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Общество17 октября 2022 13:43

VK Видео отмечает день рождения и подводит итоги первого года работы: более 55 млн дневной аудитории и рекорд среднесуточных просмотров

За прошедший год на платформу было загружено сотни миллионов роликов
За прошедший год на платформу было загружено сотни миллионов роликов

За прошедший год на платформу было загружено сотни миллионов роликов

В день рождения VK Видео подводит итоги первого года работы: платформа фиксирует устойчивый рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Активная дневная аудитория VK Видео составила более 55 млн пользователей. Среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий VK, в которую входят VK Видео и VK Клипы увеличилось на 40% и достигло 2,41 млрд; рекорд — 3 млрд просмотров за день.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте и VK Видео:

«За первый год существования VK Видео как отдельного сервиса мы добились действительно фантастических результатов по росту аудитории и активности пользователей. Мы продолжим развивать платформу, делать её ещё удобнее для зрителей и авторов. Увеличиваем отчисления авторам за монетизацию, работаем над системой выплат и стремимся привлекать на платформу ещё больше контента. В ближайшее время команда VK Видео представит крупные обновления сервиса».

Статистика

За прошедший год на платформу было загружено сотни миллионов роликов, большая часть из которых приходится на UGC и PUGC видео. Библиотека профессионального контента также выросла: на платформе представлено около 100 тысяч фильмов, шоу и сериалов от более чем 130 правообладателей. Среднее время, которое пользователи проводят за просмотром контента VK Видео, за последние 12 месяцев выросло на 17%. Самыми популярными тематиками видео стали: развлечения, культура и общество, дом и ремонт, еда, красота и здоровье.

К программе видеомонетизации за год подключились более 14 тысяч сообществ, за последний квартал их количество выросло на 300%. За счёт роста активности пользователей, доработки рекомендательных алгоритмов и усиления работы с рекламодателями выплаты авторам видео за последние полгода выросли более чем в 2,3 раза.

Продуктовые обновления

За прошедший год команда VK Видео представила более 20 крупных продуктовых обновлений. Чтобы доставлять пользователям только релевантный контент, были доработаны алгоритмы рекомендаций: усовершенствованы формирующие рекомендации нейросети, которые с каждым обновлением учитывают всё больше факторов активности. В результате с начала мая 2022 г. просмотры на видеовитрине рекомендаций выросли в 2 раза, а время смотрения — в 3 раза. Недосмотренные видео теперь добавляются в раздел «Для вас» на витрине, благодаря чему пользователи проводят за просмотром больше времени. Рост — до 30% в зависимости от платформы.

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте и VK Видео:

“Мы внедряем уникальные технологические решения, чтобы просмотр контента на нашей платформе стал еще удобнее. Команда сервиса разработала собственную технологию NeuroHD — c помощью нейросети можно повысить разрешение ролика до 720р, частоту кадров до 60 FPS, убрать шумы и дрожание камеры. На улучшенные с помощью технологии видео пришлось более 4 млрд просмотров. А офлайн-режимом, который позволяет смотреть ролики без интернета, пользуются более 9 млн человек ежемесячно. Мы представили собственное приложение для Smart TV, а в ближайших планах — сделать его доступным на всех популярных устройствах и платформах”.

Кроме того, на платформе появились персонализированные обложки, которые подстраиваются под интересы аудитории, история просмотров и тайм-коды, а также мгновенная обработка роликов — начать смотреть контент можно сразу же после загрузки. А сторонние IT-сервисы получили возможность использовать технологии VK Видео – разработчики могут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