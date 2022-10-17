Новое "открытие" МИД Украины: князь Владимир хотел выступить в Евросоюзе, когда крестил Русь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Украина продолжает удивлять, стыкуя, по своему обыкновению, мягкое с мокрым. Министерство иностранных дел Незалежной в своем официальном аккаунте давеча заявило, что первым евроинтегратором Украины был святой равноапостольный великий князь Владимир Святославич. Причем, по мнению украинского дипломатического ведомства, князь вел Киев не куда-нибудь, а в Евросоюз.

Нет, я не сошел с ума, в отличие от Кулебы (это фамилия такая) с его командой. Не знаю, может быть, уже экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник прибыл в Киев на усиление, и это умозаключение стало плодов не только коллективных, но и его личных интеллектуальных усилий. В общем, вот вам заявление МИД Украины:

- Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня стоим за эту идею и защищаем Европу о российской жестокости, - как говорится, в Киеве отлили в граните.

Признаться, до сих пор я думал, что киевские гауляйтеры Украины больше ничем в плане тупости удивить меня уже не смогут. Ошибался. Евросоюз в 988 году от Рождества Христова – это сильно. Интересно, будет ли смешно Олафу Шольцу, если ему рассказать о настолько древней истории. А то ведь в Европе до сих пор полагают, естественно, ошибочно, что ЕС появился только в 1993 году, выросши из организованного в 1952-м "Европейского объединения угля и стали". То-то НАТО теперь обзавидуется. Ну, до тех пор, пока украинские дипломаты и историки не заявят, что первым главой НАТО был Хлодвиг, который со своего севера лупил находящуюся южнее его королевства Бургундию еще аж в 5-6 веках.

И украинцы смогут. Смогли же они забыть, что Владимир Святославич до прихода на "стол" в Киеве княжил в Новогороде. И после того, как захватил Киев, еще около 10 лет оставался князем Новгородским. Это, не говоря о том, что почти все оставшиеся в живых жители Киевской Руси после нашествия татаро-монгол сбежали в княжества, находящиеся на территории современной России, и нынешнее население Украины к тем киевлянам имеет лишь косвенное отношение.

Ну и, конечно, трудно, практически невозможно не заметить, что креститель Руси князь Владимир долго выбирал, какой ветви христианства отдать предпочтение. Дескать, принимая христианство князь отдал предпочтение религии Европы, а потому можно сказать, что он выбрал Европу. Вот только христианство пришло в Европу, вообще, из Палестины, а Киев выбрал не Рим, а Византию. Гостили неоднократно у князя в Киеве и посланники Папы Римского, которые пытались привлечь Владимира Святославича и его владения в свою веру. И если бы Великий князь действительно "захотел" бы в Европу, то вряд ли бы выбрал православное вероисповедание.

У Кулебы и его подчиненных был шанс не обделаться, просто не затрагивая эту тему. Но в Киеве, как обычно, этим шансом не воспользовались, вляпавшись в неаппетитную субстанцию собственного производства по самую маковку. Как и следовало ожидать. Впрочем, иного от "древних копателей Черного моря" и победителей "украинско-персидских войн", о которых явно по заказу москалей забыл Геродот, ожидать и не следовало.