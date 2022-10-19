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Звезды19 октября 2022 4:00

Как Вероника Кастро вырвалась из бедности и довела до слез всю планету

Одной из самых известных мексиканских актрис исполняется 70 лет
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Одной из самых известных мексиканских актрис исполняется 70 лет

Одной из самых известных мексиканских актрис исполняется 70 лет

Фото: ТАСС

Нет, конечно, Вероника Кастро - это не только «дикая роза» и не только Марианна из «Богатые тоже плачут». Она певица, на счету которой более тридцати альбомов. Она много играла в театре и купалась в овациях на сцене. Наконец, снялась во множестве кинофильмов. И тем не менее, во всем мире ее знают именно по «теленовеллам» - не то что длинным, а просто-таки бесконечным мелодраматическим сериалам. Нет, не стоит думать, что, кроме Латинской Америки и России, их нигде не смотрели: тех же «Богатых» с успехом показывали в Испании, Италии, Франции, Германии, Китае, Израиле, Хорватии, Египте, Саудовской Аравии, Польше, Индии, Японии, на Филиппинах… В общем, проще сказать, что за 15 лет после премьеры в Мексике сериал был дублирован на 25 (!) разных языков. Так что Вероника Кастро еще в 80-е стала звездой планетарного масштаба.

НА ОБЕД - ТОЛЬКО МОЛОКО И ПЕЧЕНЬЕ

Вероника родилась в Мехико 19 октября 1952 года. Родители после этого произвели на свет еще троих детей (сестра Вероники потом стала актрисой, один брат - продюсером, другой - теленачальником). И развелись. В результате дети жили с матерью в крайне скромной квартирке, причем мать работала практически сутки напролет, едва сводя концы с концами. Уходя на работу, она запирала детей на ключ, чтобы никто случайно не выскочил на улицу, и они весь день проводили дома. «Мне пришлось стать младшим братьям и сестре второй мамой» - вспоминала Вероника. А еще говорила, что обед в доме обычно состоял из печенья и молока, и они ждали его с нетерпением - так были голодны.

Вероника с детства мечтала стать актрисой. Только потом выяснилось, что это у нее в генах: пока она была маленькой, ей не говорили, что ушедший из семьи отец - сын известной чилийской актрисы, и что его брат - популярный в Мексике комик. В 15 лет Веронике удалось записаться в актерскую школу. А потом она очень много работала. Снималась в фотороманах (это что-то вроде комиксов, только с фотографиями актеров вместо нарисованных персонажей). Научилась хорошо танцевать и выступала в ночном клубе. Появлялась в качестве соведущей в разных телепрограммах. В 21 год записала и выпустила первый альбом, который так и назывался - «Вероника Кастро». Получила маленькую роль в теленовелле «Я не верю мужчинам»…

Кадр из сериала «Богатые тоже плачут»

Кадр из сериала «Богатые тоже плачут»

Ну, а потом теленовеллы пошли одна за другой. «У любви женское лицо», «Дом напротив», «Магазин распродаж «Весна», «Завтра будет новый день», «Пламенные страсти». И наконец, в 1979-м - «Богатые тоже плачут». Кстати, тогда же, несмотря на занятость, Вероника закончила факультет международных отношений университета Мехико, защитив диплом по теме «Международные телевизионные организации». А по следам успеха эпической 248-серийной теленовеллы выпустила сверхуспешный сингл «Я научилась плакать».

19 ЭПОСОВ О ТРУДНОЙ ЖЕНСКОЙ ДОЛЕ

Наверное, не стоит рассказывать, как в 1991 году история Марианны и Луиса Альберто потрясла российских (тогда еще советских) зрителей. Те, кто помнит, не забудут, тем, кто не видел, не понять. И ведь отечественное телевидение еще держало зрителей на диете, показав лишь две из множества теленовелл с участием Вероники (второй была «Дикая роза», в Мексике вышедшая в 1987-м, а у нас в 1994-м). Нас лишили счастья увидеть сериал «Право родиться» (молодая женщина приходит к врачу делать аборт, он ее отговаривает и рассказывает душераздирающую историю о том, как сам, будучи эмбрионом, чуть не стал жертвой аборта; 190 серий). Или «Мою маленькую Соледад» (Кастро сыграла одновременно женщину, забеременевшую в результате изнасилования, и ее дочку Соледад - имя переводится как «одиночество» - которую в младенчестве выкрали злые люди и отдали на воспитание бедному рыбаку; она выросла красавицей, но обрести тихое счастье с настоящей матерью смогла не раньше, чем через 160 серий). Или «Валентину» (героиня Вероники влюбляется в мужчину, потерявшего память; тоже 160 серий). Или итальянскую теленовеллу «Счастье… где ты?» (110 серий). Или аргентинскую «Запретную любовь» (уместившуюся в щадящие 77 серий)… А вообще на ее счету 19 таких эпосов. Воистину, Вероника всегда отличалась трудолюбием.

А вот замужем никогда не была. Тем не менее, родила двоих сыновей: Кристиана (он стал известным в Мексике поп-исполнителем) и Мишеля (он стал режиссером). Имена их отцов не являются тайной: в первом случае это популярный актер Мануэль Вальдес, во втором - предприниматель Энрике Ньембро.

В 2018-м снялась в сериале производства Netflix «Дом цветов». И вскоре заявила, что покидает кино и телевидение: устала.

В 2018-м снялась в сериале производства Netflix «Дом цветов». И вскоре заявила, что покидает кино и телевидение: устала.

Фото: EAST NEWS

В 2009-м она объявила, что завязывает с певческой карьерой, самокритично заявив, что серьезной свою карьеру в этой области назвать не может: мол, просто умело использовала свою популярность на телевидении и хорошо попадала в ноты. В 2018-м снялась в сериале производства Netflix «Дом цветов» (конечно, это был более респектабельный проект, чем теленовеллы). И вскоре заявила, что покидает кино и телевидение: устала. В том числе от негатива, который будто бы на нее обрушивался. Но долго сидеть без дела все равно не смогла: в сентябре 2022 года вышла фантастическая романтическая комедия «Когда я молода», мексиканский ремейк корейской картины «Мисс бабушка». Кастро сыграла там 70-летнюю седовласую женщину, которая магическим образом вновь становится 22-летней. И осуществляет мечту юности - становится певицей, выступая вместе с группой собственного внука!

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