда Лето ради свадьбы с «сахарным» миллиардером

Валерия Кауфман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно мировые таблоиды сообщили о том, что голливудский актер Джаред Лето («Дом Гуччи», «Тонкая красная линия», «Далласский клуб покупателей», «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте») расстался со своей возлюбленной – российской супермоделью Валерией Кауфман. По официальной версии, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» слишком зациклен на карьере. 50-летний Лето – убежденный холостяк, он никогда не был женат и в ближайшее время, похоже, идти под венец не собирается. Поэтому, мол, и решил расстаться с подругой. Но все оказалось куда интереснее: судя по всему, Валерия влюбилась в другого парня, поэтому и бросила Джареда.

В соцсетях звезда Victorias Secret объявила о помолвке: Валерия выходит замуж за 27-летнего Дмитрия Варсано. Молодой человек – наследник семьи французских сахарных магнатов, чье состояние оценивается в 1,4 миллиарда евро.

На своей странице Валерия поделилась трогательным снимком: кадре она целует возлюбленного, а на пальце у нее сверкает бриллиант внушительных размеров. Как выяснилось, их роман начался еще в прошлом году, хотя многие думали, что с Джаредом модель рассталась лишь летом 2022-го.

На своей странице Валерия поделилась трогательным снимком: кадре она целует возлюбленного, а на пальце у нее сверкает бриллиант внушительных размеров. Фото: соцсети.

Семья Варсано владеет сахарной компанией Sucden. С 1991 года концерн ведет дела в России. В нашей стране компания купила три сахарных завода – ей принадлежат ЗАО «Тбилисский сахарный завод» (Краснодарский край), ОАО «Добринский сахарный завод» (Липецкая область) и ОАО «Атмис-Сахар» (Пензенская область), а также три крупных агрофирмы. Кроме того, Sucden является крупнейшим сахарным трейдером в Бразилии, Мексике, Чили и Перу.

У жениха Валерии русское имя – и это не случайно. Бабушка Дмитрия, жена основателя компании Мориса Варсано, - русская. Лидия Ногина привила своей французской семье любовь к России, так что неудивительно, что ее внук в итоге решил жениться на русской девушке.

Валерия на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерия родилась в Москве, затем жила и работала в Нью-Йорке. Закончив школу, она твердо решила стать моделью – и разослала свои фото во все известные модельные агентства. Красавицу с безупречной фигурой и зелеными глазами тут же заметили и пригласили на кастинг для показа модного дома Tom Ford. Девушка его с успехом прошла. Валерия участвовала во множестве показов всех известных домов мод – от Chanel и Dior до Dolce & Gabbana и Versace. Кроме того, она участвовала в знаменитых показах бельевой компании Victorias Secret

Джаред Лето. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С актером и музыкантом Джаредом Лето Валерия Кауфман встречалась несколько лет. Джаред - одним из самых необычных артистов Голливуда. На его счету – многочисленные романы с известными красавицами. Он встречался со Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Эшли Олсен. Пара не афишировала свои отношения и никогда не появлялась вместе на публике. Но папарацци не раз фотографировали Джареда и Валерию гуляющими по улице или сидящими в кафе. Говорят, актер души не чаял в своей русской подруге. Он даже познакомил Валерию со своей мамой. Но отвести ее под венец так и не решился.