Губернатор Алексей Дюмин передал тульским медикам 90 автомобилей

Губернатор Алексей Дюмин вручил медикам ключи от новых автомобилей. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава Тульской области Алексей Дюмин 17 октября передал врачам региона 91 машину. Техника, закупленная по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» за счет федерального и регионального бюджетов, отправится в 23 медицинских учреждения области. Губернатор вручил медикам ключи от 35 новых «УАЗов» и 56 автомобилей «Лада Гранта». Врачи будут приезжать на них к больным, а пациенты – добираться до районных больниц. Кроме того, на этих автомобилях будут отвозить биоматериалы на исследование и передавать лекарства жителям отдаленных населенных пунктов Тульской области.

Алексей Дюмин пообщался с медиками и поблагодарил их за работу. Губернатор подчеркнул, что первичное звено здравоохранения всегда было и остается самым близким к пациентам. Участковые педиатры и терапевты – первые специалисты, к которым больные приходят со своими бедами и болезнями. Поэтому на медицинских работников первичного звена ложится большая нагрузка, включая работу по диспансеризации и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Врачам передали 35 новых «УАЗов» и 56 автомобилей «Лада Гранта». Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Мы делаем все для поддержки наших медиков. Возводим ФАПы, ремонтируем и строим больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты. Кроме того, ежегодно обновляем автопарк первичного звена. Сегодня мы вам передаем машины повышенной проходимости, которые помогут обслуживать отдаленные населенные пункты», – рассказал Алексей Дюмин.

В прошлом году региональные власти приобрели для врачей 148 служебных машин. По словам министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, в основном эти автомобили отправились в районные больницы. В этом году приобрели еще 91 машину, все они уже распределены по медицинским учреждениям. В 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» для тульских медиков закупят еще 66 автомобилей. В течение пяти лет автопарк первичного звена здравоохранения в регионе будет полностью обновлен.

На этих машинах участковые врачи будут приезжать к пациентам из отдаленных районов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава областного Минздрава Дмитрий Марков также рассказал о новых региональных мерах поддержки для врачей. С 1 июня 2022 года всем участковым педиатрам области начисляется доплата к зарплате – по 15 тысяч рублей. Такую сумму ежемесячно получают более 200 врачей. С 1 сентября такая же доплата была введена и для участковых терапевтов и врачей общей практики: это более 400 сотрудников по всей области. Надбавка начисляется и начинающим врачам, и опытным специалистам со стажем. Региональная мера поддержки станет хорошим стимулом для медиков, позволит закрепить их на рабочих местах и привлечь в медицинские учреждения новых сотрудников.