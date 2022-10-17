Игорь Крутой прервал молчание и выступил с душераздирающим посланием

Игорь Яковлевич признался, что перенес операцию по удалению опухоли Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Крутой перестал появляться в публичном пространстве несколько месяцев назад. Он редко выходит на связь с поклонниками, однако на днях сделал исключение и обратился к фолловерам с душераздирающим посланием.

"Так сложилось, что периодичность наших взаимоотношений в силу разных причин претерпела серьезные изменения…" - написал Игорь Крутой в блоге. После этого артист заявил, что прервал молчание из-за умершего от рака Дмитрия Хворостовского.

"16 октября, я должен быть с вами, мои дорогие подписчики. В этот прекрасный солнечный воскресный день все любители музыки были бы счастливы поздравлять великого русского певца Дмитрия Хворостовского с 60-летним юбилеем… А он улыбался бы нам своей обворожительной улыбкой и пел бы, разрывая наши сердца и души", - написал Игорь Яковлевич.

Стоит отметить, что оперного певца нет в живых уже пять лет. Он скончался после борьбы с раком мозга. "Чем больше проходит времени с момента его ухода, тем больше становится понятно, что он незаменим… Остается только благодарить Бога за то, что он был среди нас, светил всем своим талантом и делал нашу жизнь краше…" - отметил он.

Композитор добавил, что артист навсегда останется с нами. "И в красоте Флоранс, и в своих прекрасных детях, и в вокальном творчестве, которое он поднял на небывалую высоту… Царствия тебе небесного, мой дорогой друг", - резюмировал Крутой.

Сам Игорь Яковлевич летом столкнулся с бедой. Несколько лет старенькая мама музыканта живет в Майами в элитном комплексе на берегу океана. В августе Светлана Семеновна неудачно оступилась. В результате падения пенсионерка сломала ногу в двух местах. Ее экстренно прооперировали. В США мама Крутого окружена не только роскошью, но и заботливыми помощницами.

Напомним, Крутой пережил много непростых периодов в жизни. Самые известные песни композитор написал вопреки страшному недугу. С детства он оглох на одно ухо и не может воспринимать звук в нужном объеме. Музыкальную карьеру артист смог начать только благодаря маме, которая верила в его талант. Как-то раз она сказала сыну, уставшему от занятий в музыкальной школе: "Учебу бросишь только через мой труп".

В зрелом возрасте Игорь Яковлевич признался, что перенес операцию по удалению опухоли. На фоне терапии он потерял вес и был очень слаб. После болезни Крутой вынужден соблюдать строжайшую диету.