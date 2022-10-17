Алла Пугачева разозлила россиян странным поступком

В России Алла Пугачева крайне редко выходила в свет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева привлекла к себе внимание новой выходкой. Певица наслаждается жизнью за границей, о чем и сообщает россиянам. На днях знаменитость посетила концерт своего давнего приятеля Бориса Гребенщикова, покинувшего Россию.

В России Алла Пугачева крайне редко выходила в свет. Все свое время она посвящала дому и детям Лизе и Гарри. Однако, переехав c отпрысками в Израиль, певица то и дело посещает звездные тусовки. На прошлой неделе она в компании Ренаты Литвиновой отплясывала на концерте Земфиры, а в минувшие выходные посетила концерт Бориса Гребенщикова, который уехал сначала в Лондон, а затем объявился в Израиле.

Местная публика, стоит отметить, очень тепло принимает Примадонну. Зрители встретили ее одобрительными криками. В ответ на это артистка, расплываясь в улыбке, отправила всем собравшимся воздушный поцелуй.

Фото: соцсети

Вот только россиян поведение Аллы Борисовны огорчило. Многие отмечают, что сейчас дети артистки Лиза и Гарри оказались брошены и предоставлены сами себе. Сердобольные граждане жалеют малюток и ругают Пугачеву. Мол, крошки итак переживают стресс из-за переезда и смены школы. Так еще и мама стала от них часто уезжать.

Стоит отметить, что недавно звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила о непростом состоянии Пугачевой на чужбине. "Найти душевного спокойствия в Израиле она не может. И не сможет. Ее внутреннее состояние сейчас оставляет желать лучшего. Да, она приняла для себя решение уехать в Израиль, но при этом ей хочется вернуться в Москву. Но понимает, что сделать это ей будет крайне трудно", - цитирует провидицу сайт mk.ru.

По ее словам, Аллу Борисовну очень гнетет негативное отношение к ней россиян. Она посоветовала артистке уделить особое внимание своему здоровью. "На фоне эмоциональных переживаний у нее может начаться обострение хронических заболеваний. Особенно пристально внимание Пугачевой стоит обратить на сердечно-сосудистую систему. В Израиле хорошая медицина, врачи ей смогут помочь. Главное - не упустить момент. Всем известно: все болячки - от нервов. А они у Аллы сейчас сдают", - резюмировала ведунья.

Сама Примадонна не раскрывает свои планы на будущее. Певица лишь уверяет, что на Святой земле ей хорошо.