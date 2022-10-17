Домик фермера должен быть крепостью. Теперь стало проще зарегистрировать недвижимость

Владимир Путин встретился с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Президенту рассказали, как теперь стало просто зарегистрировать недвижимость.

- Наше ведомство – цифровое, - туманно заявил чиновник.

Но потом он объяснил: это значит, что Росреестр отказывается от бумажных документов.

- Теперь между МФЦ и нами не образуется одиннадцать миллионов бумажных дел – это приблизительно четыре футбольных поля архивов образовывалось ежегодно, - привел сравнение Скуфинский.

Владимир Владимирович, впрочем, и бровью не повел. Зато нашел необычный термин.

- Что такое «дом для фермера»? – спросил президент.

Глава ведомства в ответ рассказал, что еще недавно фермер на своей земле не мог построить дом. Кусочек поля надо было долго и муторно переводить из одной категории в другую. Но, как заверил чиновник, больше такой сложности нет:

- На своей земле фермер, который занимается сельским хозяйством, может построить свой дом, и никаких проблем с этим нет.

Увы, хоть Росреестр теперь и «цифровой», но половина клиентов по-старинке ходит подавать заявления лично.

- Не все наши граждане пользуются электронными услугами, очень многие идут в многофункциональные центры и получают услуги там. Это, кстати, почти половина, - признал Скуфинский.

Но когда простые люди разберутся в компьютерных премудростях, они оценят усилия чиновников. Ведь столько уже сделано:

1. Введена единая централизованная система кадастрового учета регистрации прав. Теперь быстро можно получить информацию о собственниках земли в любой точке страны. Раньше-то надо было по почте отправлять запрос.

2. 80% договоров долевого участия на строительство цифровые. Все документы подает застройщик, что упрощает жизнь рядовым покупателям жилья.

3. Запрещены сайты-двойники, которые маскировались под официальный портал ведомства. Раньше аферисты через такие сайты собирали личные данные.