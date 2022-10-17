Венгрия не будет тренировать украинских военных

Единственной страной, выступившей против прямой и открытой военной помощи ВСУ со стороны Евросоюза, стала Венгрия Фото: REUTERS

Евросоюз выступил с инициативой проведения регулярных тренировок украинских военных на территории стран ЕС. В штаб-квартире организации ее сочли столь важной и действенной, что даже запланировали включить план таких тренировок в шестой пакет военной помощи Киеву.

Объявлено, что первая тренировочная миссия состоится уже в ноябре.

Единственной страной, выступившей против прямой и открытой военной помощи ВСУ со стороны Евросоюза, стала Венгрия.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал тренировочную миссию не очень хорошей идеей. Более того, он заявил, что ее реализация может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

- Мы не считаем это хорошей идеей. Или чем-то таким, что не приведет к эскалации. – сказал Сийярто.

Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, которая завершилась в Люксембурге. На ней и обсуждался шестой пакет военной помощи Украине.