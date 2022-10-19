Проектируя будущее

В Невинномысске создан благоприятный инвестклимат. Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК

По инвестиционному потенциалу Ставропольский край уверенно занимает лидирующие позиции среди субъектов СКФО. Выгодное географическое положение, мягкий климат, богатый ресурсный потенциал, развитые транспортные коммуникации и инфраструктура, поддержка региональных властей - на Ставрополье созданы благоприятные условия для реализации инвестпроектов и успешного развития бизнеса.

Стоит отметить, что положительная динамика по привлечению инвестиций фиксируется в регионе ежегодно. На сегодня инвестиционный портфель Ставропольского края включает 270 проектов общей емкостью в 298,63 млрд рублей, создано более трех с половиной тысяч рабочих мест. При этом максимальный объем привлеченных инвестиций приходится на строительство, промышленность, сельское хозяйство, а также сферу оптовой и розничной торговли.

- Каждая инициатива укрепляет производственный потенциал нашего края и помогает диверсификации экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы ускорять темпы развития, и приветствуем партнеров, которые помогают нам продвигаться к этой цели,- отмечает глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Завод сухих смесей и универсальный склад

В рамках действия первого механизма господдержки в крае запланирована реализация 12 инвестиционных проектов, для которых будет построено 30 объектов инфраструктуры на общую сумму 10,5 млрд рублей.

В числе проектов, воспользовавшихся преимуществами этого механизма, - «Завод по производству сухих строительных смесей» в Невинномысске.

Новый инвестпроект емкостью в 408 млн рублей компания «СЕН-ГОБЕН ЮГ» реализовала на базе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) буквально «с нуля» всего за год. Были отстроены производственные площадки, создана необходимая для запуска завода инфраструктура - дорога, электрические сети, коммуникации. В рамках действия механизма затраты на создание инфраструктуры будут возмещены компании-инвестору из средств краевого бюджета.

Завод производит материалы для выравнивания стен и потолков, кладочные растворы, фасадные составляющие, системы утепления и другие строительные смеси под брендом Vetonit общим объемом порядка 60 тыс. тонн продукции в год.

Строительство и запуск завода - это первая очередь производственного комплекса. В планах - еще три этапа развития производства.

- По итогам реализации проекта будет создано 24 постоянных рабочих места, включая уже созданные 22 рабочих места со среднемесячной заработной платой более 49 тыс. рублей, - рассказывает глава предприятия Илья Оводов.

«Производство систем безопасности» - проект долгосрочный. Фото: ООО «Металлоизделия»

Еще одна компания, получившая поддержку в виде возмещения затрат на создание инфраструктуры, - ООО «Металлоизделия», реализующее в Невинномысске новый инвестпроект «Производство систем безопасности». Проект долгосрочный, полная его реализация намечена на 2030 год. Общая стоимость инвестпроекта - 300 млн 750 тыс. рублей.

На данный момент компанией построены ангары, закуплено спецоборудование и запущено контрактное производство по изготовлению конструкций, используемых в изготовлении инженерных средств охраны периметра объектов гражданского и специального назначения, создано 21 новое рабочее место.

- До конца этого года планируем расширить штат до 127 человек, - говорит Ирина Гребенщикова, директор ООО «Металлоизделия».

В планах на будущий год - строительство дороги и коммуникаций.

Также ощутимый вклад в экономическое развитие Ставрополья внесла компания «Ромекс». Инвестор зашел в Невинномысск с проектом «Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров».

Планируемый к строительству универсальный склад относится к высокотехнологичным помещениям класса А. Такое сооружение возводится с применением современных материалов, соответствующих всем стандартам качества и безопасности. Проект, инвестиционной емкостью в 3,1 млрд рублей, предполагается реализовать в два этапа. Ввод в эксплуатацию первого этапа – 4 квартал 2023 года, второго - 2024-й. Полный запуск объекта позволит создать 19 новых рабочих мест.

- Данный проект даст толчок развитию региона, увеличению товарооборота и, безусловно, развитию логистики, - уверен президент Группы Компаний Алексей Прокопенко.

Запуск объекта даст толчок развитию региона. Фото: «Ромекс»

Власти Ставрополья уверены - использование механизмов господдержки окажет комплексное влияние на инвестиционный климат в крае: поможет бизнесу в реализации важных инвестиционных решений, ускорит создание новой инфраструктуры и снизит долговую нагрузку на региональные бюджеты.

КСТАТИ

Создание инфраструктуры и бюджетные кредиты

В Ставропольском крае с 2022 года реализуются два федеральных механизма государственной поддержки инвесторов, в рамках которых планируется создать объекты транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые для запуска новых инвестиционных проектов.

Один механизм господдержки предусматривает создание объектов инфраструктуры за счет средств краевого бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, либо возмещение юридическим лицам фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов на территории Ставропольского края.

Другой федеральный механизм предусматривает предоставление субъектам бюджетных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет с возможностью досрочного погашения. В рамках этого механизма поддержки на Ставрополье с 2022 по 2025 годы для трех инвестиционных проектов будет построено 10 объектов инфраструктуры и приобретено 45 троллейбусов на общую сумму в 9 млрд рублей.