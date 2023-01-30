Валерия рассказала, почему ее дочь сменила имя

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Валерии Анна Шульгина пошла по стопам матери и тоже выбрала профессию певицы. Сначала ее продюсером стал отчим Иосиф Пригожин, однако позднее девушка отказалась от его помощи и решила строить карьеру самостоятельно. Анна даже сменила имя. Она избавилась от известной фамилии и теперь выступает под псевдонимом SHENA. В шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Валерия рассказала, почему ее дочь решила взять новое имя.

Артистка сообщила, что новое имя пришло к ее дочери во сне.

«К этому подвела сама жизнь. Она действительно внутри такая: дерзкая, смелая, импульсивная», - рассказала певица.

По словам Валерии, Анна не хотела, чтобы ее воспринимали только как дочь звездных родителей, поэтому решила сменить имя на псевдоним. Валерия подчеркнула, что уважает поступок наследницы.

«Несмотря на то, что мы формально отдалились друг от друга, душевно мы сблизились», - рассказала Валерия.

Дочь Валерии Анна Шульгина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Хотя Анна родилась в звездной семье, в детстве ей пришлось пережить немало испытаний. Ее родной отец, композитор Александр Шульгин был домашним тираном и поднимал на нее руку. Анна призналась, что папа выгонял ее голой на улицу и сажал в клетку с собакой. Во время одного из интервью девушка вспомнила, как однажды заболела ангиной и лежала дома, когда ее отец привел любовниц. Шульгин даже не попытался скрыть это от дочери.

- Все было на моих глазах. Это отвратительно. Если уж вы изменяете своим женам, то делайте это хотя бы не при детях, - рассказала дочь певицы.

По словам Анны, когда она забыла почистить зубы, отец выгнал ее в одной ночной рубашке «в холод на улицу». А когда Валерия хотела забрать дочь, Шульгин принялся ее избивать.

Певица развелась с мужем и вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, когда девочке было 12 лет. А в 13 мама отправила ее учиться в элитную школу в Швейцарии. Девушка говорила, что в подростковые годы она много «чудила» - баловалась сигаретами, алкоголем и даже запрещенными препаратами. Валерия рассказывала, почему она была вынуждена забрать свою дочь из дорогого пансиона в Женеве и отдать Анну в обычную московскую школу. В Швейцарии Шульгиной пришлось учиться с одноклассницами, которые были на два года старше ее. 15-летние девушки жили по своим жестким законам и тихих «отличниц» не жаловали.

- Дочка жила по их правилам и их интересами. Тесты на наркотики в школе делались регулярно, и у нее все они были отрицательные. Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа, - говорила Валерия.