8 месяцев плена закончились: русские моряки вернулись домой

Среди вернувшихся россиян - команда моряков, которая с 24-го февраля находилась на украинском судоремонтном заводе в Измаиле Фото: ТАСС

По данным Минобороны РФ, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

Так украинской стороне переданы 108 военнослужащих-женщин.

- Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в РФ, - сообщает российское ведомство.

Среди вернувшихся россиян - команда моряков, которая с 24-го февраля находилась на украинском судоремонтном заводе в Измаиле. Больше 8 месяцев люди - гражданские моряки - находились фактически в плену. Женщин обменяли раньше, а мужчины все сидели, не имея права покинуть не только территорию Украины, но и просто элементарно сойти с судна.

- Больше 8 месяцев мой брат Пулиев Хизри Пулиевич был там, в Измаиле, - рассказывает дагестанка Жанна. - Ему 50. Он механик на судне «ВолгоБалт 244».

В июле 2022 около 100 моряков записали видео обращение. В нем рассказали, что вот уже много месяцев живут на корабле, сойти на берег им не разрешают, охраняют вооруженные люди. Что психологически это очень тяжело, всё равно как быть в тюрьме.

Украинской стороне переданы 108 военнослужащих-женщин Фото: REUTERS

Многие родственники тогда опасались, что украинские военные, охраняющие наших моряков, могут что-то сделать такое. Но все обошлось.

- В принципе к наших там украинцы хорошо относились, - рассказывает Жанна. - Их не били, не унижали. Еду привозили. И даже лечили, если что случалось. Брат мой обжегся сильно, его в больницу возили. У другого парня зубы разболелись, и его тоже к врачу привезли.

Рабият Агаева, кок одного из судов, рассказывала, что не смотря на такое вот вроде лояльное отношение, находиться в плену, подвергаться ежедневным допросам, бояться говорить с родней по телефону - психологически очень сложно.

- А как меня везли на обмен с мешком на голове много часов, я никогда не забуду, - говорит она.

Рабият обменяли еще летом. Но она все это время была со своей командой на связи.

- На днях переписывалась с капитаном. Они на тот момент, получается, уже больше года там. Мы же на завод еще в январе пришли. Ни о каком обмене речи не было вчера. Мы обсуждали какие-то бытовые вещи, кошку, которую кормила, когда была в плену. И вот сейчас пишут, что моряков меняют. Вообще, там осталось 70 человек, я не представляю, чтобы всех сразу могли обменять. Потому что некоторые типажи где 11 человек их даже не брали всех целиком, говорили слишком много людей.

Не слышала об обмене и Жанна Пулиева.

- Я разговаривал с братом вчера утром. Ни о каком обмене речи не было. Потом где-то в 3 часа дня он позвонил маме, сказал, что пришли люди и велели быстро собраться что будет обмен. Что сейчас с ним я не знаю, на связь он не выходит. Скорее всего, едет домой. Мы надеемся.

Напомним, 110 россиян, которых удерживал Киев, вернулись домой.