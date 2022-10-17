Сбежавший из России Алексей Панин пожаловался на тяжкую жизнь в Испании: "Езжу на самокате вместо Maserati"

Актер Алексей Панин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За два года в Испании, куда Алексей Панин переехал вместе с дочерью Анной, продав московскую квартиру, актер не раз плакался о своем бедственном положении. Если раньше звезда "Жмурок" мог позволить себе красивую жизнь, то теперь аппетиты пришлось поумерить. Интересные предложения от режиссеров и заработок по несколько тысяч долларов в день в российском кино остались в прошлом. Последний сериал с участием Панина - "Экипаж 314", где он сыграл небольшую роль, вышел в 2021 году.

Денег от продажи столичной недвижимости артисту хватило лишь на небольшую квартирку в курортном городе Торревьеха. А вот с работой на новом месте у 45-летнего Панина полный швах. Найти занятие по душе в Испании он не может: не знает языка, да и спроса на его таланты особого нет, поэтому приходится перебиваться редкими гонорарами за участие в русскоязычных проектах.

- Я должен жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине. У меня должны быть хоть какие-то мало-мальские сбережения. А я езжу на самокате вместо Maserati, живу в квартирке маленькой напротив арабского дома, - признался на днях актер-скандалист в беседе с кинорежиссером Романом Качановым на YouTube-канале "ПопКон".

Между тем, на счету Алексея Панина около 120 ролей. До того, как погрязнуть в пучине секс-скандалов, он считался перспективным артистом. Однако, за видео для взрослых, подкосившие его репутацию, Панину до сих пор не стыдно. Об этом он рассказывал в прошлом году в программе "Культурный код" на Радио "Комсомольская правда".

- Я наснимался в огромном количестве плохих фильмов, - выдал актер свой главный комплекс. - Не могу сказать, что я это делал только за деньги. Просто у меня в одном месте все время было шило. Я не мог усидеть на месте. Мне нужно было ехать, куда-то лететь, где-то играть... Были картины прям у серьезных режиссеров, таких как Балаян, Александр Наумович Митта. И тут же абсолютно дешевые сериалы в Киеве, «мыло» по 250 серий. Были спектакли с Владимиром Абрамовичем Этушем, с Ириной Ивановной Алферовой. И тут же я умудрялся вляпаться в какую-то дешевую украинскую антрепризу...

Тогда же актер упомянул, что не прочь отказаться от российского паспорта.

- Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею лишь вид на жительство, - грустно отметил Панин.