У мужчин может быть аллергия на оргазм. Как она проявляется

В новом исследовании ученых рассказывается о 27-летнем, некогда совершенно здоровом мужчине, который внезапно обнаружил у себя серьезные аллергические реакции после эякуляции. Фото: Shutterstock

Плохая новость: у мужчин может развиться аллергия на собственные оргазмы.

В новом исследовании, которое публикует уважаемый журнал Urology Case Reports, рассказывается о 27-летнем, некогда совершенно здоровом мужчине, который внезапно обнаружил у себя серьезные аллергические реакции после эякуляции. Неважно, был ли это полноценный половой акт или мастурбация,но сразу после оргазма на мужчину нападал неконтролируемый кашель, чихание, насморк, слезотечение, появлялась крапивница (сыпь) на плечах, и даже отек лимфатических узлов, повышалась температура.

Скажете — не такая уж большая плата за удовольствие? Может и так, но эти симптомы, сильно напоминающие ОРВИ, длились порой целую неделю! Да еще и сопровождались другими серьезными неприятностями: крайней усталостью, слабостью, раздражительностью, трудностями с памятью, проблемами с концентрацией внимания и даже нарушалась связаная речь.

Аллергия на оргазмы началась у него еще в 18 лет и за 10 лет почти сделали мужчину асексуальным евнухом, ведь он старался воздерживаться не только от любых сексуальных контактов, но и от платонических любовных увлечений тоже. То есть странная аллергия фактически привела к сексуальной дисфункции... Но ночные поллюции, к сожалению, он контролировать не мог. Что изрядно его мучило.

Этот очень редкий недуг называют синдромом посторгазмической болезни (POIS). В мире зарегистрировано не более 60 подобных случаев (но, скорее всего, некоторые об этом просто не сообщают). Как говорит один из авторов исследования, Эндрю Шенхольцер из Медицинской школы Уильяма Бомонта при Университете Окленда, «к сожалению, многие медицинские работники даже не знают об этом редком заболевании, не говоря уже о общественности».

Вот и 27-летнему пациенту за 10лет было проведено множество исследований, поставлено множество неверных диагнозов, но никто так и не смог понять, что с ним. Ведь все анализы (спермы, тестостерона, тесты на возможные аллергены) и УЗИ были в норме.

Эндрю Шенхольцер считает, что одним из объяснений аллергии может быть проблема с яичками, из-за чего сперма попадала в кровоток. И структура самой спермы была несколько нарушена: «Вокруг мужских гамет есть защитный барьер, часть которого составляют клетки Сертоли, они защищают сперматозоиды от атаки иммунитета. Если же клетки Сертоли не выполняют свою функцию, то иммунные клетки атакуют сперматозоиды в попытке их уничтожить, принимая за вирус или чужеродную бактерию. В этом и заключается механизм аллергической реакции», - объясняет автор исследования.

А теперь хорошая новость: этому пациенту назначали антигистаминные препараты, и неожиданно сработал не самый дорогой препарат, который назначают для лечения сенной лихорадки. Он дал почти 100-процентное избавление от всех симптомов.