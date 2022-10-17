Россияне стали больше покупать средств для потенции и противозачаточных

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За третий квартал этого года жители России купили 2,7 млн упаковок препаратов для повышения потенции. Это аж на 88%, больше, чем за третий квартал прошлого года, и на 19% больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследования Центра развития перспективных технологий и данные Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

На лекарства от эректильной дисфункции за период с июля по сентябрь россияне потратили 2,1 млрд рублей (рост составил 75% по сравнению с прошлым годом). В целом это не удивительно — врачи отмечают, что перенесенный ковид может на некоторые время лишить мужчину его возможностей. Не говоря уж про стресс, который в первую очередь ударяет по самому чувствительному.

Эксперты также подсчитали, что в среднем в России на 10 тысяч взрослых мужчин пришлось 558 проданных упаковок средств для повышения потенции (данные о количестве мужчин по итогам переписи населения 2020 года). Лидеры по продажам:

* Краснодарский край (622 упаковки на 10 тыс. взрослых мужчин),

* Санкт-Петербург (591 упаковка),

* Московская область (587 пачек),

* Камчатский край (562 упаковки)

* Москва (560 упаковок).

Что удивительно, за то же время значительно снизилось количество продаж презервативов: по данным NielsenIQ, в аптеках с января по июль купили 11,9 млн упаковок - на 16,4% меньше по сравнению с прошлым годом. На 6% снизился и спрос в магазинах.

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Противозачаточных купили на 10 процентов больше

Если мужчины не думают о предохранении, то для женщин этот вопрос куда важнее. Так за последние три месяцы спрос на противозачаточные вырос на 17% (на 11% по сравнению с прошлым годом). Затраты на эти средства с 2021 года увеличились на 35%.

По данным Центра развития перспективных технологий, на 10 тысяч взрослых женщин в России в среднем пришлось 976 проданных пачек противозачаточных.

Лидеры:

* Амурская область (1798 упаковок на 10 тысяч женщина),

* Карелия (1488 пачек),

* Забайкальский край (1429 пачек),

* Мурманской области (1394 пачек)

* Свердловская область (1381 пачка).

По данным DSM Group, что за период с января по июль на 8,5% увеличилось число средств контрацепции для местного применения (то есть не таблеток, а вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и проч).

Экспертов подсчитали, что даже при повышенном спросе запасов противозачаточных в России хватит на полгода, а средств для потенции — более чем на год.