Как выбрать фотоаппарат

Из этого гида вы узнаете, какие виды камер существуют и на какие характеристики важно обращать внимание при их выборе. Кроме того, здесь вы найдете сравнение цен на популярные модели в крупных интернет-магазинах, таких как MVideo и Eldorado, и подсказку, как сэкономить на покупке фототехники.

Типы фотоаппаратов

Если не брать во внимание пленочные ретро-модели и другие изыски, в магазине перед вами будет стоять выбор: купить компактную, зеркальную или беззеркальную камеру.

Компактные фотоаппараты

Компактные фотокамеры отличаются самыми скромными размерами, а также встроенным несменным объективом. Ими просто пользоваться, и они лишены проблемы попадания пыли на фотоматрицу, но качество изображения таких фотоаппаратов уступает технике со сменными линзами.

Устройства из этой категории хороши для начинающих. Также их часто покупают в качестве дополнительной камеры для путешествий и мероприятий, чтобы не носить с собой тяжелую и сложную технику.

Среди компактов есть модели разной функциональности и стоимости, и это не только самые простые и недорогие «мыльницы» с автоматическими режимами съемки. В ассортименте компактных камер встречаются пыле-, водо-, морозо- и ударозащищенные модели, которые способны выдержать экстремальные условия.

Кроме того, среди них есть продвинутые, поддерживающие RAW-формат и ручные режимы съемки суперзумы, то есть камеры с кратностью оптического зума больше 9х. Чаще всего это модели с 25, 35, 45 или 60-кратным приближением. И наконец, компактными бывают фотоаппараты премиум-сегмента со светосильным объективом, полным набором режимов съемки и крупной матрицей вплоть до полного кадра. Они могут стоить наравне с полнокадровыми зеркальными камерами.

Цены на компактные фотоаппараты в двух популярных магазинах:

Зеркальные фотоаппараты

Зеркальные камеры — это самые крупногабаритные и тяжелые модели с большим выбором сменной оптики. В их конструкции присутствует зеркало, которое позволяет при любом освещении без задержек и искажений видеть через оптический видоискатель, как в действительности выглядит кадр. Заглядывая в глазок такой камеры, вы смотрите напрямую через объектив.

Если раньше зеркалки считались техникой для профессионалов, сегодня камеры этого класса стали чуть проще и дешевле, и среди них можно найти подходящий вариант даже продвинутому любителю или новичку.

Любительские зеркальные камеры начального уровня имеют небольшой набор функций и хороши для тех, кто хочет попробовать работу с зеркалками.

Продвинутые модели для любителей более функциональны, имеют лучше работающий автофокус и рассчитаны на тех, кто хочет научиться фотографировать, а также вникнуть в тонкости съемки.

Полупрофессиональные аппараты имеют больший ресурс затвора и быстрый процессор. Представляют собой экономный вариант для всех, кто работает с фотографией.

Профессиональные зеркалки — это самые надежные и функциональные модели с высоким пробегом, максимально быстрым и точным автофокусом, а также качественными результатами съемки в любых условиях.

Все зеркальные камеры делят на полнокадровые, то есть имеющие матрицу размером с пленочный кадр 36 x 24 мм, и кропнутые, то есть снабженные матрицей меньшего формата. Чем больше матрица, тем лучше качество фотографий и тем дороже техника.

Кроме того, каждая зеркальная модель продается в разной комплектации. Стандартный вариант — Kit или набор из камеры и одного объектива, чаще всего с фокусным расстоянием 18–55 мм. Если у вас уже есть нужная оптика либо вам не подходит качество китового объектива и вы хотите выбрать другой, можно купить Body или «тушку», то есть камеру без объектива. Также в магазине может продаваться DoubleKit, он же комплект из фотоаппарата и двух объективов — стандартного и телевика, использующегося для съемки дальних объектов.

Сравнение цен на зеркальные фотоаппараты в двух магазинах:

Беззеркальные фотоаппараты

Беззеркальные, они же системные камеры или камеры со сменной оптикой, не имеют в своей конструкции зеркала. Поэтому вместо оптического видоискателя они используют электронный: обработанная процессором картинка передается на экран устройства. И так как зеркало участвует в фазовой системе автофокусировки, здесь вместо нее используется контрастная система AF.

По сравнению с зеркальными моделями, беззеркалки имеют два основных недостатка. Во-первых, кадр может отображаться на дисплее с задержкой и меньшей насыщенностью, чем если бы вы видели его через видоискатель благодаря зеркалу. А во-вторых, для системных камер выпускается меньшее разнообразие объективов.

