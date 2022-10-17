Сватовский рубеж: Украинский Генштаб требовал выбить нас отсюда еще вчера

Перевес сил в самой горячей точке воюющего Донбасса начал меняться. Российские части уже начали укрепляться мобилизованными. Фото: Александр КОЦ

«По кочкам, по кочкам, по маленьким мосточкам, ехали с горки, в ямку - бух!» - напевает рядом боец в полной выкладке. На слове «бух» всех сидящих в бронекапсуле «КамАЗа» подбрасывает к потолку. Хорошо, шлемы надели заблаговременно. Путь на передовую неблизкий и не по автобану. По азимуту ехать – всего ничего. Но чтобы гарантированно добраться, приходится петлять проселочными и лесными дорогами, то приближаясь к бывшей российской, а ныне административной границе с Белгородской областью, то отдаляясь.

В попутчиках у нас сегодня два друга из хабаровского СОБРа. Вместе трясемся на ухабах, выбивая чечетку зубами.

- У водилы, кстати, позывной «Хохол», - смеется один.

- А у нас в отряде парень с Краматорска, - вспоминает другой. – Он в Россию еще в 2014-м уехал. А как началась спецоперация, сюда в первых рядах рвался, город родной освобождать. У него уже третья командировка. Только из отпуска вернулся.

- У вас что, и ротация есть? – с уважением смотрю на бойцов. Тут эта штука редкая.

- Регулярная.

Два грузовика челночными рейсами возили резервы из тылового района под Кременную. Туда – с пехотой, обратно пустые. И так весь день. Фото: Александр КОЦ

ВЫВЕЛИ ИЗ-ПОД ОГНЯ

За бронированной бойницей – бесконечные поля почерневшего подсолнечника, который в этом году убирать было некому. И нависающие над ними свинцовые тучи. Здесь они не вызывают тоски. Наоборот. Чем ниже облачность, тем больше шансов, что тебя не заметят беспилотники противника. Да и спутники в такую погоду слепы. Этим пользуются грамотные командиры, перебрасывая подкрепления ближе к линии фронта. Я видел, как это делается практически идеально. Два грузовика челночными рейсами возили резервы из тылового района под Кременную. Туда – с пехотой, обратно пустые. И так весь день.

Менее опытные, дипломатично говоря, командиры продолжают водить длинные колонны в рискованной близости от линии фронта. Которые, конечно, часто становятся легкой добычей украинской артиллерии. Именно так под Сватово под огонь попала мотострелковая бригада, которая была доукомплектована мобилизованными.

Чем ниже облачность, тем больше шансов, что тебя не заметят беспилотники противника. Да и спутники в такую погоду слепы. Фото: Александр КОЦ

- Они на нас раненые вышли на границе Луганской и Харьковской областей. У нас пацан, санинструктор, промедольчика вколол, аккуратно все обработал, затянул, помогли, чем смогли, - рассказывает мне уже на передовых позициях под Купянском здоровенный боец Росгвардии с позывным «Пан», зампотех подразделения.

- Мы туда выдвигались под огнем артиллерии противника, жестко так насыпали, - вспоминает командир группы с позывным «Варвар». - Вытянули группу мобилизованных, вывели. Я 30 человек практически собрал, они хотели с нами оставаться, служить дальше. Пришлось их немножко обучить некоторым моментам. Но приехал их командир батальона и забрал. Раненых мы эвакуировали своими силами - семь человек вывезли.

Подразделения Росгвардии в зоне спецоперации выполняют, по сути, не свойственные им функции. Фото: Александр КОЦ

По моим данным, в этой истории с мобилизованными, которые без подготовки оказались фактически на линии фронта, уже сделаны кадровые выводы. Сейчас это происходит быстро. И, хочется надеяться, что другие подразделения для себя из этого случая извлекут урок.

- Их надо частями, кусочками раскидывать по подразделениям, которые уже двигаются, уже понимают, что к чему, - со своей колокольни размышляет 40-летний «Пан», отец четверых детей. - И они будут выполнять для начала вспомогательную работу, охранение например. Для бойца это уже нагрузка, он будет и воевать, и на посту сидеть. А все остальное он нахватается у опытных – вот так окопы копать, вот так спать, это с собой надо брать...

Сватовский рубеж сегодня один из самых горячих районов Донбасса. Фото: Александр КОЦ

ГОРДОСТЬ ЗА ТОВАРИЩЕЙ В БОЮ

- Сам-то давно служишь? - спрашиваю «Пана».

