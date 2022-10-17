Экс-глава парижской полиции: 50% всех преступлений совершают мигранты

Из каждых двух преступлений в Пятой Республике — одно совершают мигранты Фото: EAST NEWS

«Необходимый приказ» — так можно перевести название документальной книги, вышедшей из-под пера бывшего офицера МВД Франции по имени Дидье Лаллеман (Didier Lallement). Свободное время для литературных опытов у 66-летнего мужчины есть — три месяца назад он покинул пост префекта (главы) парижской полиции. И теперь жжёт глаголом.

«Из каждых двух преступлений в Пятой Республике — одно совершают мигранты», — подчёркивает автор книги. Весьма сильное заявление, учитывая, что «новые французы» составляют лишь около 22% населения страны. Однако эта криминальная статистика из мемуаров Лаллемана опирается на данные МВД Франции, утверждает цитирующее его издание RMX.news.

По словам экс-префекта, организованные группы выходцев из мигрантских общин представляют серьёзную угрозу. Например, одно из последних их крупных дел — массовые драки с английскими и французскими футбольными фанатами во время финала Лиги Чемпионов на арене «Стад де Франс» в мае 2022 года. Тогда на стадион по поддельным билетам (или без билета вообще) прошло около 40 тысяч бузотёров из «чёрного квартала», устроивших стычки с полицией и гостями-англичанами, многие из которых подверглись ограблению.

В книге Лаллеман признаёт свою вину за тот инцидент, однако подчёркивает, что корни таких «промашек» — общая деградация системы общественной безопасности вкупе с бесконтрольной миграцией.

«Социальные последствия будут мощными и разрушительными — однажды нам придётся оборонять от этих толп Елисейский дворец», — констатирует Лаллеман, имея в виду штаб-квартиру французского президента. И здесь название книги говорит за себя: тем самым «необходимым приказом», по мысли бывшего префекта, должен стать пересмотр государственной политики «открытых границ» — благодаря которой за последнюю треть века во Францию переехали миллионы человек, в том числе с Ближнего Востока и из Африки.

Конечно, выставлять автора каким-то «героем-борцом с либеральной системой» было бы неправильно. Именно в бытность Лаллемана главой парижской полиции та отметилась жёсткими разгонами митингов сетевого движения «Жёлтые жилеты», выступавшего против роста цен на топливо.

Однако очевидно, что с ухудшением энергетического кризиса из-за необдуманных антироссийских санкций — ситуация в республике, как и в других странах Западной Европы, будет лишь идти по наклонной. Так, инфляция во Франции достигла максимальных значений за последние 40 лет, а рост стоимости на продукты питания в сентябре 2022 составил 10% (год назад было менее 1%). Очевидно, первыми этот ценовой удар ощутят низы общества — те самые мигранты — с понятными последствиями.