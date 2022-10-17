Разведенная Варнава получила предложение от Хрусталева: «Митька хочет, чтобы я ему ребенка родила»

Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев встречались около двух лет. Фото: кадр видео.

Когда-то Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава были партнерами не только в шоу «Comedy Woman», но и в жизни. В 2012 году у них закрутился роман. Пара тут же привлекла к себе внимание публики: Екатерина – высокая длинноногая красавица, Дмитрий – низенький, но чертовски обаятельный. Отношения звезд продлились недолго –около двух лет. Их развели слишком плотные рабочие графики. Оба очень уставали, и у них не оставалось сил друг на друга. Но, как выяснилось сегодня, Хрусталев не прочь сойтись с экс-возлюбленной.

Оказалось, бывший бойфренд Варнавы все еще надеется на воссоединение с ней. Екатерина поделилась в соцсетях видео, в котором она снялась вместе с Хрусталевым. В ролике Дмитрий поделился своими надеждами на счастливую семейную жизнь с Варнавой.

- Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя, - обратился к экс-возлюбленной Хрусталев.

«Митька хочет, чтобы я ему ребенка родила», - объяснила Варнава. И тут же добавила, что ей не очень нравится эта идея.

Но Хрусталев проявил настойчивость:

- Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет? - упрашивает он Екатерину.

Актриса опубликовала видео с бывшим возлюбленным. Фото: кадр видео.

Неизвестно, как к этому ролику отнеслась жена Хрусталева. В 2019 году Дмитрий женился на бывшей участнице конкурса красоты «Мисс Блонд Украина» Марии Гончарук. С Марией Хрусталев четыре года назад познакомился в компании общих друзей и, по его словам, влюбился с первого взгляда. Девушка работала моделью, а еще засветилась на кастинге группы «ВИА Гра» (когда продюсер Констинтин Меладзе запустил на Украине телевизионный проект «Хочу в ВИА Гру»). Хрусталев долго добивался расположения блондинки, задаривая ее дорогими презентами. Предложение руки и сердца он сделал во время романтической поездки на Шри-Ланку.

Екатерина Варнава сейчас переживает болезненный развод. В 2020 году она начала встречаться с режиссером Александром Молочниковым. Александр был на 7 лет моложе 37-летней Варнавы. Екатерина строила на эти отношения серьезные планы. Она хотела родить от возлюбленного ребенка, и забеременела. Но на раннем сроке перенесла выкидыш. В итоге пара поженилась в марте 2022 года. Через два месяца Варнава подала на развод. После разрыва Молочников уехал жить в США.

Варнава признавалась, что ее отношения с Хрусталевым были нежными, но скучными.

- Я с Хрусталевым никогда не симулировала оргазм. Ни разу такого не было. Вот честно, - рассказала Екатерина в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю».

Правда, при этом Варнава умудрилась однажды заснуть во время секса. Сучилось это незадолго до расставания пары. Екатерина тогда вернулась домой после долгих гастролей и чувствовала себя очень уставшей.

- Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам... Но, может, это тоже сыграло свою роль, - вспоминает Варнава.