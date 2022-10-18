Анекдоты: Если ваш работодатель к вам хорошо относится, значит, он вам сильно недоплачивает

- Алло, здравствуйте, у вас доллары есть в продаже?
- Да, пожалуйста.
- А по какому курсу?
- По шесть рублей.
- ?! Извините, это банк?
- Нет, это типография!
* * *
Вчера в гостях так набрался, что добирался домой на своих двоих: на жене и теще.
* * *
Правительство России еще раз успокаивает граждан: не существует причин для роста цен на продукты, цены растут просто так.
* * *
Если с первого раза не получилось, это значит, что парашютный спорт не для вас.
* * *
- Алло, полиция? Я тут ехал по трассе и двух хорьков задавил.
- Ну что ж поделаешь, перенесите их к обочине.
- А с их мотоциклами что делать?
* * *
- Здравствуйте, дети! Я ваша новая воспитательница. Меня зовут Жанна Геннадьевна! Итак, дети, как меня зовут?
Дети хором:
- Жадина-говядина!
* * *
«Роскосмос» планирует покрыть всю страну высокоскоростным заблокированным интернетом.
* * *
У каждого в мире есть что-то от Робинзона. Мы все очень любим и ждем пятницу.
* * *
На официальном приеме жена говорит мужу:
- Жан, будь разумным. Ты уже десятый раз идешь в буфет за виски, что подумают люди?
- Не беспокойся, дорогая, каждый раз я говорю, что это для тебя.
* * *
Объявление:
«В передачу «Жди меня» срочно требуются зрители, умеющие плакать при виде совершенно незнакомых людей».
* * *
- Ты бывал в Кабардино-Бурятии?
- Нет.
- А я была. Там так красиво - горы, воздух!
- Только не в Бурятии, а в Балкарии...
- Дурачок, Болгария - это же совсем другая страна.
* * *
- Жанна очень верная женщина!
- Ну да?! Она вышла замуж в третий раз.
- Зато любовник у нее остается все тот же.
* * *
Еврей стоит у синагоги и просит милостыню. Рядом с ним собачка играет на скрипке Моцарта.
- Послушайте, - говорят ему, - с такой собачкой вы могли бы зарабатывать на Западе миллионы.
- Не получится. Она таки ужасно хочет стать врачом.
* * *
Наткнулся на ежика в тумане.
Было больно.
* * *
Бабушка в деревне нарадоваться этим летом не могла, как я аккуратно ей все дрова в сарае сложил. Помнят еще руки старые навыки тетриса.
* * *
- Я вот не понимаю, зачем нужен дождь?! Становится грязно и холодно. А толку?
- Ты, блин, огород не поливал. 10 соток... Ведром...