Но по качеству съемки беззеркальные камеры не уступают зеркальным, и среди них есть много высокотехнологичных моделей с полнокадровой матрицей. Более того, их дисплей позволяет контролировать все параметры кадра и фотографировать с необычных ракурсов. Они лучше пишут видео благодаря цепкому следящему автофокусу и имеют более высокий ресурс затвора, а главное — они компактны и более легки. По этим причинам все больше фотографов переходят именно на беззеркальные модели.

При этом в классе беззеркалок свою камеру найдет любой, ведь в ассортименте есть камеры разных категорий:

• любительские беззеркальные камеры начального уровня — самые недорогие, простые в эксплуатации и небольшие по габаритам модели, с минимальным функционалом, необходимым для качественной фотосъемки;

• среднеуровневые беззеркалки — более дорогие модели с топовыми матрицами и набором продвинутых функций, упрощающих съемку, оптимальные по соотношению цены и максимального качества изображения;

• полупрофессиональные беззеркальные модели — лучшие камеры, в которых к возможностям среднеуровневых моделей добавлена защита, больший ресурс затвора, усовершенствованное управление и другие опции.

Так же, как и зеркальные камеры, системные фотоаппараты продаются в трех видах комплектации — Body, Kit или DoubleKit, то есть в набор входит только камера либо камера с одним или двумя объективами.

При покупке беззеркальной камеры нужно обратить особое внимание на выбор объективов. Самый большой парк оптики существует для стандарта micro 4/3, который используют бренды Panasonic и Olympus. Все остальные производители выпускают беззеркальные системы каждый своего собственного стандарта.

Сравнение цен на беззеркальные камеры в двух магазинах:

Основные характеристики

После того как вы выбрали тип фотоаппарата (зеркальный, беззеркальный или компактный), остается сравнить модели понравившейся вам категории и понять, какая из камер лучше подходит под ваши цели. Для этого нужно разобраться в характеристиках фотоаппаратов.

Размер матрицы

Матрица — главный элемент любого фотоаппарата, по сути, служащий более технологичной заменой пленки. Это микросхема, попадая на которую, свет превращается в изображение.

В характеристиках фотоаппарата размер матрицы указывается в виде длины ее диагонали в дюймах, например 1,5", или в виде названия ее формата, к примеру APS-C. Любому из этих показателей соответствует определенный физический размер матрицы: 1,5" — это 18,7х14 мм, а APS-C — 23,7х15,6 мм.

Чем больше матрица, тем выше качество фотографий в условиях низкой освещенности и тем лучше динамический диапазон и глубина цвета, но в то же время больше размер и стоимость камеры.

Компактные фотоаппараты часто имеют матрицу с диагональю от 1/2.3" и больше, а зеркальные и беззеркальные модели — от 1" до FullFrame, то есть полного кадра с физическим размером 36 х 24 мм.

Кроп-фактор

Тот самый полный кадр или FullFrame, соответствующий размеру пленочного кадра 36 х 24 мм, принят в фототехнике за стандарт. Камеры с такой матрицей называют полнокадровыми, а те, которые оснащены матрицей меньшего размера, — кропнутыми.

Кроп-фактор — это число, которое показывает, во сколько раз диагональ матрицы меньше диагонали FullFrame. Например, размер 1/2.3" имеет кроп-фактор 6,56, а формат APS-C — 1,52.

Чем меньше число кроп-фактора, тем лучше, ведь тем больше размер матрицы, выше качество фотографий и шире угол обзора.

При этом важно учесть, что для кропнутых камер выпускается своя оптика, которая не совсем подходит полнокадровым камерам, и наоборот.

Количество мегапикселей

Матрица фотоаппарата состоит из мельчайших фотодиодов, каждый из которых формирует один пиксель фотографии. Их количество настолько велико, что измеряется в миллионах, то есть мегапикселях.

Считается, что чем больше мегапикселей у камеры, тем лучше, но на самом деле это не совсем так. Количество мегапикселей важно только в том случае, если вы планируете широкоформатную печать фотографий, что требуется крайне редко и далеко не всем пользователям.

Для качества фотографии в современной камере важнее не количество пикселей, то есть фотодиодов, а их размер. Чем больше диод, тем больше света на него попадает и тем более четкой получается фотография. По этой причине фотоаппарат с меньшим количеством МП снимет тот же вечерний кадр лучше смартфона. И по этой же причине из двух фотоаппаратов с одинаковым размером матрицы лучше выбирать не тот, у которого больше мегапикселей, а тот, у которого их меньше. Его пиксели будут более крупными.

Стабилизация изображения

Чем лучше качество фото и детализированнее картинка, тем выше риск смазать ее при съемке с рук и с большой выдержкой. Чтобы компенсировать дрожание, в камерах может использоваться электронная, матричная или оптическая стабилизация.

• Электронная, то есть программная функция, обладает слабой эффективностью.

