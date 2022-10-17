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Политика17 октября 2022 16:50

Россия обменяла 110 российских граждан из украинского плена

Освобожденным морякам, которые находились в плену с февраля месяца, оказывается психологическая и медицинская помощь
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола

Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола

Фото: REUTERS

Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

«Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в России», - сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что обмен состоялся при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

В военном ведомстве также отметили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные граждане России будут доставлены в Москву.

Всем освобожденным в настоящее время оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

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