- В нашем отряде - с 2001-го, много чего повидал, много где был. Уверен в себе, уверен в товарищах, потому и здесь. Сколько таких тяжелых ситуаций было, в которых ты не можешь ничего сделать, но смотришь на друзей-товарищей, и гордость берет, что нет какой-то неразберихи, все четко, отлажено. Как у нас вчера было - прилетело, прямо перед нами хлопнуло, по ушам, по голове. А все оперативно, все на месте, все цело.

Подразделения Росгвардии в зоне спецоперации выполняют, по сути, не свойственные им функции. Да, они ездят «по адресам», задерживают украинскую агентуру, находят схроны с оружием. Но некоторые несут службу фактически на передовой. Как Хабаровский отряд, в который я заехал в гости. Земляки все-таки.

Линия обороны пролегла от Лисичанска через Кременную на Сватово. Фото: Александр КОЦ

- Где жил? – спрашивают парни.

- На Краснореченской, - отвечаю. – Рядом с ДК Строителей.

- Соседи! Можно семье привет передать? Жена меня знает как медвежонка, я волосатый. У меня три дочки и лапочка-сыночек 15-летний. Всем привет. Давайте сюда, нормальные пацаны, - зазывает «Пан».

БЫЛИ НЕГРЫ, ПОЛЯКИ. КРИЧАЛИ: «РУССКИЕ СДАВАЙТЕСЬ!»

Сватовский рубеж сегодня один из самых горячих районов Донбасса. Линия обороны пролегла от Лисичанска через Кременную на Сватово. По данным нашей разведки, украинский Генштаб требовал взять Сватово до 17 октября, но что-то пошло не так. На новом рубеже противник пока так и не смог нащупать слабое место в нашей обороне. Потому что к отражению атаки на этот раз здесь готовятся по всем законам фортификационной науки. Окопы в полный рост, противотанковые рвы, бетонные укрытия и колпаки на блокпостах, второй эшелон и, наконец, насыщение обороны реальной пехотой, а не «бумажными штатами».

По данным нашей разведки, украинский Генштаб требовал взять Сватово до 17 октября, но что-то пошло не так. Фото: Александр КОЦ

Расчет Киева понятен. Ударом на Сватово он фактически до границы с Белгородской областью отрезает северную часть Луганской республики. И имеет оперативный простор для наступления хоть на Старобельск, хоть на Кременную. А это грозит потерей и Рубежного, и Северодонецка, и Лисичанска. Для удара на этом рубеже противник скопил мощный кулак – до 40 тысяч штыков.

- Украинцев, по ходу, среди них нет, - констатирует «Варвар». - Были негры, поляки, кричали «Русские, сдавайтесь». Но русские не сдаются. Они, конечно, немножко впереди в плане воздушной разведки – квадрокоптеры, дроны. Но стрелковый бой боятся вести, только с дистанции. И наша артиллерия тоже хорошо насыпает, слава богу. И авиацию очень нашу боятся.

На новом рубеже противник пока так и не смог нащупать слабое место в нашей обороне. Фото: Александр КОЦ

У «Варвара» уже 15 лет выслуги – на минимальную пенсию наслужил. Его в штаб звали, а он – ни в какую. Хочу, говорит, в группе работать со своими ребятами.

- У меня в основном все взрослые, семейные, кто-то глубоко семейный, по четверо детей у некоторых, все заряженные. Все от сохи, такие крестьяне, но духовитые и заряженные на работу.

- Есть понимание, зачем вы здесь?

- Конечно, есть. Людям на той стороне просто запудрили мозг. Украинцы советского воспитания еще что-то понимают, а вот молодежь, которая прыгала – «кто не скачет, тот москаль», думает, что нацизм – это здорово. Конечно, с этим надо жестко заканчивать, просто выжигать. Потому что зараза сама по себе не лечится. Не хочешь потерять всю руку, нужно ампутировать палец. Хотя мы часто слишком лояльны. К нам такой лояльности, конечно, противник не испытывает. Если мы сейчас здесь не продавим, то они придут к нам – в Хабаровск, в Москву, в Калининград, в Ростов. Будут ставить этот нацизм как политический строй. Нам жизни не будет. Если не мы, то нас. Нужно защищать нашу Родину, для этого мы и мужики.

