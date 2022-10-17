Пензенцы снова говорят: «Все для фронта, все для Победы!»

Как и в годы Великой Отечественной, старейшее предприятие Пензенской области ОАО "Маяк" вновь обеспечивает фронт и тыл. Сегодня фабрика выполняет задачи по мобилизации. И слова "своих не бросаем" в устах генерального директора Владимира Вдонина звучат максимально предметно.

«Как только началась частичная мобилизация, мы сразу приняли решение поддержать наших сотрудников. Выплатили материальную помощь по 20 тысяч рублей каждому!», - рассказывает Владимир Вдонин.

Также руководством холдинга ОАО «Маяк» принято решение о сотрудничестве с волонтерским центром Пензенского отделения Общероссийского Народного Фронта по поддержке наших военнослужащих в Южном военном округе.

"Со своими ребятами мы постоянно на связи. Часть наших уже отправилась в ЮВО для несения службы", - добавил генеральный директор ОАО "Маяк".

Как и положено по закону, перед отбором лучших, фабрика предоставила военкомату списки, из которых были выбраны люди востребованных военно-учетных специальностей. Как отмечает Владимир Вдонин, кадровые потери получились ощутимые. Ушли водители, машинисты, сменные мастера, инженерно-технические работники - найти им замену будет непросто, а новым сотрудникам предстоит период обучения. Часть работы возьмут на себя оставшиеся производственники.

И преодоление всех возникших трудностей, и отправка наших бойцов – это и есть реализация в жизнь лозунга "Все для фронта, все для Победы.

Наша сила в умении объединяться во имя общей цели. А это - защита Родины, дома, семьи. Простые и понятные ценности для каждого жителя России, родной Пензенской области, сотрудников фабрики «Маяк». Так лучшие «маяковцы» поступают сегодня, так и в 1941 мы обеспечили фронт лучшими нашими кадрами.

В историю фабрики навсегда вписана дата: 31 июля 1941 года. Тогда на общем собрании коллектива фабрики «Маяк революции» определили задачи в условиях военного времени. За выполнение производственных задач решено было драться как на фронте. В первые дни войны необходимо было освоить новое производство ряда важных изделий для фронта. Задачу успешно выполнили.

«Работники фабрики - мужчины уходили воевать. Ушли сеточники, рольщики, каландровщики, кочегары - профессии традиционно считались сугубо мужскими. Им на смену пришли славные женщины, которые совершали трудовые подвиги, равные подвигам их мужей и братьев на фронте», - рассказал Владимир Вдонин.

В 1942 году бумажное производство возглавила Елена Витоль. На фабрике появилась первая в стране женщина сеточник Антонина Антипова. Ее пример воодушевил многих работниц, положив начало современным тенденциям, когда женщины все чаще берут на себя мужскую работу.

«Фабрика «Маяк революции» ежемесячно перевыполняла государственные задания. Все было слито воедино: и стремление приблизить день Победы, и не уронить доброе имя «Маяка», - добавил гендиректор фабрики.

Более 500 сотрудников за годы ВОВ прошли проверку фронтом, из них 134 погибли, защищая Родину. В сквере недалеко от фабрики установлен памятник «маяковцам», на котором выбиты их имена.

Героические подвиги «маяковцев» стали частью истории не только пензенского предприятия, но большой страны.

Рабочий фабрики Иван Дельнов командовал 234 штурмовой авиадивизией. Он погиб в 1943 году, повторив подвиг Николая Гастелло, за что был удостоен звания Герой Советского Союза.

Рабочий фабрики «Маяк революции», воспитанник Пензенского аэроклуба Виктор Казичкин прославился как блестящий летчик-истребитель. Он один вступил в бой с 12-ю мессершмиттами и вышел победителем, уничтожив 2 самолета и обратив остальных в бегство. За героические подвиги Казичкин был награжден орденом Ленина.

Михаил Простов был заброшен вместе с другими разведчиками в тыл врага. Отважно воевал в партизанской бригаде Заслонова. Награжден многочисленными боевыми наградами. После демобилизации в 1947 году вернулся к работе на фабрике «Маяк революции».

«Мы гордимся мужчинами, которые в годы Великой Отечественной с достоинством приняли необходимость исполнить долг перед Отечеством. Это наши лучшие люди.

Верю, что и сегодня призванные наши ребята блестяще справятся со всеми задачами и вернутся домой живыми и невредимыми!», - подвел итог Владимир Вдонин.