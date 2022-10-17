Большинство американцев не планирует голосовать за Байдена на следующих выборах

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Согласно опросу, проведенному телеканалом Fox News, отдать свои голоса в 2024 году за переизбрание Джо Байдена на пост президента США готовы лишь 33% американцев. Остальные же предпочтут любого другого кандидата, лишь бы не дать Сонному Джо вернуться во власть.

Меньше всего продолжения цирка, который устроил в стране Байден, хотят республиканцы: за действующего президента согласны отдать свои голоса лишь 9% из них.

Среди избирателей, которые явно не поддерживают ни одну из партий, симпатии тоже не на стороне Байдена – больше половины (54%) готовы проголосовать за любого другого кандидата, но не за нынешнего главу Белого дома.

На наибольшую поддержку Байден может рассчитывать со стороны демократов, однако даже здесь его популярность далека от стопроцентной. На сегодняшний день о своем желании проголосовать за Байдена в 2024 году заявил лишь 71% сторонников Демократической партии.

Таким образом, шансы Джо Байдена остаться в кресле президента после следующих выборов очень невелики. Кроме того, они тают буквально с каждым днем на фоне экономических проблем, накрывших Америку.