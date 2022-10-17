Минобороны России сообщило об уничтожении новых целей военного управления и энергетики Украины

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: 9 беспилотников, 6 складов вооружений, два пункта управления ВСУ, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127-ми районах.

На прошедшем в Минобороны брифинге журналистам сообщили, что в течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации «продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины».

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным украинских телеграмм-каналов в Киеве «Герань» разнес здание «Укрэнерго», в Одессе и Днепропетровской области прилеты дронов вызвали веерные отключения электроэнергии и работу отдельных предприятий.

В городах также было приостановлено уличное движение.

Интересно, что величаво летящим «Гераням» вели огонь украинское ПВО, авиация, полицейские, подразделения территориальной обороны, и даже отдельные бандеровцы из окон многоэтажек. Но большинство дронов не изменили курс и ликвидировали назначенные цели.

Генерал-лейтенант сообщил о потерях среди вооруженных формирований Украины в районах проведения специальной военной операции: «на Купянском направлении уничтожено около 160 украинских военнослужащих, на Лисичанском уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском - более 100.

С украинскими националистами уничтожены десятки бронемашин и танков.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: 9 беспилотников, 6 складов вооружений, два пункта управления ВСУ, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127-ми районах.

В Николаеве сожжено хранилище топлива для военной техники ВСУ, в рамках ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» и батарее американских гаубиц М777.

Средствами ПВО также сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» и две американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

323 - самолета.

161 - вертолет.

2256 - беспилотных летательных аппаратов.

380 - зенитных ракетных комплексов.

5855 - танков и других боевых бронированных машин.

871 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

3484 - орудия полевой артиллерии и миномета.

6610 - единиц специальной военной автомобильной техники.