«Крым для них как Перл-Харбор для нас»: почему Илон Маск стал адвокатом России

В 2021 году влиятельное американское издание TIME признало бизнесмена Илона Маска «Человеком года». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2021 году влиятельное американское издание TIME признало бизнесмена Илона Маска «Человеком года». Мало того, что он стал богатейшей персоной мира, благодаря своей автомобильной компании Tesla, так еще и лично участвует во многих политических и научных проектах - начиная от проекта по колонизации Марса и заканчивая созданием человекоподобных роботов для ухода за стремительно стареющим населением нашей планеты.

Но Илон Маск и не думает успокаиваться. Кажется, в 2022-м году не проходит и дня без того, что эксцентричный американский миллиардер с южноафриканскими корнями не дал журналистам нового информационного повода написать про себя. А в последние недели он открыл для себя новое поле деятельности - и чуть ли не в ежедневном режиме предлагает свои варианты разрешения украинского кризиса. Причем позиция его остается неясной. Некоторые из его заявлений можно трактовать как поддержку России, другие льют воду на украинскую мельницу. Чего же он хочет на самом деле?

ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ ХРУЩЕВА

Значительный вклад в работу украинской артиллерии и взаимодействия солдат ВСУ внесли спутниковые системы Starlink, принадлежащие американскому изобретателю и миллиардеру Илону Маску. После начала российской спецоперации на Украине он предоставил ВСУ бесплатный доступ к 20 000 своих спутников. Таким образом, украинцы оказались обеспечены связью как на передовой, так и в тылу.

Но после проведения в конце сентября референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях Илон Маск неожиданно разразился миротворческим сообщением в Твиттере:

«Мир для Украины и России:

- повторно провести голосование по присоединению в регионах под наблюдением ООН. Россия покинет их, если на то будет воля народа.

- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

- Водоснабжение Крыма обеспечено.

- Украина остается нейтральной».

После этого Маск добавил, что вероятно именно такой расклад будет рассматриваться в самом конце конфликта, главный вопрос - «сколько людей умрет к тому моменту».

Предложение самого богатого человека планеты всколыхнуло киевскую властную верхушку. Одним из первых прибежал в комментарии к бизнесмену советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отреагировал на голосование, которое устроил у себя в аккаунте Илон Маск, поинтересовавшись у пользователей: «должны ли жители Донбасса и Крыма решить, кому они хотят относиться к России или Украине?» К слову, предложение Маска поддержало порядка 60% читателей Твиттера из 2,5 млн голосовавших.

Больше других отличился бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, оставив нецензурный комментарий: «Пошел на ***, мой тебе очень дипломатичный ответ».

ПЕНТАГОН В ОТВЕТЕ

Чуть позже CNN сообщил, что в начале сентября Илон Маск направил в Пентагон уведомление, что более не в состоянии оплачивать работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. Он попросил Минобороны США профинансировать поставки Киеву дополнительных терминалов Starlink и дальнейшую работу спутниковой системы. До конца этого года Пентагону необходимо было бы выплатить Маску 124 млн долларов, а в следующем году - еще 400 млн долларов.

После того, как обращение Маска стало достоянием общественности, в Пентагоне сообщили, что ведут переговоры с другими компаниями спутниковой связи. Но о каких конкретно предприятиях идет речь, представители военного ведомства уточнять не стали.

«Помимо терминалов, мы должны создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить телекоммуникационным компаниям за доступ в Интернет через шлюзы, — пытался объяснить Маск свои расходы. - Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушилок, всякий раз это делать все сложнее. Траты приближаются к 20 млн долларов в месяц».

Значительный вклад в работу украинской артиллерии и взаимодействия солдат ВСУ внесли спутниковые системы Starlink, принадлежащие американскому изобретателю и миллиардеру Илону Маску. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

14 октября Илон Маск разразился радикальным решением, объявив, что халявной спутниковой связи на Украине подошел конец.

«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами», – написал он, заметив, что это неразумно.

То ли всерьез, то ли в шутку Маск добавил, что на это решение повлияло и недипломатическое поведение Андрея Мельника.

«Мы всего лишь последовали его рекомендации», - заметил он в Твиттере.

