Крупный оператор сотовой связи придумал, как бороться с мошенниками, занимающимися подменой номеров

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Билайн нашел способ борьбы с новой распространенной мошеннической схемой, связанной с «подменой номеров». Это когда мошенники при обзвоне своих потенциальных жертв используют номера телефонов обычных граждан, не замешанных ни в каких темных делах и даже не подозревающих о том, что кто-то «взял» их номер. Злоумышленники таким способом пытаются не только обманом выманить деньги, но и ввести в заблуждение правоохранителей, пустив их по ложному следу. При этом человеку, чей номер телефона использовали мошенники, не просто будет доказать свою непричастность.

Для защиты абонентов оператор разработал систему верификации вызовов – антифрод-платформу, которая поможет бороться с злоумышленниками. В частности, обезопасит пользователей не только от подмены номера, но и от других проблем – DDoS-атак, спама, звонков-сбросов.

В июле 2022 года была запущена интеграция этой системы с решениями крупнейших российских операторов связи, благодаря чему удалось защитить абонентов билайна от 28.6 млн нежелательных звонков.

По данным разработчиков, антифрод-платформа обеспечивает верификацию вызовов, поступающих из сетей других сотовых операторов РФ, блокировку вызовов по спискам, их маршрутизацию, а также ведение “черных списков” номеров мошенников. Система оснащена алгоритмом блокировки по количеству вызовов с одного номера, может проверять нахождение абонента в роуминге, обеспечивать мониторинг в активности абонентов в сетях 2/3G и LTE, проверять текущее соединение абонентов.

- Мы являемся одним из основных транзитных операторов в России, который в период динамических изменений в отрасли помогает своим партнерам очистить голосовой трафик от подмен номеров и фрода. Используемая для этих целей система – наша собственная разработка. Она не зависит от внешних поставщиков и обслуживается нашими специалистами, что в нынешних условиях санкций является огромным преимуществом в сравнении с зарубежными продуктами, - отметил вице-президент билайна по работе с данными Игорь Бардинцев.

Он добавил, что компания продолжит работать над совершенствованием платформы для импортозамещения критически важных решений в отрасли.

КОНКРЕТНО

Антифрод-платформа способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и 150 миллионов – в сутки. Что касается заблокированных вызовов, за день их число доходит до 4,8 миллиона. При этом на анализ одного звонка требуется не больше 50 мс.