Европейские страны летом этого года стали главными покупателями украинского зерна Фото: EAST NEWS

В Берлине боятся эха российско-украинского конфликта

Алиса Вайдель, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», высказала мнение, что сильнее всех пострадают от российско-украинского конфликта не две эти славянские страны, а именно Германия. По мнению Вайдель, Федеративная республика может оказаться в жерновах противостоянии других держав. А почему? А потому, что «в бундестаге нет компетентных людей». Таких, что отстаивают интересы страны. ФРГ отчаянно вредит сама себе, втянувшись в энергетическое противостояние с Москвой и отказываясь от российских ресурсов. Перед Германией встала реальной угрозой волны банкротств из-за энергокризиса. Вайдель также заявила: «Украину также нужно привлечь к ответственности — очень бездумно со стороны западных стран принимать все ее требования». Ее бы слова — да всевышнему в уши.

В ЛНР прошел обмен пленными

В Луганске заявили, что Киев в ходе обмена военнопленными 16 октября вернул луганской стороне 11 человек. В Народной милиции республики сообщили, что военных доставили в одно из медучреждений ЛНР для оценки их физического и морально-психологического состояния. Им окажут необходимую медицинскую помощь, бывшие пленные пройдут и курсы реабилитации. Двумя днями ранее в республику вернулись 10 человек. Сколько военнопленных вернули украинской стороне, не уточняется. А так ли это важно — и так все изоляторы забиты «воинами света» под завязку...

Форсирование Днепра смертельно для ВСУ

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области заявил, что если ВСУ попытаются массово форсировать Днепр, их ждет печальный финал. Он подчеркнул, что в данном регионе выстроена надежная линия обороны. Это заявление последовало за сообщениями, в частности, от представителя Росгвардии, о том, что украинские военнослужащие в последние дни постоянно проводят разведку боем в прибрежной линии Запорожской атомной электростанции. Несколько дней назад ВСУ пытались прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок. Все эти лодки были потоплены прицельным огнем. Чуден Днепр при тихой погоде.

Украинское зерно почти все ушло старушке Европу

Европейские страны летом этого года стали главными покупателями украинского зерна. Четыре пятых от всех поставок из незалежной пришлись на государства Старого Света — таковы данные платформы ООН Comtrade. Западные страны нарастили закупки. Они приобрели у Киева зерна на 625 миллионов долларов. А остальной мир сократил закупки почти в семь раз — до 146 миллионов долларов. Главным покупателем украинского зерна стал Бухарест. Второе место заняла Варшава. На третьей позиции Анкара. Далее — Будапешт и Каир. В десятке основных покупателей также Словакия, Нидерланды, Германия и Испания. То есть вот эти вот подсуетившиеся будут с багетами и круассанами — а остальные как?

Националисты рвались из Мариуполя под буквой Z

Николай Мищенко, майор морской пехоты ВСУ, заявил, что украинские бойцы наносили на бронетехнику опознавательные знаки российских войск, когда весной пытались вырваться из Мариуполя. Бывший офицер-морпех рассказал: «Комбат приказал в апреле нарисовать на всей технике «зетки» и нацепить на всех военнослужащих белые повязки». Так украинцы рассчитывали проскочить российские блокпосты. На прорыв они пошли 10 апреля. Но из-за неорганизованности, когда командир бригады поехал первым и началась суматоха, комбриг попал в плен, начался обстрел и прорыва не получилось. Не все то Zолото, что блестит и матерится.

В ЕС боятся поставок иранских беспилотников Москве

Главы МИДов 27 стран Евросоюза встревожены возможными поставками Ираном беспилотников России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании министров в Люксембурге заявил: «Это то, что мы будем обсуждать. Будем искать конкретные доказательства участия Ирана на Украине. Тегеран категорически отрицает такие факты». Страхи европейцев опираются на августовскую статью The Washington post о том, что Иран поставляет России свои БПЛА. Потом представители американской администрации тоже что-то про это бубнили. Доказательств, как водится, никто не привел. А пресс-секретарь президента России назвал все эти разговоры вбросом. Ну, или выбросом.

Трех обвиняемых в подрыве Крымского моста арестовали в Москве

В Москве Басманный суд по ходатайству следствия отправил под арест граждан РФ Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Они проходят обвиняемыми по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. В пресс-службе суда сообщили: «Постановлением суда в отношении Антипова, Былина и Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2022 года». Им всем предъявлено обвинение в совершении теракта. В конце прошлой недели суд в Крыму арестовал других пятерых фигурантов: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна. За ними, похоже, мосты сожжены...

Емельяненко едет на Донбасс добровольцем

Александр Емельяненко, российский боец ММА сообщил, что его младший брат Иван отправится в зону спецоперации добровольцем. Александр сообщил РБК: «Я не военнообязанный, меня не призывали. Если меня Родина позовет защищать рубежи нашего Отечества — я пойду. Просто я в армии не служил. А брат служил в спецвойсках, поэтому и пошел добровольцем». По словам Емельяненко, его младший братишка уже прошел медкомиссию и будет служить по контракту. Дату отправки брата в зону СВО боец ММА еще не знает. Иванами да Марьями гордились мы всегда.

ВСУ перебрасывают силы на юг

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области сообщил о переброске украинских войск и военной техники из западных областей на юг страны. Рогов заявил: «К линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса подо Львовом». Также зафиксирована активность по переброске танков и артиллерии в украинские части в Николаевской и Днепропетровской областях. Спешат до холодов. Но спешка уместна при ловле блох.