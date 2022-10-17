Жить в Европе, но остаться русским: какие проблемы волнуют русскоязычные диаспоры за рубежом

Директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Нуризаде. Фото: Посольство РФ в Турции

В Стамбуле обсуждали как противодействовать русофобии в Европе. Этому вопросу была посвящена XV Региональная конференция российских соотечественников стран Европы.

Из всех стран Европы в Стамбул съехались более 70 представителей координационных советов. Также присутствовали посол России в Турции Алексей Ерхов, генконсул в Стамбуле Андрей Буравов, российский сенатор Андрей Климов, глава представительства Россотрудничества в Турции («Русский Дом в Анкаре») Александр Сотниченко, представители российского МИД, Фонда защиты прав соотечественников.

Участники обсудили работу русскоязычных организаций в диаспоре с учётом современных условий, взаимодействие с властями стран проживания. Огромное значение для сохранения русского мира имеет язык, и на конференции прозвучали предложения по его продвижению в странах проживания, идеи различных гуманитарных проектов.

По мнению выступающих, роль соотечественников в новой реальности существенно возросла. Именно россияне, проживающие в других странах, стали мостом между Россией и Западом, той самой силой, которая способна транслировать интересы нашей страны и отстаивать их.

По мнению главы Русского Дома Александра Сотниченко, больше всего россиян за границей напрягает русофобия, которая расцвела пышным цветом: «Европейские руководители фактически поощряют русофобию. Русские в Европе сталкиваются с дискриминацией по языку, культуре. Да и вообще вся русская культура подвергается большому давлению. Но никто не собирается сдаваться, соотечественники уверенно защищают свои права сами и обратились к руководству России для поддержки в этой борьбе», - заявил Сотниченко корреспонденту «КП».

Посол России в Турции Алексей Ерхов. Фото: Посольство РФ в Турции

Глава Русского культурно-информационного центра в Анкаре Карина Икаева-Дюзчимен в беседе с «КП» рассказала о том, как важно работать с молодыми соотечественниками, которые живут за рубежом, чтобы они не отрывались от корней, не забыли нашу историю и уважали её. «Конечно, нашей молодёжи, которая живёт в разных странах, не так просто оставаться в атмосфере русских традиций и ментальности, - ведь люди там находятся в другой реальности и впитывают другую культуру. И тем не менее, нужно делать всё, чтобы не потерять наше новое поколение, не давать ему растворяться в чужих культурах», - сказала она.

Участники из разных стран делились совершенно дикими историями о том, как местные власти фактически потакают терроризму. Например, в Ирландии были попытки нападения с бутылками с зажигательной смесью на участников автопробега в честь Дня Победы. Рассказывали о случаях нападений на российские дипломатические представительства в европейских странах, например, в Германии. О том, как украинские нацисты совершенно спокойно расхаживают по городам Европы в свастиках, и никакой реакции на это не видно.

Но россияне не пасуют. Они не теряют оптимизм и уверенности в том, что подобные безобразия рано или поздно прекратятся. Нужно сплотиться вокруг страны, держаться вместе, не теряя присутствия духа и поддерживая друг друга. Терпение, спокойствие и справедливость в любом случае победят, считают участники конференции.

Следующим крупным мероприятием российских соотечественников будет Всемирная тематическая конференция «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени», которая состоится в Москве 1-2 ноября этого года.