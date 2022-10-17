В последний день частичной мобилизации в Москве пришли несколько сотен добровольцев

С сегодняшнего дня с 14.00 явка по мобилизационным повесткам не требуется Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как о завершении частичной мобилизации в Москве заявил мэр города Сергей Собянин, в военкоматы рванули, те, кто собирался это сделать на этой неделе. Говорят, что запрыгнуть на подножку этого «уходящего поезда» в понедельник удалось только добровольцам.

«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. Все поставленные задачи, которые были даны президентом страны, выполнены в полном объеме. С сегодняшнего дня с 14.00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время», — сообщил журналистам военком Москвы полковник Максим Локтев.

Глава столичных комиссариатов подчеркнул, что «мероприятия в отношении уклонистов в Москве с сегодняшнего дня будут прекращены, а москвичи, что желают поехать на Донбасс добровольцами, могут обратиться в военкомат через портал Госуслуги». Таких, по его словам только в понедельник в военные комиссариаты Москвы пришло «несколько сотен».

В дальнейшем военные комиссариаты будут отдавать предпочтение ранее служившим в армии гражданам России, имеющим разряды по стрельбе, охотникам, казакам, в возрасте до 60 лет.

Армии нужны мотострелки и снайперы, которые умеют хорошо стрелять. Их навыки могут пригодиться в позиционных городских боях.

Как сказал глава столицы «повестки, что были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие 17 октября в 14.00».

С розыска снимают всех, кто ранее бегал от призыва, а пункты сбора мобилизованных закроют. Отметим, что ранее фотографии беглецов были внесены в базу розыска на столичном метрополитене, где их и задерживали.

«Они не прошли экзамен на социальную ответственность, что так или иначе отразится в биографии. Армия от этого ничего не потеряла: потенциальные дезертиры никому не нужны», - отметили в Минобороны во время беседы в спецкором «КП».

В сети уже шутят: у современных Рембрандтов есть шанс написать серию картин «Возвращение блудного сына» из Турции, ОАЭ, Казахстана, Грузии, Армении.

Но возвращение их стало возможным прежде всего благодаря «ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей патриотическому порыву горожан, что пришли в военкоматы добровольцами». Именно это в своем выступлении подчеркнул Сергей Собянин.

Напомним, частичная мобилизация, которая сейчас проводится в России, была объявлена 21 сентября 2022 года президентом страны Владимиром Путиным. В ходе мобилизационных мероприятий было призвано около 300 тысяч резервистов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В день окончания «частичной мобилизации», в Госдуме стали предлагать отменить отсрочки и брони от мобилизации депутатам. Народные избранники почему-то решили, что в бою от них может быть больше пользы.

Не мало оказалось желающих кардинально изменить свою среди профессиональных военных. Военный комиссар городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня полковник Артур Уланов, что имеет за плечами опыт службы в горячей точке, принял решение вместе с призванными по частичной мобилизации резервистами отправиться на спецоперацию добровольцем.

Ушел осознано, о чем коротко и сообщил журналистам: «С 21 сентября, когда началась мобилизация, мне удалось подобрать 10 наиболее опытных человек, которые согласились со мной поехать в зону СВО. Это ребята, которые знают толк в современных технологиях, средствах маскировки, инженерной подготовке. Профессионалы своего дела».