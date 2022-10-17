Путин и Эрдоган договорились построить газопровод в Черном море: как он будет выглядеть и станет ли Европа покупать наш газ

Эрдоган принял предложение Путина Фото: REUTERS

- Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести и в регион Черного моря, - заявил на прошлой неделе Владимир Путин. - И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры.

Турки думали недолго: президент страны Реджеп Эрдоган принял предложение Путина. И заявил, что международный газовый хаб будет создан «в кратчайшие сроки» на территории Фракии - региона Турции, расположенного в Европе, южнее Болгарии.

Хаб - это перевалочный узел: одни страны (например, Россия) будут туда поставлять газ, и уже оттуда он будет отправляться к покупателям (например, в страны Европы).

О том, как может выглядеть этот проект, мы побеседовали с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.

ПО СЛЕДАМ «ЮЖНОГО ПОТОКА»

- Что представляет собой проект?

- Речь идет о том, чтобы построить из России в Турцию газопровод параллельно и в дополнение к действующему «Турецкому потоку» (он идет из Краснодарского края в европейскую часть Турции по дну Черного моря, - Ред.). Возможно, это будут еще две нитки общей пропускной способностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Это вытекает из предыстории проекта. Когда только планировалась прокладка газопровода из России к югу Европы, предполагалось проложить его по дну Черного моря - четыре нитки из России в Болгарию общей мощностью 63 млрд кубов в год, по 15,75 кубов каждая. Этот проект назывался «Южный поток». Российская сторона начала работу (в 2012 году - Ред.), но когда газотранспортная система от Ямала до Анапы уже была расширена на половину планируемой мощности «Южного потока», когда была построена компрессорная станция для прокачки газа на такое большое расстояние, болгары отказались.

В итоге то, что уже построили от Ямала до Анапы, оставили, а морскую часть проложили не в Болгарию, а в Турцию. Так получился «Турецкий поток» - это две нитки на 31,5 кубов, половина «Южного потока». Сейчас, по всей видимости, хотят достроить те объемы, которые планировались изначально. Достроят газотранспортную систему от Ямала до Анапы и по морю протянут еще 2 нитки к Турции - в сумме еще на 31,5 млрд кубов. В итоге получатся те самые 63 млрд кубов в год, которые планировались еще по «Южному потоку». И все они пойдут на Турцию.

- А нам по силам такой проект потянуть? Запад же помогать не будет...

- Ну, мы же смогли достроить «Северный поток-2». Хотя после американских санкций в декабре 2019 года швейцарская компания, которая строила нам и «Северный поток-2», и «Турецкий поток», вышла из проекта. Но мы смогли завершить прокладку - там работала трубоукладочная баржа «Фортуна». Правда, в Черном море придется укладывать трубы на значительно большей глубине, чем в Балтийском. Но у нас же есть еще и трубоукладочное судно «Академик Черский» (может укладывать трубопровод на глубину до 2,5 км при том, что глубина «Турецкого потока» - 2,2 км - Ред.). Так что, думаю, шансы построить морскую часть у нас есть.

А ЕГО ТОЧНО КУПЯТ?

- И дальше что с этим газом?

- Дальше его, по идее, должна покупать Европа. Важно, что в корне меняется концепция поставки. Если раньше мы пытались довести газ до конечного потребителя, то теперь доходим до границы Европы и как бы говорим: «Европейцы, приходите в Турцию, куда мы доставляем газ, там будет точка сдачи-приемки, точка смены права собственности, покупайте газ там и развозите по своим странам».

- Вы сказали «по идее». Есть сомнения в том, что Европа будет покупать наш газ?

- С одной стороны, Европе газ нужен. И иметь отношения с Турцией в сложившейся ситуации европейцам предпочтительнее, чем напрямую с нами.

Но есть проблемы. Для Европы точка забора в Турции — это дополнительные траты. У них нет резервных мощностей, чтобы забирать дополнительно эти миллиарды кубов из Турции. им придется расширять газотранспортную систему на своей территории, тратить деньги. Это для них нежелательно.

А кроме того, европейцы же прямым текстом заявляли, что отказываются от российского газа. На полный отказ им потребуется 2-3 года. Но и у нас на строительство газопровода уйдет несколько лет. И риск заключается в том, что мы потратим миллиарды долларов, построим газопровод, а у нас никто ничего не купит.

- Есть ли на случай отказа Европы «вариант Б» - другие покупатели газа из турецкого хаба?

- Фактически нет. С востока у Турции Иран и Азербайджан - они сами продают газ, в том числе и в Турцию. Так что некуда его девать, кроме Европы. И в долгосрочной перспективе европейцам нужен будет газ. Но если США реализуют свой план строительства заводов по сжижению природного газа (который они потом смогут морем поставлять в Европу, - Ред.), нам придется с ними конкурировать. Думаю, тут есть хорошие перспективы, в частности, и потому, что сделки будут заключаться не между Россией и Европой, а между Турцией и Европой.

Есть еще один интересный момент. В Турции может быть организован не просто хаб, но и международная газовая биржа, на которой будут устанавливаться цены. И вполне возможно, что цена станет ниже, чем при действующем сейчас спотовом ценообразовании (когда заключаются краткосрочные контракты по действующим на данную минуту тарифам, - Ред.). Европейцы годами настаивали на спотовой системе, утверждая, что это и есть справедливая цена, а сейчас сами от нее и страдают, потому что на спотовых рынках газ стоит в разы дороже, чем по долговременным контрактам. Так что возможность появления новой газовой биржи может быть интересна для Европы. Но все эти «за» и «против» надо тщательно просчитывать.