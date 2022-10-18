Вопрос дня: Надо ли призывать народных избранников и сенаторов? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег Шеин, экс-депутат Госдумы, сопредседатель Союза жителей:

- Вообще это социально справедливая инициатива. Ведь люди, принимающие решения, от которых зависит жизнь других, должны на себе ощущать последствия таких шагов. Но мне кажется, что проект будет заблокирован. Мы в ответ услышим реакцию от других парламентариев о том, что если депутатов начнут призывать, то возникнет проблема с кворумом в парламенте.

Василий Мельниченко, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- Депутаты должны быть в первых рядах защитников Родины. У меня двоих комбайнеров отправили на мобилизацию, и мы сейчас одним комбайном дособирали зерно. А те мужики, которых забрали, далеко не воины...

Михаил Грушевский, сатирик, пародист:

- Я бы относился к этому в добровольческом русле. Если человек считает, что у него есть военная специализация и опыт и он больше пользы принесет на фронте, чем в зале заседаний облдумы или Госдумы (где решаются судьбы и важнейшие вопросы), я бы апеллировал к этим желаниям. У депутатов должно быть право исполнять свои государственные обязанности и должна быть возможность себя рекомендовать для мобилизации.

Сергей Голов, президент Союза туристических агентств:

- Думаю, что депутаты такие же граждане, как и все остальные. И они должны выполнять воинский долг, как все, по Конституции. У нас в турбизнесе на 90% женщины, но, как я знаю, дети руководителей в нашей сфере уже призваны.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Пусть принимают нормальные законы, а воевать и без них найдется кому.