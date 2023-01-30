Валерия Ланская рассказала о своей неизлечимой болезни

Валерия Ланская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валерия Ланская решила рассказать о своей болезни: в 2015 году, после рождения сына, артистка узнала, что у нее диабет. Первые симптомы обнаружились еще во время беременности. Врачи сообщили актрисе, что у нее развился гестационный диабет, который довольно часто появляется у женщин, вынашивающих ребенка. Обычно после родов он проходит, поэтому Валерия не придала этому особого значения.

- На месяце четвертом-пятом анализ показал, что сахар не очень хороший. Я колола инсулин по чуть-чуть. После того, как родила, я забыла об этой проблеме, и перестала замерять сахар. Я вообще думала, что все в порядке, - рассказала актриса в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Однако вскоре Ланская стала замечать, что с ней творится что-то неладное. У нее начали дрожать руки, ее мучили внезапный голод и постоянная жажда.

- Были странные ощущения, которые я прежде не испытывала. Я зимой, когда выходила гулять, давала некую нагрузку натощак, начинали трястись руки, возникали потливость, слабость, тревожность. Мне хотелось скорее лечь и есть, - вспоминает Валерия.

Только когда ее сыну исполнилось два года, звезда мюзиклов сдалась и пошла к врачам. За это время симптомы усилились. Когда актриса сдала анализы, оказалось, что уровень глюкозы у нее в крови находится на отметке 15, вместо положенных шести.

- У меня первый тип диабета - инсулинозависимый. Его еще называют диабетом детей и подростков. В моем возрасте он не встречается. Я теперь все время живу с мерилками, шприцами иглами, - сообщила Валерия.

Валерия Ланская с любимым мужчиной Эдгаром Голосным. Фото: пресс-служба мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

Актриса не знает, почему она заболела диабетом, ведь в ее семье этот недуг ни у кого не встречался. Для Валерии ее диагноз стал настоящим шоком. Она не была готова к тому, что у нее появится неизлечимая болезнь. В надежде исцелится Ланская решила прибегнуть к нетрадиционной медицине и лечилась у индийских лекарей, которые прописали ей различные травы. Однако такое лечение не помогло.

Валерия признается, что первые годы она скрывала свой недуг, чтобы не лишиться работы. Она боялась, что ее не будут приглашать сниматься в кино и играть в спектаклях из-за высоких нагрузок. Несмотря на свой диагноз, Валерия мечтает снова стать мамой и родить второго ребенка.

В декабре звезда мюзиклов Валерия Ланская сообщила, что развелась с мужем – режиссером Стасом Ивановым. Супруги прожили вместе семь лет, в браке у них родился сын Артемий. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях со своим коллегой по Московскому театру оперетты Эдгаром Голосным. 31-летний артист балета младше примы на четыре года.