Тульские медики помогли городской больнице Мариуполя организовать стоматологическую помощь

Тульские врачи помогли оборудовать в городской больнице Мариуполя стоматологический кабинет. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульские врачи помогли своим коллегам из Мариуполя организовать в городской больнице современный стоматологический кабинет. Российские медики привезли из Тулы специальное оборудование и расходные материалы. Как показала практика, многие мариупольцы нуждаются в услугах стоматолога. Чтобы наладить такую помощь на постоянной основе, при содействии туляков был создан дополнительный стоматологический кабинет.

Бригада врачей из Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина работает в Донецкой Народной республике с июня этого года. В октябре в Мариуполь приехала уже третья смена тульских медиков. В нее вошли 15 человек: семь врачей, пять медсестер, фельдшер, медицинский техник и водитель. Осмотр пациентов и диагностические исследования проводятся в передвижных медицинских комплексах, прибывших в город в начале июля.

«В мобильной поликлинике есть все необходимое для оказания первичной помощи мариупольцам: лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, флюорографии, маммографии, стоматологический кабинет. При необходимости мы организуем для пациентов телемедицинские консультации с врачами Тульской областной больницы – эндокринологом, неврологом, кардиологом и онкологом. В медкомплексе для этого есть необходимое оборудование, обеспечен доступ в интернет», – рассказал руководитель выездной группы, главный врач Суворовской центральной районной больницы Алексей Никифоров.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве в июне 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Регион помогает восстанавливать Левобережный район Мариуполя. Строители из Тульской области работают над социальной инфраструктурой города: ремонтируют жилые дома, школы, детские сады и другие объекты.

К началу отопительного сезона туляки уже подготовили 16 многоквартирных домов, полностью заменив в них инженерные сети. Строители капитально отремонтировали кровлю многоэтажек и установили в них почти 3 тысячи новых оконных блоков. Сейчас российские специалисты строят котельную. Кроме того, туляки реконструировали детский сад и общежитие профессионального лицея, которое будет временно отдано под жилье. В его здании поселятся мариупольцы, оставшиеся без крыши над головой.