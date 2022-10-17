VK Видео отмечает день рождения и подводит итоги первого года работы: более 55 млн дневной аудитории и рекорд среднесуточных просмотров

За прошедший год на платформу было загружено сотни миллионов роликов

В день рождения VK Видео подводит итоги первого года работы: платформа фиксирует устойчивый рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Активная дневная аудитория VK Видео составила более 55 млн пользователей. Среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий VK, в которую входят VK Видео и VK Клипы увеличилось на 40% и достигло 2,41 млрд; рекорд — 3 млрд просмотров за день.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте и VK Видео:

«За первый год существования VK Видео как отдельного сервиса мы добились действительно фантастических результатов по росту аудитории и активности пользователей. Мы продолжим развивать платформу, делать её ещё удобнее для зрителей и авторов. Увеличиваем отчисления авторам за монетизацию, работаем над системой выплат и стремимся привлекать на платформу ещё больше контента. В ближайшее время команда VK Видео представит крупные обновления сервиса».

Статистика

За прошедший год на платформу было загружено сотни миллионов роликов, большая часть из которых приходится на UGC и PUGC видео. Библиотека профессионального контента также выросла: на платформе представлено около 100 тысяч фильмов, шоу и сериалов от более чем 130 правообладателей. Среднее время, которое пользователи проводят за просмотром контента VK Видео, за последние 12 месяцев выросло на 17%. Самыми популярными тематиками видео стали: развлечения, культура и общество, дом и ремонт, еда, красота и здоровье.

К программе видеомонетизации за год подключились более 14 тысяч сообществ, за последний квартал их количество выросло на 300%. За счёт роста активности пользователей, доработки рекомендательных алгоритмов и усиления работы с рекламодателями выплаты авторам видео за последние полгода выросли более чем в 2,3 раза.

Продуктовые обновления

За прошедший год команда VK Видео представила более 20 крупных продуктовых обновлений. Чтобы доставлять пользователям только релевантный контент, были доработаны алгоритмы рекомендаций: усовершенствованы формирующие рекомендации нейросети, которые с каждым обновлением учитывают всё больше факторов активности. В результате с начала мая 2022 г. просмотры на видеовитрине рекомендаций выросли в 2 раза, а время смотрения — в 3 раза. Недосмотренные видео теперь добавляются в раздел «Для вас» на витрине, благодаря чему пользователи проводят за просмотром больше времени. Рост — до 30% в зависимости от платформы.

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте и VK Видео:

“Мы внедряем уникальные технологические решения, чтобы просмотр контента на нашей платформе стал еще удобнее. Команда сервиса разработала собственную технологию NeuroHD — c помощью нейросети можно повысить разрешение ролика до 720р, частоту кадров до 60 FPS, убрать шумы и дрожание камеры. На улучшенные с помощью технологии видео пришлось более 4 млрд просмотров. А офлайн-режимом, который позволяет смотреть ролики без интернета, пользуются более 9 млн человек ежемесячно. Мы представили собственное приложение для Smart TV, а в ближайших планах — сделать его доступным на всех популярных устройствах и платформах”.

Кроме того, на платформе появились персонализированные обложки, которые подстраиваются под интересы аудитории, история просмотров и тайм-коды, а также мгновенная обработка роликов — начать смотреть контент можно сразу же после загрузки. А сторонние IT-сервисы получили возможность использовать технологии VK Видео – разработчики могут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов.