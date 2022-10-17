«Карман наполовину пуст»: Почти 60% россиян не имеют никаких сбережений

Доля накопителей за последние 10 лет все же выросла Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители России стали откладывать больше денег. Такие выводы сделал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным опроса, 44% россиян имеют заначку. Если сравнить идентичное исследование десятилетней давности, то окажется, что доля склонных к накоплению россиян увеличилась на треть (см. таблицу).

При этом россияне чаще всего копят не на какую-то определенную цель, а просто так – на всякий пожарный случай. Другими словами, формируют ту самую подушку безопасности, о которой постоянно твердят финансовые советники. Дальше в списке приоритетов - ремонт, отпуск и, что неожиданно, безбедная старость (см. графику). Как считают социологи, рост доли сберегателей произошел не на пустом месте.

- Назовем три важнейшие причины такого роста. Первая – рост финансовой грамотности: целенаправленная политика государства по распространению экономических знаний среди разных аудиторий, очевидно, дает свои первые плоды. Вторая – рост доходов граждан: за 2010-е годы реальные располагаемые доходы россиян в целом выросли, несмотря на несколько кризисных лет и резкое снижение курса рубля в 2014 году. Третья причина – развитие финансовых институтов: предложение для населения стало более разнообразным, понятным и доступным, прежде всего, благодаря цифровизации финансовых услуг, - объясняет Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ.

В среде финансовых советников согласны не со всеми выводами социологов. Копят граждане не потому, что у них стало больше денег, а потому, что неопределенность в экономике усилилась. Хотя тезису о повышении финансовой грамотности это не противоречит.

- Есть ощущение, что сберегательное поведение россиян усилилось. Люди снижают свои траты, и это вполне понятно. В условиях неопределенности желательно иметь финансовую подушку безопасности. Люди это понимают и ведут себя бережливее. Кроме того, на рост доли сбережений повлияли и другие факторы. Например, кто-то хотел купить машину, но цены на них взлетели, а запчасти стали недоступны. Покупку человек отложил, поэтому сбережения остались. Или кто-то хотел поехать отдохнуть в Европу или Турцию, а теперь передумал – или из-за проблем с визами, или из-за дорогущих билетов. В итоге сбережения тоже остались, - поясняет Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

По его мнению, в нынешние непростые времена лучше быть с деньгами, чем без них. Поэтому все не слишком необходимые траты лучше отложить. По мнению западных экспертов, экономический кризис в США и Европе начнется через 6 – 9 месяцев. Так или иначе он переметнется и в другие части Света. Россия в стороне не останется. Кризис нас тоже зацепит. Поэтому за оставшееся время желательно скопить побольше денег, а для этого - сократить расходы или увеличить доходы (а лучше и то, и другое).

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН