Финал ArtMasters-2022 состоялся в Большом театре: специальная номинация – от бренда BY

Финал ArtMasters-2022 состоялся в Большом театре. Фото: пресс-служба BY.

Торжественная церемония награждения финалистов - призеров национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2022 – состоялась в Большом театре. Праздник сопровождался грандиозным гала-концертом, в котором свои яркие номера представили победители конкурса, а также выступили такие звезды российского шоу-бизнеса, как Пелагея, Леонид Агутин, DJ GROOVE.

Пелагея. Фото: пресс-служба BY.

Церемонию также посетили и поздравили финалистов актер Владимир Машков, актриса Ирина Апексимова, композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Федор Бондарчук, продюсер Игорь Матвиенко, писатель Сергей Лукьяненко, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Фото: пресс-служба BY.

Одним из первых победителей поздравил Владимир Машков, рассказав, что конкурс начался еще во времена пандемии, однако «ребята не потеряли азарта». Писатель Сергей Лукьяненко объявлял победителей в номинациях «Копирайтер» и «Сценарист», отметив огромную роль слова в искусстве, а Сергей Новиков подчеркнул, что финалисты сразу же становятся востребованными среди крупнейших работодателей.

Владимир Машков. Фото: пресс-служба BY.

Партнером мероприятия выступил российский бренд BY, который видит одну из своих основных задач в поддержке молодых талантов. Специальная номинация от BY– «Лучший художник-аниматор», награды в которой вручила представитель бренда Елена Степина: ими стали интерактивные перьевые дисплеи, графические планшеты, а также наборы гаджетов от BY в «супергеройском» стиле. Ведь одна из разработок бренда – это Вселенная российских супергероев, которую населяют персонажи, выросшие из славянского фольклора. Их задача – повествовать о лучших качествах нашего народа, и, как верно заметила Елена, «Вся Россия – это страна супергероев!».

Фото: пресс-служба BY.

Общий призовой фонд в этом году составил 23 750 000 рублей. Среди номинаций - сценаристы, операторы, композиторы, клипмейкеры, художники по костюмам и свету, веб-дизайнеры и аниматоры; словом, все профессии, связанные с творчеством и цифровой индустрией.

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