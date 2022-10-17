Дмитрию Пескову 55-лет: Я предпочел бы свой день рождения не замечать

Фото: REUTERS
Сразу замечу: фамилия Песков для KP.RU - не чужая. И официальный представитель Кремля это знает. Фамилию эту накрепко скрепил с «КП» легенда журналистики, знаменитый всенародно любимый автор «Окон в природу» и книг о семействе отшельников Лыковых Василий Михайлович. (Кстати, внук нашего Пескова - тоже Дима.)
Ну, а Дмитрий Сергеевич связан с нашей Медиагруппой как главный источник самых важнейших новостей от президента.
И вообще!.. Ну, никак мы не можем пропустить 55-летие политика и человека.… А интервью, Дмитрий Сергеевич, и не получилось. Как вы и хотели.
Но это не значит, что я не могу этот день отметить так, как считаю нужным.
Тем более, что лет 15 назад сам придумал себе жанр «не интервью» - и для него мне не обязательно задавать своим героям вопросы или, задавая, получать на них ответы.
Как говорят мудрецы, лучше всего о людях говорят их дела.
И вот.
Когда чуть больше месяца назад от нас ушел Владимир Сунгоркин, первое что я сделал, узнав о случившемся, это сразу же написал смс Пескову.
Секунд через 30 - звонок:
- Что случилось?
Я рассказал, что наш главный умер в экспедиции, мгновенно. Песков:
- Мой комментарий - потом. Я должен доложить начальнику. Кого в Кремле называют начальником, думаю, всем понятно.
Уже через короткое время (час-полтора) «Комсомолка» получила соболезнование Владимира Путина.
Это придало нам сил. И - осознание: личность какого масштаба мы потеряли.
И ещё - уверенности: нас не бросят.
Песков служит пресс-секретарем президента Путина 10 лет. Столько же с Дмитрием Сергеевичем и автор этих слов.Скажу честно: крови пресс-секретарю президента я за это время попортил немало. Прежде всего – раздражающими вопросами. Ну, типа:
- Почему Путин в 20-градусный мороз - без шапки?
- Почему Президент России до сих пор - полковник? Почему ему не присвоят звание генерала?
- И когда же Путин наградит Президента России?
- Вернул ли президент Объединённых Арабских Эмиратов Путину его пальто, которым он накрыл в Константиновском дворце высокого гостя? А если не вернёт - в чем будет теперь ходить зимой Владимир Владимирович?
Почему вопросы – раздражающие? Сами судите: пресс-секретарь ежедневно (!) проводит брифинги, к которым подключены (в режиме конференции) до 40 представителей российских и зарубежных СМИ! Вопросы обсуждаются серьезные, глобальные, порой трагические, порой драматические. И вдруг – про пальто или шапку!
из личного архива автора. Дмитрий Песков и Александр Гамов. Аэропорт «Внуково II». Перед полётом на саммит в Ашхабад. Август - 2022
Коллеги-журналисты на такие эскапады осуждающе качают головой: что ж, нет проблем посерьезнее?
Ей-богу, я б на его месте, рявкнул что-нибудь…
А пресс-секретарь спокойно и обстоятельно на них отвечает. Без тени раздражения.
И порой возникает ощущение, что ответы Пескова придают таким вопросам бОльшую весомость и осмысленность. Которую потом активно тиражируют другие СМИ.
До сих пор многие издания цитируют мое интервью с Дмитрием Песковым, которое ваш покорный слуга делал несколько лет назад. А я чем хуже? Вот ссылка - пожалуйста. А вот - пара цитат, которые особенно в ходу…
«… - Дмитрий Сергеевич, сначала вопрос - как бы за рамками интервью. Те, кто вас плохо знает, просили меня выяснить – часто ли вам приходится «говорить неправду» в благих целях, либо умалчивать правду?
- Извините, никогда не приходится говорить неправду. Это абсолютно недопустимо. Я из семьи дипломата и вырос дипломатом, и у меня был чудесный наставник, когда я приехал совсем молодым сотрудником в посольство Советского Союза в Анкаре - посол Альберт Сергеевич Чернышов. (К сожалению, он уже умер, но это был блистательный дипломат заката Советского Союза.) Он мне сказал – главный принцип заключается в том, что никто на Земле не может дипломата заставить говорить неправду. Но никто на Земле также не может заставить дипломата говорить исчерпывающую правду.
- Давайте уточним, что все-таки имеется ввиду?
- Говорится то, что необходимо. Говорится то, что спрашивается.
- И вот эти качества относятся к пресс-секретарю Президента России Дмитрию Пескову?
- Просто к Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь я или нет - значения не имеет. Меня так воспитали…»
А вот еще:
«… - А было такое, что пресс-секретарю пришлось покраснеть?
- Неоднократно. К моему стыду.
- По какой причине?
- Вы знаете, корю себя, что в институте прогуливал, например, лекции по истории какие-то…
Вот, кстати, одна из категоричных смс Дмитрия Сергеевича:
«Привет. Мы в Астане. Мне, честно говоря, не очень удобно, чтобы в огромной «Комсомолке» появилось хвалебное интервью. Предпочел бы вообще не замечать!»
Дмитрий Сергеевич, в общем, с Днём Рождения Вас, пресс-секретарь Президента России!
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