В Калининградской области появится гигафабрика по производству самых современных систем накопления энергии

Старт строительству дали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ

Начало строительства завода по производству литий-ионных аккумуляторов генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал важнейшим событием года для российской энергетики, которое определит энергетическую архитектуру на ближайшие годы. Новое предприятие действительно станет самым крупным среди подобных производств в нашей стране: только на первом этапе его мощность составит 4 ГВт/ч в год – этого хватит, чтобы обеспечить источниками питания 50 тысяч электромобилей, а также удовлетворить потребности в стационарных системах накопления энергии представителей электросетевого комплекса.

Прогноз на увеличение

Участники торжественной церемонии официального старта работ высадили именную аллею деревьев которая пока ведет в чистое поле. Но в недалеком будущем там вырастут 135 тысяч квадратных метров производственных корпусов. Общая же площадь территории завода составит 23,6 гектара. Еще на этапе проектирования было заложено современное технологическое оборудование, позволяющее изготавливать продукцию мирового уровня. Запланирован полный цикл производства, начиная с процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до контроля готовой продукции на выходе. Особо подчеркивается, что деятельность завода будет полностью соответствовать установленным экологическим нормам при строгом выполнении всех необходимых мероприятий по защите окружающей среды. Первые аккумуляторы должны сойти с конвейера в 2024-м, а выход на проектную мощность планируется спустя еще год.

- Проектная мощность 4 гигаватт-часа в год - это много по сравнению с тем, что есть сейчас, когда нет пока ничего, и немного по сравнению с тем рынком электротранспорта, который мы хотели бы видеть во второй половине 2020-х годов, - замечает Алексей Лихачев.- Таким образом, здесь будет не только стартовый проект, а появится возможность его масштабирования как на калининградской земле, так и в целом по России.

На заводе предполагается полный цикл производства литий-ионных аккумуляторов. Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ

Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. Один только рынок электромобилей к этому времени, по прогнозам, будет насчитывать сотни тысяч единиц. В связи с чем количество производственных мощностей, как допускает гендиректор «Росатома», придется увеличивать вчетверо, а то и вшестеро. Так что, в случае подтверждения спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей калининградского завода, суммарная мощность которого может достигнуть 14 ГВт/ч.

Вдобавок, как сообщил Александр Камашев, гендиректор отраслевого интегратора «Росатома» - компании «РЭНЕРА», в чьем ведении находится проект, по основным 10 компонентам производства батарей ведется работа максимальной локализации. Так что, под городом Неман не исключено еще и появление химического кластера с производством лития непосредственно на месте.

Региональный интерес

Соглашение между правительством Калининградской области и компанией «РЭНЕРА» было подписано чуть больше года назад. За право заполучить к себе перспективное производство калининградцам пришлось побороться с регионами, уже изрядно поднаторевшими в инвестиционной политике – например, Татарстаном, Московской областью, Уральскими регионами.

- Было очень сложное состязание, к которому мы присоединились даже не в середине, а уже ближе к концу, когда выбор уже практически сделали в пользу других регионов, - рассказал губернатор Антон Алиханов. - Но мы предприняли все от нас зависящее, чтобы в итоге одержать победу.

- Калининградская область оказалась лучшей по совокупности всех параметров предложенных условий, - подтверждает Алексей Лихачев. - И нам это очень приятно, поскольку в данном случае совпало наше желание найти энергично развивающийся регион и долг развить здесь производство, обеспечив присутствие «Росатома». Ваш регион теперь является для нас родной гаванью, город Неман будем считать городом атомным, и очень надеемся, что не только с точки зрения производственной политики, но и в отношении социальной сферы можно будет изменить жизнь к лучшему.

Численность только заводского персонала составит около 900 человек. Еще свыше 1,5 тысяч рабочих мест удастся создать благодаря развитию сопутствующих производств.

- Восточные районы области требовали особого внимания, новых инвестпроектов, и в последние годы такие стали появляться, - говорит Алиханов. - Данный завод станет одним из крупнейших промышленных объектов в стране, а для Калининградской области это будет крупнейшая промышленная площадка. Попасть в сферу интересов «Росатома» – для нас большая удача.

Ради достижения этой цели в трехлетний бюджет области заложили 5 миллиардов рублей на инвестиции в строительство нового завода. По словам губернатора, областное правительство и законодатели исходили из того, что коэффициент полезности присутствия госкорпорации намного превосходит эти довольно масштабные по местным меркам инвестиции. Хотя общая стоимость проекта оценивается не менее чем в 26 миллиардов рублей, и, как сказал гендиректор «Росатома», калининградское финансовое участие Лихачев для корпорации является, скорее, знаком вовлеченности и заинтересованности региональных властей. Тем более, что инвестиции из регионального бюджета должны окупиться уже в течение полутора-двух лет работы первой очереди завода, который станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер – образования, науки, технологий, производственной кооперации.

Участники торжественной церемонии высадили на территории предприятия «Аллею будущего». Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ

Управление, накопление, генерация

Антон Алиханов надеется на то, что строительство завода аккумуляторов - это только первый шаг, и с учетом той большой повестки, которая сейчас стоит перед «Росатомом», количество проектов, которые мы сможем реализовать на своей территории, будет увеличиваться.

Безусловно, присутствие крупнейшего в России завода по производству литий-ионных аккумуляторов создаст для Калининградской области предпосылки формирования статуса одного из ведущих центров развития высоких технологий в России. Однако этим потенциальная выгода от сотрудничества с госкорпорацией отнюдь не исчерпывается. Подтверждением тому – слова Алиханова о том, что «мы теперь большие фанаты производственной системы «Росатома».

- Для нас большая честь, что правительство области согласилось использовать наши управленческие технологии не для производства, а для работы административных, муниципальных органов, поликлиник, учебных заведений, - заметил по этому поводу Алексей Лихачев. - Мы никогда не берем за эту работу деньги, но всегда чувствуем большую отдачу в плане повышения эффективности наших собственных проектов. Но самое главное для нас – использовать эту прекрасную площадку не только для создания производств накопителей энергии, но и для ее генерации. Тут могут быть разные подходы, связанные не только с большой, но и малой атомной мощностью, и это будет отдельной темой для обсуждения в плане устойчивого обеспечения Калининградской области зеленой электроэнергией на долгие десятилетия. Все, что сейчас делается, делается в интересах технологического суверенитета и создания российских продуктов, не просто замещающих импорт, но и выигрывающих у этого импорта конкурентную борьбу на потребительском рынке.