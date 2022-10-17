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17 октября 2022 13:15

«Карман наполовину пуст»: Почти 60% россиян не имеют никаких сбережений

Но доля накопителей за последние 10 лет все же выросла
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
Доля накопителей за последние 10 лет все же выросла

Доля накопителей за последние 10 лет все же выросла

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители России стали откладывать больше денег. Такие выводы сделал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным опроса, 44% россиян имеют заначку. Если сравнить идентичное исследование десятилетней давности, то окажется, что доля склонных к накоплению россиян увеличилась на треть (см. таблицу).

При этом россияне чаще всего копят не на какую-то определенную цель, а просто так – на всякий пожарный случай. Другими словами, формируют ту самую подушку безопасности, о которой постоянно твердят финансовые советники. Дальше в списке приоритетов - ремонт, отпуск и, что неожиданно, безбедная старость (см. графику). Как считают социологи, рост доли сберегателей произошел не на пустом месте.

- Назовем три важнейшие причины такого роста. Первая – рост финансовой грамотности: целенаправленная политика государства по распространению экономических знаний среди разных аудиторий, очевидно, дает свои первые плоды. Вторая – рост доходов граждан: за 2010-е годы реальные располагаемые доходы россиян в целом выросли, несмотря на несколько кризисных лет и резкое снижение курса рубля в 2014 году. Третья причина – развитие финансовых институтов: предложение для населения стало более разнообразным, понятным и доступным, прежде всего, благодаря цифровизации финансовых услуг, - объясняет Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ.

В среде финансовых советников согласны не со всеми выводами социологов. Копят граждане не потому, что у них стало больше денег, а потому, что неопределенность в экономике усилилась. Хотя тезису о повышении финансовой грамотности это не противоречит.

- Есть ощущение, что сберегательное поведение россиян усилилось. Люди снижают свои траты, и это вполне понятно. В условиях неопределенности желательно иметь финансовую подушку безопасности. Люди это понимают и ведут себя бережливее. Кроме того, на рост доли сбережений повлияли и другие факторы. Например, кто-то хотел купить машину, но цены на них взлетели, а запчасти стали недоступны. Покупку человек отложил, поэтому сбережения остались. Или кто-то хотел поехать отдохнуть в Европу или Турцию, а теперь передумал – или из-за проблем с визами, или из-за дорогущих билетов. В итоге сбережения тоже остались, - поясняет Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

По его мнению, в нынешние непростые времена лучше быть с деньгами, чем без них. Поэтому все не слишком необходимые траты лучше отложить. По мнению западных экспертов, экономический кризис в США и Европе начнется через 6 – 9 месяцев. Так или иначе он переметнется и в другие части Света. Россия в стороне не останется. Кризис нас тоже зацепит. Поэтому за оставшееся время желательно скопить побольше денег, а для этого - сократить расходы или увеличить доходы (а лучше и то, и другое).

Как росла доля тех, кто имеет сбережения

Год Доля накопителей

2012 34%

2022 44%

По данным ВЦИОМ.

На что россияне копят деньги – топ-10

Ответ Доля респондентов*

На всякий случай 31%

На ремонт 19%

На отдых 17%

На старость 16%

На недвижимость 10%

На пассивный доход 9%

На покупку дорогих вещей 8%

На образование 7%

На автомобиль 6%

Не коплю – живу сегодняшним днем 2%

* Можно было дать несколько вариантов ответа.

По данным ВЦИОМ.

Экономика: Финансы/цены