• Стабилизация на основе сдвига матрицы, в основном встречающаяся в беззеркальных камерах, погашает колебания фотоаппарата в пяти направлениях, включая поворот вокруг оптической оси. Также ее плюс в том, что она одинаково хорошо работает с любой оптикой и не влияет на светосилу объектива.

• Стабилизация благодаря подвижному элементу в объективе компенсирует вибрации в 2–4 направлениях и не гасит вращение, а также увеличивает вес линзы. Но, несмотря на это, стабилизатор в объективе считается более надежным. Кроме того, некоторые продвинутые объективы предлагают несколько режимов стабилизации.

Стабилизатор и в матрице, и в объективе хорош. Также неплохо работает сочетание оптической и электронной стабилизации. Но важно понимать, что ни одна из систем не делает чудес: профессионалы не полагаются на стабилизацию и используют штатив.

Характеристики объектива

Выбирая объектив, важно учесть несколько важных параметров оптики:

• Фокусное расстояние. Это характеристика объектива, которая измеряется в миллиметрах. Чем она меньше, тем шире угол обзора и тем больше деталей захватывает кадр. Чем она больше, тем более отдаленные предметы можно сфотографировать крупным планом. Универсальные объективы имеют фокусное расстояние в диапазоне 35–85 мм и применяются для съемки всего, от портретов до пейзажей. Объективы с маленьким ФР, или так называемые широкоугольные модели, хороши для фотографии города и архитектуры, а модели с большим ФР (телевики) — для запечатления природы, например пугливых птиц.

• Фикс или зум. Есть объективы с постоянным фокусным расстоянием (они же фиксы) и линзы с переменным ФР (они же зумы). Если для начала вам нужен универсальный объектив, это должен быть зум. Кратность зума показывает, во сколько раз максимальное ФР объектива больше минимального или во сколько раз вы сможете приблизить объект во время съемки, не сходя со своего места. При этом, кроме оптического зума, обеспечиваемого объективом, камеры могут обладать цифровым зумом, но он очень ухудшает качество изображения, поэтому его вообще не стоит учитывать при выборе фотоаппарата.

• Диафрагменное число. Каждый объектив обладает разной светосилой, то есть пропускает разное количество света. Этот показатель зависит от того, насколько широко открывается его диафрагма, и обозначается как число через черту с литерой f, например f/4. Чем меньше это число, тем лучше, так как больше светосила объектива и лучше качество съемки в темное время суток, а также эффектнее получается размытие заднего фона на фото.

Удобнее всего, особенно для начинающих, универсальные объективы со средними значениями фокусных расстояний, кратности зума и светосилы.

При выборе сменного объектива для зеркальной или беззеркальной камеры также стоит учесть тип его байонета, то есть крепления к фотоаппарату. Например, если вы выбрали зеркалку Canon с байонетом EF, нужен объектив EF, а не EF-S или другого типа.

Светочувствительность

Светочувствительность фотоаппарата указывается в единицах ISO и, в соответствии со своим названием, говорит о том, насколько его матрица чувствительна к свету. Чем выше этот показатель, тем меньше света нужно, чтобы камера сделала снимок с правильной экспозицией. То есть в слабоосвещенных условиях можно получить хорошие кадры. Но в то же время чем выше ISO, тем выше уровень шума на изображении. При минимальном ISO фото будет более темным, но качество снимка — высоким, а шум — низким.

Если вы планируете много фотографировать в темных условиях, стоит обратить внимание на диапазон, в котором можно изменять светочувствительность камеры. Для повседневной любительской съемки достаточно ISO 400, а для профессионального использования можно выбрать и ISO 3200. Но лучше сравнивать не цифры, а качество реальных снимков.

Выдержка

Выдержка — это время, за которое камерой фиксируется изображение. Когда мы нажимаем на кнопку спуска, затвор открывается и на матрицу попадает световой поток, после чего происходит автоматическое закрытие затвора. Это короткое время, пока открыт затвор, и называется выдержкой.

В любой современной камере выдержка измеряется в долях секунды. При этом короткая выдержка длительностью меньше секунды записывается без числителя: например, вместо 1/500 секунды ее обозначают как 500. Самая короткая выдержка доходит до 1/32000 секунды, а самая длинная устанавливается в ручном режиме, обозначаемом на камере буквой B: в нем затвор остается открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска нажатой. Обычно диапазон выдержки составляет от 1/8000 в профессиональных и от 1/4000 в любительских камерах до 30 с. Этого вполне достаточно для любых целей.

Длинная выдержка используется для съемки со штатива в условиях низкой освещенности, чтобы получить более светлый кадр или эффект смазанности движения, например те самые звезды с «хвостами».