Ситуацию на фронте удалось стабилизировать, благодаря работе артиллерии в связке с беспилотниками. Фото: Александр КОЦ

«МЕНЯ ЛЮБИМАЯ СПРАШИВАЕТ: ВЫ ТАМ ДОНБАСС ОСВОБОЖДАТЬ СОБИРАЕТЕСЬ УЖЕ?»

- Есть три цели. Цель номер один, - в «Тигре», замаскированном в лесу, авианаводчик по рации дает координаты для фронтовой авиации.

Это опять же работа росгвардейцев с передовой. Разведчики на переднем крае находят цели, передают на пункт управления, откуда координаты пересылаются представителям Минобороны. На этом участке фронта взаимодействие двух ведомств налажено до автоматизма. Через несколько минут дежурящие неподалеку вертолеты Ка-52, Ми-24 и Ми-8 проносятся мимо нашей лесополосы и с кабрирования (полет с задранным вверх носом. - Ред.) посылают ракеты в сторону противника.

В принципе, так и должен работать разведывательно-ударный контур на всех участках нашего фронта. Но его очертания начали появляться только спустя полгода после начала спецоперации. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Потому что свою эффективность прямое взаимодействие между разведкой и средствами поражения уже доказало.

- Ямполовка, засечена ротно-тактическая группа противника до 100 человек, до пяти самоходок, пять БМП. Дайте подтверждение и координаты, будем накидывать, - на командном пункте одной из бригад спецназа Минобороны идет обычная боевая работа, которая выглядит совсем не кинематографично.

Встречаю своего старого друга, с которым знакомы еще с Сирии. Крайний раз мы виделись пару месяцев назад.

- Домой не ездил? – спрашиваю.

- А как я поеду, как людям в глаза смотреть без серьезного результата? Меня любимая женщина спрашивает: «Вы там освобождать Донбасс собираетесь уже?» Вот сделаем результат, можно будет поехать домой.

Из леса в поле выезжает самоходная пушка «Малка» с надписью «Бабаха» на «капоте», поднимает ствол и дает два оглушительных залпа. После чего быстро сворачивается и переезжает на другую точку. Фото: Александр КОЦ

МЫ ТОЖЕ УЧИМСЯ

Группы спецназа действуют на участке между Кременной и Сватово, выявляя активность врага. Ситуацию на фронте удалось стабилизировать, благодаря работе артиллерии в связке с беспилотниками. Когда работать удается в режиме онлайн, минуя многоступенчатую иерархию докладов, результат не заставляет себя ждать.

- «Птичка» в небе, работаем с корректировкой, - отзывается рация.

- «Ураган», расход четыре, ракеты пошли…

- Четко попал, докладывает оператор беспилотника, можно парочку добавить.

В небо уходят еще два реактивных снаряда.

- Сейчас противник не атакует большими силами, - говорит мне мой товарищ. – Его тактика – малые маневренные группы. Сначала идет передовая, которую все почему-то называют ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. - Ред.). Как правило, это четыре пикапа и «Козак» (бронеавтомобиль украинского производства. - Ред.) или американский Хамви. Их задача – прорвать оборону и пройти дальше, не ввязываясь в долгий позиционный бой. Второй волной идет техника – танки и БМП. За ними – радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, следом – «Грады» и ствольная артиллерия. Так было при наступлении в Харьковской области, так они пытались пробиться и здесь. Но мы же тоже учимся.

Из леса в поле выезжает самоходная пушка «Малка» с надписью «Бабаха» на «капоте», поднимает ствол и дает два оглушительных залпа. После чего быстро сворачивается и переезжает на другую точку.

- Отработали по живой силе противника, - поясняет старший. – Два снаряда – и сразу перекат. Потому что по нам может тут же прилететь ответ. Противник тоже не дремлет.

Тем временем российские части уже пополняют мобилизованные. А это значит, рано или поздно для нас откроется окно возможностей для продвижения вперед. Фото: Александр КОЦ

ТЕПЕРЬ МЫ ПОЙДЕМ ВПЕРЕД

К исходу 17 октября стало понятно, что украинские войска в отведенные их Генштабом сроки на взятие Сватовского рубежа явно не укладываются. По данным нашей разведки, на этом направлении у Украины остались в основном силы территориальной обороны. А это значит, что ее регулярные войска переброшены в какой-то другой район. Значит надо ждать попыток украинского наступления в другом месте. Тем временем российские части уже пополняют мобилизованные. А это значит, рано или поздно для нас откроется окно возможностей для продвижения вперед.