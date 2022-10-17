Все равно тебе копить: стало известно, сколько времени россиянам нужно откладывать деньги на новую машину

В среднем придется копить 7,6 лет, прежде чем он сможет позволить себе новое авто Фото: Shutterstock

Разброс по стране впечатляет: в одних регионах нужно откладывать деньги меньше четырех лет, а в других — больше 11 лет.

Говорите, автомобиль - не роскошь? А статистика заставляет в этом усомниться. Оказывается, россиянину в среднем придется копить 7,6 лет, прежде чем он сможет позволить себе новое авто. А чтобы набрать на подержанную машину, нужно откладывать деньги 4,5 года. Это выяснили эксперты, которые провели исследование по заказу «РИА Новости». При подсчетах полагали, что будущий автовладелец станет откладывать на машину ровно половину зарплаты. И будет держать ее на пополняемом банковском вкладе под 7,5% годовых. Исходили из того, что стоимость среднего подержанного автомобиля - 1,2 млн рублей, а нового - 2,3 млн рублей. Ну и какая же это «не роскошь»?!

Как выяснилось, быстрее всех на новый автомобиль могут накопить жители Чукотки - 3,7 года. Дольше других придется ждать свое авто жителям Ингушетии и Кабардино-Балкарии (11,3 года). Москвичи на шестом месте - 4,7 года (подробнее см. «Конкретно»).

Кстати, в прошлом году аналогичное исследование показало, что средний срок накопления на новую машину составит чуть больше времени - 7,7 лет. Стоила она тогда "всего" 2 млн рублей.

Конкретно