Со стороны украинских пользователей в адрес миллиардера посыпались проклятия. Кто-то даже догадался внести его имя в «расстрельный список врагов Украины» - базу «Миротворец». Но там Маск долго не задержался и уже через 15 минут был удален.

Свое мнение бизнесмен изменил уже на следующий день.

«Черт с ним… хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он уже 15 октября.

Не исключено, что украинская истерика, последовавшая за заявлениями Илона Маска, дала ему повод для новых размышлений. 17 октября он опубликовал очередной твит-рассуждение о том, грозит ли миру ядерная война.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже вводили санкции/ограничивали Россию, что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда начнется Третья мировая война, — написал Маск. — Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как ее основная часть. Крым также имеет важное значение для национальной безопасности России, так как это ее военно-морская база. С их точки зрения, потеря Крыма — это как потеря США Гавайев и Перл-Харбора».

«КУПИТЕ МОЙ ПАРФЮМ»

Что стоит на самом деле за эпатажем Илона Маска, еще только предстоит узнать. Журналисты издания Politico полагают, что так проявляется у изобретателя расстройство личности, при котором характерен нарциссизм, манипулирование окружающими и маниакальное желание привлечь к себе внимание. Неслучайно миротворческий план по прекращению боевых действий на Украине предшествовал запуску космического корабля SpaceX. Волей-неволей задумаешься, а не пытается ли Маск действительно привлечь к себе и своим проектам дополнительное внимание.

Сюда же можно отнести его неоднократные заявления о покупке Твиттера. Весной стороны договорились о сумме сделки — 44 млрд долларов. Но Маск выдвинул условие: компания должна была раскрыть информацию о доле ботов и спам-аккаунтов среди реальных пользователей. По оценке самого миллиардера, она могла доходить до 20-25%. В итоге летом бизнесмен отказался от сделки. А осенью снова передумал - и снова сделал предложение о покупке. Ну просто настоящий флюгер!

Стремление постоянно быть в центре внимания проявляется даже в шутках Илона. На днях он объявил, что запустил в продажу собственный аромат (правда, довольно специфический). Духи получили название «Burnt hair» (Жженные волосы).

«Пожалуйста, купите мой парфюм, чтобы я мог купить Твиттер», - написал в своем аккаунте Илон Маск. Тираж в 10 000 флаконов был раскуплен за несколько часов и принесли бизнесмену миллион долларов. Что ни говори - а рекламировать себя он умеет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Твиты Илона - это атака большой группы людей на Байдена»

Дмитрий Дробницкий, американист, политолог

- Активность Илона Маска выдает недовольство американских контрэлит правительством Байдена. Фактически Илон Маск - это не просто отдельный человек, это голос большой группы людей. Когда он предложил план по урегулированию украинского кризиса, то его идеи подсвечивали с разных сторон влиятельные политики.

В США много разных людей, которые говорят, что администрация Байдена поставила США на грань провала: заигралась с Украиной, подтолкнула мир к конфликту с Россией, обострила экономические проблемы, потеряла Ближний Восток. Поэтому части американского консервативного истеблишмента выгодно удерживать в фокусе некоего человека, которому симпатизируют многие, в том числе либералы, и который предложил план урегулирования конфликта, на фоне Байдена, который подталкивает мир к войне.

Довольно консервативные элиты, стоящие за Маском, не устраивает фигура Байдена на посту президента. Они увидели в происходящем возможность быстро перехватить власть и отомстить за поражение 2020 года. Это игра под выборы в Конгресс 2022 года и с прицелом на выборы президента 2024-го. Они хотят реванша.

Кроме политиков мирные инициативы Илона Маска поддерживают многие представители американской промышленности. Им хочется побыстрее покончить с глобализацией. Они считаю, что Америка тратит слишком много ресурсов на поддержку своего влияния по всему миру. Им надоела «зеленая повестка». Им нужен компактный западный мир, который фактически будет включать в себя только англоязычные страны: США Австралия, Канада, Британия.

Я думаю, что в декабре о мирном плане Маска вспомнят и всерьез начнут его обсуждать. Это типичная американская манера: сначала в порядке штуки вбросить идею, потом в порядке толерантности, таким образом в обществе легализуется дискурс.

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