Короткая выдержка, которая гораздо меньше стандартного показателя для съемки с рук, составляющего 1/60 секунды, позволяет получать максимально четкие и детализированные снимки, даже если фотографируемый объект быстро движется.

Режимы съемки

Режимы фотосъемки бывают ручными, автоматическими и полуавтоматическими.

В ручном режиме, обозначаемом М, вы задаете все настройки, включая выдержку, самостоятельно.

Полуавтоматические режимы предполагают, что вам нужно установить какой-то показатель, а остальные параметры будут настроены автоматически. Например, в режиме приоритета диафрагмы (А) вы выбираете нужную степень раскрытия диафрагмы, а выдержку выставляет сама камера. А в режиме приоритета выдержки (S) все наоборот: вы задаете ее длительность, а фотоаппарат подбирает оптимальное значение диафрагмы.

В автоматических режимах, таких как универсальный режим AUTO и сюжетные программы, от пользователя не требуется никаких настроек — камера полностью готова к съемке.

Большинство камер имеют стандартный набор режимов, но могут отличаться дополнительными опциями, такими как режимы панорамы и таймлапса или специальных фильтров.

Экран

Если выбор между сенсорным или обычным дисплеем — это, скорее, дело вкуса, то его размер имеет значение. Чем больше экран камеры, тем удобнее, ведь он позволяет лучше рассмотреть и оценить резкость кадра, переснять фотографию, если она получилась смазанной или человек закрыл глаза, а также сразу удалить неудачные снимки, чтобы не захламлять карту памяти. На маленьком экране вы не рассмотрите важные детали.

Кроме того, многие модели беззеркальных камер и компактов оснащаются откидным или поворачивающимся в любой плоскости дисплеем. Это дополнительный плюс устройству, так как с его помощью можно вести съемку с необычных ракурсов, которые недоступны массивной камере со стационарным экраном. В том числе есть фотоаппараты, позволяющие поворачивать дисплей на 180 градусов для съемки селфи.

Видеозапись

Все выпускающиеся сегодня камеры снабжаются функцией видеозаписи. Ее качество зависит от трех параметров:

• разрешения, которое бывает HD (1280 x 720 пикселей), FullHD (1920 × 1080 пикселей) или UltraHD (3840 × 2160 пикселей);

• количества кадров в секунду или fps (24p, 25p, 50p, 100p, 30p, 60p, 120p), которое при максимальных значениях позволяет делать замедленную съемку;

• битрейта от 30 Мбит/с.

Чем выше эти показатели, тем лучше. Кроме того, если говорить о том, какой тип камер оптимальнее всего подходит для съемки видео, то это беззеркалки. Благодаря цепкому автофокусу и другим особенностям они лучше справляются с видеозаписью.

Элементы питания

Камера может работать как от обычных батареек и аккумуляторов АА, так и от элементов питания собственного формата. Но главный показатель, на который нужно обратить внимание при выборе камеры по этому критерию, это не тип элементов, а количество кадров от одного заряда. Для компактов и беззеркальных моделей это в среднем около 350–400 фотографий, а для зеркальных устройств — примерно 600 кадров, но есть модели и с гораздо более высоким ресурсом.

При этом важно учитывать, что реальное количество снимков будет гораздо меньше указанного, если часто использовать экран, вспышку, стабилизатор и другие опции. Кроме того, срок работы батареи будет зависеть от используемого объектива и даже температуры окружающей среды.

Вспышка

Профессионалы чаще используют внешнюю вспышку, но для повседневного любительского использования достаточно и встроенной. Она помогает подсвечивать объект съемки, если освещения недостаточно, а также создавать художественный свет. Чем больше ее ведущее число, тем она мощнее и более дальнобойна. Также удобно, если камера предлагает несколько режимов работы вспышки.

Что касается дополнительных характеристик фотоаппарата, хорошо, если устройство поддерживает съемку в формате RAW. По сути, это негатив, содержащий данные с матрицы, которые можно обработать на компьютере для получения лучшей яркости, контраста, цветовой насыщенности и резкости.

Когда фотоаппарат выбран, остается последний вопрос — как сэкономить на его покупке. Цены на все виды техники выросли, но любой фотоаппарат по-прежнему можно купить со скидкой. Для этого используйте промокоды, которые регулярно публикуются на странице со спецпредложениями МВидео или в разделе с купонами Эльдорадо. Открыв понравившееся вам специальное предложение, скопируйте код скидки и введите его в корзине при оформлении заказа. Сумма к оплате уменьшится на обещанный дисконт. Как правило, таким образом можно сэкономить 5–10% от стоимости покупки и более.

Экономных покупок и удовольствия от качественных фотографий, сделанных на новенькую камеру!