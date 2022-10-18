Анекдоты: Если ваш работодатель к вам хорошо относится, значит, он вам сильно недоплачивает

- Алло, здравствуйте, у вас доллары есть в продаже?

- Да, пожалуйста.

- А по какому курсу?

- По шесть рублей.

- ?! Извините, это банк?

- Нет, это типография!

* * *

Вчера в гостях так набрался, что добирался домой на своих двоих: на жене и теще.

* * *

Правительство России еще раз успокаивает граждан: не существует причин для роста цен на продукты, цены растут просто так.

* * *

Если с первого раза не получилось, это значит, что парашютный спорт не для вас.

* * *

- Алло, полиция? Я тут ехал по трассе и двух хорьков задавил.

- Ну что ж поделаешь, перенесите их к обочине.

- А с их мотоциклами что делать?

* * *

- Здравствуйте, дети! Я ваша новая воспитательница. Меня зовут Жанна Геннадьевна! Итак, дети, как меня зовут?

Дети хором:

- Жадина-говядина!

* * *

«Роскосмос» планирует покрыть всю страну высокоскоростным заблокированным интернетом.

* * *

У каждого в мире есть что-то от Робинзона. Мы все очень любим и ждем пятницу.

* * *

На официальном приеме жена говорит мужу:

- Жан, будь разумным. Ты уже десятый раз идешь в буфет за виски, что подумают люди?

- Не беспокойся, дорогая, каждый раз я говорю, что это для тебя.

* * *

Объявление:

«В передачу «Жди меня» срочно требуются зрители, умеющие плакать при виде совершенно незнакомых людей».

* * *

- Ты бывал в Кабардино-Бурятии?

- Нет.

- А я была. Там так красиво - горы, воздух!

- Только не в Бурятии, а в Балкарии...

- Дурачок, Болгария - это же совсем другая страна.

* * *

- Жанна очень верная женщина!

- Ну да?! Она вышла замуж в третий раз.

- Зато любовник у нее остается все тот же.

* * *

Еврей стоит у синагоги и просит милостыню. Рядом с ним собачка играет на скрипке Моцарта.

- Послушайте, - говорят ему, - с такой собачкой вы могли бы зарабатывать на Западе миллионы.

- Не получится. Она таки ужасно хочет стать врачом.

* * *

Наткнулся на ежика в тумане.

Было больно.

* * *

Бабушка в деревне нарадоваться этим летом не могла, как я аккуратно ей все дрова в сарае сложил. Помнят еще руки старые навыки тетриса.

* * *

- Я вот не понимаю, зачем нужен дождь?! Становится грязно и холодно. А толку?

- Ты, блин, огород не поливал. 10 соток... Ведром...