Кому Эйнштейн показал язык: настоящая история самых знаменитых снимков XX века

Знаменитые фотокадры прошлого часто становятся источником вдохновения современных художников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Американский день победы»

Фото: EAST NEWS

Легендарный снимок страстного поцелуя моряка и медсестры на Таймс-сквер в честь окончания Второй Мировой войны стал олицетворением победы для многих поколений американцев. Фотография Альфреда Эйзенштадта, снятая в центре Нью-Йорка 14 августа 1945 году в момент сообщения о предстоящей капитуляции Японии (официальное подписание документа состоялось 2 сентября того же года), была впервые опубликована в журнале Life.

О героях снимка ходили слухи, например, что они настоящая пара, и уже спустя многие годы некоторые ушлые американцы выдавали себя за них.

Истинными героями были Джордж Мендонс, служивший во время войны на эсминце, и Грета Циммер Фридман, ассистентка дантиста. Моряк признался, что Фридман впервые увидел на Таймс-сквер. Она напомнила ему медсестер в госпитале, которые самоотверженно ухаживали за ранеными.

Как выяснилось позже, реальная история, стоявшая за фото, не была такой уж «белой и пушистой».

- Я выпил немного, поэтому схватил девушку, похожую на тех медсестер, - признавался позднее Мендонс.

- Парень просто подошел и поцеловал или даже, правильнее сказать, схватил меня. В этом не было ничего романтического, - заметила Фридман. Пожалуй, в наши времена нахального моряка могли бы и засудить...

«Жест всему человечеству»

Фото: EAST NEWS

Когда речь заходит об Эйнштейне, то первым делом в голову приходит снимок физика с высунутым языком. Эта фотография была сделана в день 72-летия автора теории относительности. По такому случаю было решено запечатлеть Альберта Эйнштейна, на празднование было приглашено множество фотографов. Но физик долго отказывался позировать. После долгих уговоров он наконец-то согласился, но тут как назло подвела техника: затвор не срабатывал. Возликовав, Эйнштейн высунул язык, но в этот момент раздался щелчок.

Снимок настолько понравился самому ученому, что он попросил фотографа Артура Зассе предоставить ему девять копий для личного пользования. Одну из фотографий Эйнштейн подарил своему другу Говарду Смиту, снабдив надписью: «Этот жест вам понравится, потому что он направлен на все человечество. Обыватель может позволить себе сделать то, на что не осмелился бы ни один дипломат».

«Икона революции»

Альберто Корда смог увековечить героический характер революционера Че. На снимке - фотограф держит в руках свое самое известное творение, 1992 г. Фото: EAST NEWS

За Эрнесто Че Гевара, как и за Фиделем Кастро, следовали разные выдающиеся фотографы. Но именно Альберто Корда смог увековечить героический характер революционера. Фотографии, ставшей культовой и напечатанной где только возможно, предшествовали трагические события.

4 марта 1960 года французский грузовой корабль La Coubre перевозил оружие из Бельгии на Кубу для поддержки Кастро и его сторонников. Но судно взорвалось, кубинский лидер обвинил в произошедшем США.

В результате трагедии погибли более 75 человек. Похороны экипажа корабля прошли в Гаване на следующий день после происшествия. Пока лидеры кубинской революции выступали с речами, Альберто Корда сделал два снимка Че Гевары. Тот даже не заметил, что его сфотографировали.

К слову, Корда никогда не был доволен, что его снимок использовался в коммерческих целях, поскольку это полностью противоречило убеждениям самого Че Гевары.

«Казнь на войне»

Фото: EAST NEWS

Снимок, сделанный фотожурналистом Эдди Адамсу 1 февраля 1968 года, стал символом Вьетнамской войны. Он принес автору не только мировую славу, Пулитцеровскую премию, но и годы угрызений совести.

Кадр казни военнопленного в Сайгоне показывает момент, когда генерал южновьетнамских сил Нгуен Нгок Лоан стреляет в задержанного вьетконговца. Некоторые критики и журналисты утверждают, что Адамс поймал именно тот момент, когда пуля попала поразила свою «цель», но сам автор уверял, что нажал на спуск за доли секунд до этого.

- Я не знал, когда делал этот снимок, что этот человек выстрелит парню в голову. Я не знал, что он собирается сделать, когда начал угрожать пистолетом. Когда он потянулся за револьвером, я просто взял камеру и сделал снимок, и в тот момент он нажал на курок. На снимке пуля еще внутри, - рассказывал позднее фотожурналист.

Адамс признавался, что генерал Лоан произвел на него первое впечатление бездушного убийцы, но сопровождая его во многих поездках, фотограф изменил свое мнение - «он лишь результат своего времени».

Адамс и Лоан общались даже после окончания войны, когда генерал бежал в США. И фотограф даже выступил в его защиту, когда Лоану грозила депортация.

«Обед на крыше небоскреба»

Фото: ru.wikipedia.org

Головокружительный снимок Чарльза К. Эббетса, на котором 11 рабочих, сидя на балке обедают, стал символом надежды в годы Великой депрессии и до сих пор активно тиражируется во время празднования «Дня труда».

Фотография была сделана в разгар экономического кризиса, в сентябре 1932 года. Тогда в центре Нью-Йорка возводился небоскреб Rockefeller Plaza. Казалось, что монтажников-высотников, делящихся друг с другом сигаретами и едой и читающих газеты, нисколько не смущает бездна под их ногами.

Обстоятельства создания этой фотографии остаются туманными, но известно, что делали его в рекламных целях. По одной из версий, строители действительно сидели на балке без всякой страховки. Правда, это были не рабочие, а нанятые для съемки акробаты. Согласно второй версии, на снимке настоящие строители, но кадр постановочный, и расселись на верхотуре они по просьбе фотографа. К тому же внизу их страховала сетка. В общем, обе версии несколько снижают пафос фотографии - торжество безоглядной удали простых американских работяг.