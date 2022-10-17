"Он называл ее Мариной": дважды ограбивший дом Градского до сих пор остается на свободе

Ограбившего вдову Александра Градского на 99 млн рублей приговорили к 8 годам колонии строгого режима Фото: Александра БУДАЕВА

99 млн рублей исчезли. Трое мигрантов-налетчиков канули в никуда. И только один человек способен был сказать, где искать пропажу. Но 28-летний Умеджон Жабборов предпочел все отрицать. За что и отправился в колонию строгого режима.

АВТОПОДСТАВА НА 99 МЛН РУБЛЕЙ

По версии следствия, четверо мигрантов из Таджикистана в январе организовали налет на дом известного музыканта Александра Градского. Особняк расположен в элитном закрытом поселке в Новоглаголево, но преступники о мерах внутренней безопасности знали все, ведь несколько лет до этого строили дома по соседству с Градскими.

Чтобы обойти охрану, налетчики придумали автоподставу: на участке ЦКАД скрытом от видеокамер, протаранили "Лексус" 41-летней вдовы Градского Марины Коташенко. А когда она вышла из машины, чтобы оценить ущерб, напали на нее, ударили несколько раз, продемонстрировали пистолет и пообещали расправиться с ней и ее детьми, если она не отдаст всю наличку, что есть в доме.

После этого на "Лексусе" вместе с Коташенко они проехали мимо поста охраны, зашли в дом, поднялись на второй этаж, где в спальне из-под кровати достали деньги. 57 млн рублей были упакованы в чемодан на колесиках, 290 тысяч долларов - в тканевый мешочек из-под обуви, 290 тысяч евро - в пакет от Вайлдберриз. На машине Коташенко, которая сидела зажатая между двумя преступниками на заднем сидении, налетчики уехали в соседнюю Апрелевку, где их поджидал сообщник. Там Коташенко вернули 5 млн рублей, 99 млн забрали себе, после этого вся честная компания скрылась в неизвестном направлении на белом "Мерседесе".

По приметной машине силовики смогли выйти на Умеджона Жабборова, но часть денег к тому моменту он уже потратил на покупку "Тойоты Камри", а остальные якобы припрятал под сломанной машине во дворе. Фото: Александра БУДАЕВА

"НАЗЫВАЛ ЕЕ МАРИНОЙ"

По приметной машине силовики смогли выйти на Умеджона Жабборова, но часть денег к тому моменту он уже потратил на покупку "Тойоты Камри", а остальные якобы припрятал под сломанной машине во дворе. Так это или нет - теперь уж и не выяснить, этих денег, конечно, никто не нашел.

Предполагаемые сообщники Жабборова - Ибрагим Халилов, Амиджон Гафуров и Кароматулло Салихов до сих пор остаются на свободе. Марине Коташенко поступают угрозы, и она считает, что авторами по крайней мере части из них могут быть эти трое.

На судебном заседании Умеджон Жабборов отказался давать какие-либо показания, заявив лишь, что его "развели", иначе он не поехал бы на дело на своей машине.

Но ранее на следствии он рассказывал, что некто Махмуд, организовавший нападение (предположительно в деле он фигурирует под именем Ибрагима Халилова), рассказывал: план дома у него есть, а ограбленная вдовушка заявление писать точно не будет. Как в прошлый раз не стал этого делать ее муж. Несколько лет назад Махмуд якобы "грабанул" Александра Градского в его московской квартире, вынес оттуда 8 млн рублей и остался безнаказанным. Правда, Градский обещал, что найдет обидчика "по своим каналам", поэтому Махмуд сбежал в Турцию и вернулся оттуда только после смерти известного музыканта.

- Когда мы ехали в машине, женщина просила, чтобы ее отпустили и обещала, что никому ничего не скажет. А он называл ее Мариной и говорил, что скоро отпустит ее. На прощание еще и часть денег ей вернул, не знаю, сколько, - откровенничал ранее со следователями Жабборов.

Предполагаемые сообщники Жабборова - Ибрагим Халилов, Амиджон Гафуров и Кароматулло Салихов до сих пор остаются на свободе. Фото: Александра БУДАЕВА

ПРИГОВОР

Адвокат Жабборова пытался развить его версию: мол, о будущем нападении и угрозах вдове Градского его клиент знать ничего не знал, а потому виноват разве что в пособничестве. Но суд к этой версии отнесся критически.

17 октября Наро-Фоминский городской суд признал Умеджона Жабборова виновным в совершении разбоя и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск Марины Коташенко: Жабборов обязан теперь возместить ей всю сумму материального ущерба (99 млн рублей), плюс моральные страдания - их суд оценил в 300 тысяч рублей (потерпевшая просила 5 млн рублей)

Будет ли Жабборов обжаловать приговор, пока не ясно - все вопросы журналистов он проигнорировал. В любом случае на принятие решения у него есть 10 дней.