Жители Евросоюза перестают безоглядно поддерживать действия Запада на Украине

Cейчас число евроскептиков по украинскому вопросу возросло до 37 процентов Фото: REUTERS

Население Евросоюза все больше дробится в своем отношении к российской спецоперации на Украине. Страны-члены ЕС потихоньку отслаиваются от провозглашенной Брюсселем в феврале консолидированной позиции с безоговорочным осуждением «агрессии Москвы». Нет, правительства государств по-прежнему единым строем выступают за принятие все новых санкций против Москвы и за максимально возможную помощь Киеву, насколько они могут себе это позволить. Но вот в умах обычных граждан настроения не столь однозначны. Это явсттвует из свежих данных (по состоянию на конец лета), опубликованных «Евробарометром» - социологической службой ЕС.

В среднем 57 процентов жителей Евросоюза удовлетворены тем, что ЕС продолжает жестко реагировать на действия России. Сказывается то обстоятельство, что европейцы оказались в информационном пузыре, куда альтернативные оценки новостей с Украины да и сами «неудобные» для Запада новости практически не проникают. Вроде бы поддержка очевидная - более половины. Но весной таких было целых 84 процента. Тех же, кто сомневался в правильности однозначной ориентации Запада на киевский режим, насчитывалось чуть больше десяти процентов. А сейчас число евроскептиков по украинскому вопросу возросло до 37 процентов. Примерно одинаковой (5-6%) остается группа тех, кому это все вовсе неинтересно.

Отчего же происходит такой сдвиг в оценках. Все просто - люди в странах Евросоюза на себе почувствовали негативный обратный эффект, который вызвало предпринятое Западом резкое ухудшение отношений с Россией. Сокращение, а то и прекращение экспорта российских энергоносителей потянуло за собой рост цен, остановку предприятий и в итоге рецессию, в которую вползла Европа. Именно неконтролируемой инфляции и общего экономического кризиса, который наверняка усугубится осенью и зимой, боятся больше всего жители «старой Европы». Примерно половина их (немцы, итальянцы, французы, греки, голландцы и проч.) недовольны активными действиями своих правительств против России, которые вынуждают народ испытывать все новые трудности. Во Франции, как крупной державе с давними имперскими традициями, к этому еще добавляются опасения того, что война может выплеснуться за пределы Украины и потребует прямого вмешательства французской армии. Но воевать с Россией «лоб в лоб» там не хотят.

А вот главный страх прибалтов, поляков и почему-то скандинавов (эти, кажется, вообще порой живут в какой-то своей реальности) - это навязчивая мысль о том, что Россия вслед за Украиной обрушится на них (таких паникеров там набралось от 44 до 49%). Мы, мол, совсем рядом с русскими, некоторые даже имеют общую границу с РФ, в случае чего нас и защитить не успеют. Поэтому там не довольны тем, что ЕС мало, с их точки зрения, помогает Украине деньгами и оружием, чтобы обескровить Россию. Хотя и экономические неурядицы все больше занимают население и этих государств.

Выводы из этой статистики, конечно, делать рано. Но, как представляется, та самая «игра в долгую» оказалась для Европы делом трудным. Люди все больше задаются вопросом: почему мы должны лишаться привычного комфорта, реально затягивать пояса, бояться за будущее своих семей из-за того что Евросоюз взял под козырек перед Вашингтоном и все дальше втягивается в опаснейшее противостояние с Россией из-за какой-то Украины. Ведь это не известно чем может кончиться.

Брюсселю в этих обстоятельствах будет трудно удерживать всех членов ЕС в повиновении. Мы видим, что то Венгрия, то Кипр, то даже Нидерланды начинают взбрыкивать против навязываемых им действий. А если в дело в этих и других странах вмешается улица (и мы видим, что протесты, митинги и забастовки против поддержки киевского режима случаются все чаще в Германии, Франции, Италии), то это может заставить еврократов поумерить свой атлантический пыл и перейти к возобновлению нормального диалога с Москвой.